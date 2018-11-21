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Все про:земля (1476) Лавра (193) УПЦ (767)

 Почаевский горсовет отказал УПЦ МЦ в передаче земли. ФОТО

Московский Патриархат земли в Почаеве не получит.

Такое заявление сделал депутат местного совета Тарас Паляныця 20 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сессия Почаевского городского совета отказала в бесплатной передаче земельных участков в городе Почаеве Московскому Патриархату", - написал депутат.

Речь идет о трех земельных участках в Почаеве общей площадью 2,5 га.

Решение об отказе в передаче земли Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП поддержали 15 депутатов из 20 присутствующих.

Таким образом, отметил Паляныця, земли остаются в собственности города и общины.

"Городской голова постоянно жалуется на отсутствие средств даже для ремонта местной школы. При адекватности руководства совета эти земельные участки следовало бы полноценно взять на баланс и отдать в аренду, или продать, тем самым получив в бюджет дополнительные немалые средства и решить насущные вопросы, требующие этих средств", - подчеркнул он.

Почаевский горсовет отказал УПЦ МЦ в передаче земли 01

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Почаевский горсовет отказал УПЦ МЦ в передаче земли 02

Источник: https://censor.net.ua/p3098202
 
   
 Топ комментарии
 
😀 на кацапо тв хочу услышать как те будут фамилию Паляныця мямлить, уже ржу😀😀😀
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Потихоньку лёд тронулся...вытеснение кацапячего сатаната пошло.
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Молодцы!гнать кацапо-фашисткую падаль!
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Хоть одна приятная новость - Лавру правда, еще не передали украинской церкви, но и землицы не выделили.
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Еще не вечер . Мы пока де факто еще и Томас не получили , но вопрос в том , что все Лавры у нас принадлежат государству и оно же сдает их в аренду гундяевской секте , а аренду можно и разорвать и причин для этого навалом , начиная с разрушения исторических памятников , по тому что ремонты и перестройки они делают совершенно не советуясь с историками и заканчивая тем фактом , что украинские святыни не могут эксплуатироваться иностранной церковью.
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😀 на кацапо тв хочу услышать как те будут фамилию Паляныця мямлить, уже ржу😀😀😀
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Русскоязичная челюсть здатна вимовляти тільки "паляніца" і ніяк інакше.
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Гортань у всех людей одинакова, а вот извилины в голове спутанные
"Кто ясно мыслит, тот ясно говорит"- руснарпосл
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не хочу сперечатися, але чому дехто не може вимовити окремі звуки? дякую за розуміння
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Мозг не тот . Они кроме родного матерного даже через пиз..дюлину другой язык выучить не в состоянии.
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Пусть потренируются. : ))
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
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або nie piepsz Pietsze piepsza piepszem bo przepeszesz wiepsza piepszem)
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Не так.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza, Pietrze. : )))
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В мене паляниця майже одразу вийшла, а от з бджілкою та джмілем були складнощі.
Ну і наголоси я не так ставила.
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а тепер тричі поспіль швидко: " треба добре випікати паляницю" !! )))
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я вже кілька років випікаю Почаївська міськрада відмовила УПЦ МЦ в передачі землі - Цензор.НЕТ 7776
нормально !
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Пометный Соловей на больничный уйдет по причине ушиба языка об украинскую паляницу (иди уже сразу об поленицу)
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Очень красивая Лавра и находится в таком красивом месте, высоко над городом, умели выбирать место раньше.
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Могли би продати їм землю🤪 на цвинтарі.
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Хіба що з розрахунку 1,8 м.кв. на кожну рукоположену гундяєвим тушку і не продати, а в оренду на 30 років (щоб землю вдобрила, а кістки кацапські потім на смітник).
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таких собак закапывают возле дороги.
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при посещении во всем чувствовался запах денег
Мамоне а не Богу возносят они свои молитвы
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Обложить налогами этот притон мракобесия,и денег в бюджете будет море.
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Потихоньку лёд тронулся...вытеснение кацапячего сатаната пошло.
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Просто попы не смогли выговорить фамилию депутата. Почаївська міськрада відмовила УПЦ МЦ в передачі землі - Цензор.НЕТ 5615
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"Решение об отказе в передаче земли Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП поддержали 15 депутатов из 20 присутствующих" - у остальных 5 поддонков отобрать мандат, и отправить на передовую, на разминирование.
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Да ну на хрен , а вдруг выживут , потом еще как патриоты Украины будут людям мозг выносить . Лишение гражданства , конфискация и пинками в Мордор.
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В цій історії варто було б уважно приглянутися до міського голови. При відсутності коштів на ремонт школи цей голова схоже був не проти віддати московським попам безкоштовно більше двох гектарів землі в місті. Добре, що активісти своєчасно перешкодили йому це зробити, але питання до міського голови все ж таки залишилися..😕😕😕
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Не буде ніяких питань якщо після отримання Томосу договір аренди з гундяєвцями буде негайно припинено і земля передана в оренду Українській Автокефальній Церкві.
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Щодо наступної долі самої Почаївської Лаври сумнівів немає. Але не виключено, що поза її межами можуть перебувати інші земельні ділянки, передані міською радою безкоштовно МП в попередні роки. І що там з тими ділянками, і хто тепер є їх власником, і що там зараз розташовано то ще потрібно добре вивчити. Ті ділянки можуть залишитися у власності фіктивних власників і можуть бути використані скажімо під облаштування підпільних монастирів РПЦ.... Так що не все так однозначно.
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корочє, получілі ПАЛАНІЦУ на воротнік...

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Там землі самураїв. Вони невдовзі повернуться. Тому ху?ло дуже квапиться їх повернути (ніндзя ето не петров і баширов. Голову і..шпиль одним махом.....)
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на крысме:1. В Старом Крыму оккупанты проводят обыск в доме Меметова Исмета, отца шестерых детей, которого обвиняют в "причастности к деятельности запрещённой экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа», осуществлении ее финансирования и хранении экстремистской литературы". Сам Исмет Меметов связывает репрессии против него со своим активным посещением "судов" по политическим заключённым и активной гражданской позицией https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1065193705706086406. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на результаты космической съемки предупреждает о смещении Керченского моста на разных его участках. Подробней прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/news-kiev-zaiavil-ob-ugroze-kerchenskogo-mosta/29611315.html3. Беспилотный самолет-разведчик США продолжает бороздить небесные просторы Крыма. У упоротых рвутся пуканы - требуют снести его. Сносилка еще не выросла: "Снести его нужно было к еб*ням", "Почему так поздно заметили? Пендосы пасут нас! Обнаружить и уничтожить нарушителя!", "Хотят скрепы разрушить" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10649722889389629444. Оккупанты провели очередные военно-террористические учения в Крыму с применением С-400. Ни один самолет-разведчик США не пострадал. Кривизна Земли, понимаете ли http://atr.ua/news/180293-okkupanty-proveli-ucenia-v-krymu-s-primeneniem-s-4005. Партенит второй день гудит. Вчера оккупанты напугали детей, которых вывезли из школы без верхней одежды в неизвестном направлении. В школе прошли "учения по эвакуации детей в случае срочной тревоги и угрозы теракта". Родители не были предупреждены, зато оккупанты отключили связь во всем районе. Теперь люди считают, что реальные террористы могу вывезти детей, о чем родители узнают слишком поздно, подумав, что это вновь "учения". Стоит добавить, что российские оккупанты и есть реальные террористы. Поздно тревогу забили, в 2014-ом надо было https://twitter.com/KrimRt/status/10652337615776931896. Крымэнерго приравняло к терроризму взбирание на ЛЭП. Говорят, что такие действия - угроза для энергоснабжения Крыма. Заявление сделано после того, как руферы взобрались на опору ЛЭП в Феодосии и выложили видео на YouTube. Теперь оккупанты разыскивают "террористов" https://ru.krymr.com/a/news-krymenergo-schitaet-terrostima-podrostkov-ekstremalov-na-lep/29612990.html. В Симферополе убили сотрудника "полиции". Оккупанты начали расследование http://atr.ua/news/180319-v-simferopole-najden-mertvym-sotrudnik-policii8. Сегодня, а также 22 и 23 ноября, в Севастополе будут выть сирены. Вату предупреждают и через уличные матюкальники, и через СМС-информирование. Но вате все равно неспокойно. 