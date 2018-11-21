 Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица одной из торговых компаний г. Ривне, которые уклонялись от уплаты налогов путем неполного отражения в документах налогового и бухгалтерского учета объемов дохода указанной компании при реализации товаров через сеть склад-маркетов и одну из интернет-сетей.





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Для этого использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей, на имя которых частично документально оформляли продажу товаров, заказанных реальными покупателями, в том числе и через сайты склад-маркетов в сети интернет. Таким образом фигуранты незаконно формировали своей компании расходы, в результате чего уклонились от уплаты более 7 млн грн налогов.









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Стоит заметить, что поиск желающих зарегистрироваться за денежное вознаграждение как ФЛП также осуществляли в интернете, а товары реальным покупателям доставляли собственным транспортом.





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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях компании-фигуранта и в офисных и складских помещениях указанной сети склад-маркетов, изъяты черновые записи, свидетельствующие об осуществлении незаконной финансово-хозяйственной деятельности, банковские карточки, ключи к банковским счетам, наличные в национальной и иностранной валюте в сумме более 3,1 млн грн, а также техника и электронные носители информации.





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Продолжается следствие.

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