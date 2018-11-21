 Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 358 УК Украины было установлено, что одна из компаний г.Херсона экспортирует в адрес компании-нерезидента из Великобритании сельскохозяйственную продукцию. Руководителем британской компании, согласно документам, которые предоставлялись на таможенное оформление должностными лицами компании-фигуранта, числилась гражданка Украины, проживающая в г. Чоп.

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Во время общения с сотрудниками налоговой милиции указанная гражданка сообщила, что отношения к британской компании-нерезиденту не имеет, с руководителем херсонского предприятия не знакома и никаких договоров с ним не заключала.

На основании постановления следственного судьи Херсонского городского суда на территории пункта пропуска "Чоп" Закарпатской таможни ГФС проведен осмотр автотранспортного средства с прицепом.

По результатам проведенных обысков обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение 21 тонну тыквенных семечек стоимостью около 1,4 млн грн, которые были заявлены компанией-фигурантом на экспорт в адрес подставной британской компании.

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Следствие продолжается.