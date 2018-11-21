EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Экономика, Фоторепортаж
  1087  26
Все про:Закарпатье (1480) налоговая милиция (1401) экспорт (553) ГФС (2910)

 Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.Севастополе совместно с работниками Национальной полиции в Херсонской области пресекли попытку незаконного экспорта крупной партии сельхозпродукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании 01

В рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 358 УК Украины было установлено, что одна из компаний г.Херсона экспортирует в адрес компании-нерезидента из Великобритании сельскохозяйственную продукцию. Руководителем британской компании, согласно документам, которые предоставлялись на таможенное оформление должностными лицами компании-фигуранта, числилась гражданка Украины, проживающая в г. Чоп.

Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на 330 тонн кукурузы, которую пытались экспортировать через фиктивное предприятие

Во время общения с сотрудниками налоговой милиции указанная гражданка сообщила, что отношения к британской компании-нерезиденту не имеет, с руководителем херсонского предприятия не знакома и никаких договоров с ним не заключала.

На основании постановления следственного судьи Херсонского городского суда на территории пункта пропуска "Чоп" Закарпатской таможни ГФС проведен осмотр автотранспортного средства с прицепом.

Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании 03

По результатам проведенных обысков обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение 21 тонну тыквенных семечек стоимостью около 1,4 млн грн, которые были заявлены компанией-фигурантом на экспорт в адрес подставной британской компании.

Читайте также: Наложен арест на партию сельхозпродукции стоимостью 4,2 млн грн, предназначенную для экспорта компаниями, входившими в состав конвертцентра

Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании 04

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3098227
 
 
 Топ комментарии
 
золото нации... это вам не янтарь бочками тырить... да лес вагонами...
 показать весь комментарий
 
Мелочь, шелупонь разную ловят. А крупная рыба себе замки строит забугром
Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании - Цензор.НЕТ 6769
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
золото нации... это вам не янтарь бочками тырить... да лес вагонами...
 показать весь комментарий
 
 
Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек...

Капец. Пепа вон всего одну семочку в контрразведку посадил, так она себе х2р знает сколько бабла нашустрила.. А тут таких 21 тонну...
 показать весь комментарий
 
 
Мелочь, шелупонь разную ловят. А крупная рыба себе замки строит забугром
Налоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании - Цензор.НЕТ 6769
 показать весь комментарий
 
 
На день рождения кто-то принёс семечки...
Пить так и не начали.
 показать весь комментарий
 
 
Горіхи вже ніхто не збирає,гниють потихеньку,те саме і з гарбузами буде,щоб селяни не зажрались бува
 показать весь комментарий
 
 
изымите состав кругляка. Хотя бы один вагон.
 показать весь комментарий
 
 
У кишечных глистов закончились каникулы .
 показать весь комментарий
 
 
Тыквенные семечки низзя экспортировать?
 показать весь комментарий
 
 
Можно, если по рыночной цене и на реальных покупателей!
 показать весь комментарий
 
Посмотрел стоимость неочищенной тыквенной семечки ~40 грн/кг (продажа)
Если умножить на вес, то выйдет ~800 тыс. грн., но заявили 1,4 млн грн.
С этой сумы и возврат по НДС долже был быть!
 показать весь комментарий
 
 
падлюки скупали осенью по двадцать гривен за кило семочки кабака. Это ж когда за евро продадут какой навар получается. Мороки с ней сколько пока вырастет и выберешь, а получаешь ерунду...
 показать весь комментарий
 
 
блин, как вспомню как эти семочки выколупуются-моются-сушатся...и чтобы кило насобирать надо столько перекоцать гарбузов...
кстати мужики, гарбузове насінн - саме то...для саме отого...щоб ого-го як! (ну вы поняли)
 показать весь комментарий
 
 
Denisn чтоб стоял у каждой хате надо кабаковую семочку кушать. А вы уже сами решайте что вам важнее или зубы или чтоб бобик гавкав.
 показать весь комментарий
 
 
зубов 32 .. а ото - одно и на всю жизнь!...надо беречь
 показать весь комментарий
 
 
Руки , ноги ... , зубы - это х .. уйня . Главное , - яйца . Так говорил нам военрук в конце восьмидесятых .
 показать весь комментарий
 
 
ну, скажем так...беречь надо все...в комплекте Податківці на Закарпатті вилучили 21 тонну гарбузового насіння, призначених для експорту підставній компанії - Цензор.НЕТ 6111
 показать весь комментарий
 
Тыквенные семечки-это" жесть".В особенности для мужиков,и главное не жареные с тыквенным маслом и медом,хотя я употребляю без меда.Профилактика простатита и болезней простаты.В них очень много цинка.Каждый год при медосмотре онколог талдычит.Решил поделиться информацией.Может кому будет полезно.Медосмотр сейчас редко кто проходит.А жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Друзья, я не компетентен, в чем прикол ттыквеннызх семечек? или ссылку плиз
 показать весь комментарий
 
Владимир.Если в медицинских целях,то я уже Вам все объяснил.В них очень много цинка,и поэтому они в сыром виде очень полезны для профилактики простатита.Сам это узнал только при медосмотре у онколога.Как то так получается,что при ежегодном обязательном для меня медосмотре, все онкологи талдычат про пользу тыквенных семечек для мужчин.Еще дочка часто ездит в Словению к подруге.Словенцы в блюда добавляют тыквенное масло(холодный отжим) причем "не жалея".Наверное не просто так,что то они знают.Может по этому тыквенные семечки пользуются спросом в Европе.На видео медосмотры не записывал,есть пикантные моменты.По этому сослаться не на что.Хочешь верь,хочешь нет.Есть еще гугл,погугли.Но я каждый день употребляю тыквенное масло(холодный отжим),семечки-постольку-постольку(нерегулярно).Проходите медосмотры господа.И берегите свое здоровье.Профилактика на много дешевле,чем лечение.
 показать весь комментарий
 
 
Википедия

ps А еще они хороши(молотый) для подмены грецкого ореха, так же как и зерна из косточек абрикоса(калировка)...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики на Закарпатье изъяли 21 тонну тыквенных семечек, предназначенных для экспорта подставной компании. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх