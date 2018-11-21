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Все про:налоги (2514) налоговая милиция (1401) Ривне (260) ГФС (2902)

 Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ривненской области разоблачили местную торговую компанию, которая уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 01

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица одной из торговых компаний г. Ривне, которые уклонялись от уплаты налогов путем неполного отражения в документах налогового и бухгалтерского учета объемов дохода указанной компании при реализации товаров через сеть склад-маркетов и одну из интернет-сетей.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 02
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 03

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Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 04

Для этого использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей, на имя которых частично документально оформляли продажу товаров, заказанных реальными покупателями, в том числе и через сайты склад-маркетов в сети интернет. Таким образом фигуранты незаконно формировали своей компании расходы, в результате чего уклонились от уплаты более 7 млн грн налогов.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 05
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 06
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 07
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 08

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Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 09

Стоит заметить, что поиск желающих зарегистрироваться за денежное вознаграждение как ФЛП также осуществляли в интернете, а товары реальным покупателям доставляли собственным транспортом.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 10
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 11

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Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 12
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 13

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях компании-фигуранта и в офисных и складских помещениях указанной сети склад-маркетов, изъяты черновые записи, свидетельствующие об осуществлении незаконной финансово-хозяйственной деятельности, банковские карточки, ключи к банковским счетам, наличные в национальной и иностранной валюте в сумме более 3,1 млн грн, а также техника и электронные носители информации.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 14
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 15

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Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 16
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 17
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 18

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/p3098209
 
 
 Топ комментарии
 
ты забыл об оффшорном пете и его друге ахметке, это из-за них такая хрень
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а чого перша фотка з рошеном?!
вони теж торгували? Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 1680 Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 8885
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на титульном фото коробка рошен нормальный стеб Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 7745
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пока что я доказательств не вижу
фотки с пачками денег не есть доказательство
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если государство тебя обдирает- ты тоже обдирай государство! глаз за глаз!!!
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как же так?)а,ящики с макулатурою?)это во вниманию не берётся?)))
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эльдораду или быдло-комфи жаба задавила что кто-то дешевле продавал
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ты забыл об оффшорном пете и его друге ахметке, это из-за них такая хрень
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не больше 8% из тех кто прийдет голосовать, а это еще в 10 раз меньше, т.е. реально 0.8% вот и весь его рейтинг
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Пытаться пообщаться с порохоботом все равно что с голубем - насрет и улетит.
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пусть порохоботы кормят бабок и всю чиновничью свинорылую шушеру. у меня бойкот рошеноидам - отчитываюсь что з.п. - минималка. а на самом деле- сколько надо! кто поддреживает власть - тот пусть и кормит ее!!!
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Если вы честно платите налоги, не подавайте милостыни нищим. Этим должны заниматься те, кто не платит налоги в Украине.
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а чого перша фотка з рошеном?!
вони теж торгували? Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 1680
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Так это намёк Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 789
Мол, кто с Рошеном не делится, то мы идём к вам!
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чеки з привату)) - тобто податки можна зібрати!
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рубли и десятки впечатлили - а где мульены? Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 9897
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на титульном фото коробка рошен нормальный стеб Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов - Цензор.НЕТ 7745
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та то очередной гон - снова трясут бедных барыг Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 3066
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фуфло это стопроцентнейшее)
не там роете,налоговики
показуха без доказухи)
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иа не - я ща свободу слова - мы не на расее Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 56
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К ногтю курви, а то іш чо удумали продавати на чверть дешевше за мережеву лавку через дорогу Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 6045
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ну им рошенковские ближе - и я их понимаю Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 9346
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Типовий мусорський наїзд. І вже наперед без слідства відомо, що контора ухилялася від сплати податків. Мусорська мерзота душить всі прояви життя і богує, живучі на широку ногу.
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скорей всего конкуренты навели, пол ляма налогивики заберут будут работать дальше, ещё и хорошего дня пожелают Компанія з Рівного ухилилася від сплати 7 млн ​​грн податків від реалізації товарів через інтернет-мережу склад-маркетів - Цензор.НЕТ 7678
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Где же валюта? - придирчиво спросил великий комбинатор. - Где мексиканские доллары, турецкие лиры, где фунты, рупии, пезеты, центавосы, румынские леи, где лимитрофные латы и злотые? Дайте хоть часть валютой.
- Берите, берите что есть, - отвечал Корейко, сидя на корточках перед печкой и глядя на корчащиеся в огне документы, - берите, а то и этого скоро не будет. Валюты не держу.
- Вот я и миллионер! - воскликнул Остап с веселым удивлением. - Сбылись мечты идиота!
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теперь бабло исчезнет так как мешки с бурштыном
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаКомпания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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