29 ноября сирены взвоют снова, но уже по всему Крыму https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10652241064743772169. На евпаторийском паблике сегодня не было скучно. Жалуются на залпы и большое количество патрулей. И только понаехам, привыкшим жить в гетто, количество патрулей кажется недостаточным: "На Лимане залпы каждую ночь", "Кто знает, почему в последнее время много патрулей? Анон", "Может, потому что вы в оккупации? Привыкнуть уже пора", "Это вы в оккупации", "А я и не отрицаю, милиции в Беларуси очень много", "100%. Странно, что людей в Крыму что-то ещё удивляет в данной ситуации", "Чем больше патрулей, тем лучше. Меньше на улицах всяких ушлёпков, срани-рвани, пьяни-наркомани!", "(Из-за поребрика пишет) Откуда у вас столько пьяни-рвани? Понаехали, что ли, али местных аборигенов больше становится?", "Не знаю, откуда, мне это не интересно. Быдло-массы должно быть меньше на улицах Евпатории", "(Понаех из Камчатки пишет) Приезжие, наоборот, удивляются, почему так мало патрулей. Тут полиция вообще работает?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106521203300680499210. Добро пожаловать в ГУЛАГ. Оккупационные правила выхода в море шокируют севастопольских моряков. Необходимо каждый раз за 4 часа до выхода из бухты уведомлять об этом ФСБ. А если ваш пассажир выйдет в море без паспорта - накажут весь причал. "СВОБОДА ПРОПАЛА", - жалуются освобождённые от благ цивилизации ватники. Погружения в темное время суток и подводная охота тоже запрещены. Оккупанты говорят прямо: "У нас в стране понятия ночного дайвинга не существует". Дневные погружения оккупанты тоже контролируют. Отправляясь в море с аквалангами на борту, нужно уведомить ФСБ, что собираешься нырять https://www.blackseanews.net/read/14614611. У некоторых счастливчиков в Севастополе из крана пошла голубая вода https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106497162738392678412. Плохи дела с водой и в отравленном Армянске. А еще и остатками подземных вод заливают кислотонакопитель, буря при этом новые скважины: "А давайте нашу воду обсудим. Вы помните ее качество? Голову помыла. Плакать хочется", "А что ее тут обсуждать? Как будто от этого что-то изменится!!!", "Привозная вода - нормальная практика. И в Украине, и в россии почти все города этим пользуются. Согласен, в Армянске РАНЬШЕ была хорошая вода в кране, пил сырую, проблем не было никогда. Но этого уже никогда не будет. Забудьте" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106523315998443520113. Понаехавшая из Челябинска в Ялту безграмотная Тома Захарян и есть причина, что в Крыму теперь ничего НЕБЕРЕТ (орфография и пунктуация сохранены): "Ребята. кто знает. что произошло в 1 поликлиннике. звоню. в течении часа. слущаю музыку… такое чувство. что я на острове… и мне до них я так поняла недозвониться……….. подскажите. как быть… мало того мобилка дома вообще НЕБЕРЕТ… у меня такое. чувство. что. я на другой планете… а как чувствуете себя вы?" https://twitter.com/KrimRt/status/106520058259876249614. Понаехавший из Москвы интересуется: "Почему молодёжь уезжает из Севастополя, а не остаётся развивать свой настолько любимый город????????". Ответы: "Потому что них*ра не платят у нас. А у всех семьи, кормить надо", "Беар Гриллс снял новую серию - «Выжить любой ценой в Севастополе»", "Вопрос по поводу достойной оплаты всегда актуален. Город федерального значения. Цены, как на охрененном курорте, а зп, как в глухой деревне, да и там, наверное, выше", "В отличие от Севастополя, рынок труда на материке большой, ёмкий и разнообразный, да и з/п выше. Поэтому и едут за стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне", "(Из Рязани отвечает) Не туда они едут. Нет тут ни стабильности, ни уверенности в завтрашнем дне", "Севастополь стал пенсионным фондом россии", "За 4 года столько бабла в нас вложили. И где оно? Хде????", "У нас в Ялте так же, если не хуже", "Нет перспектив потому что для выпускников вузов", "Потому что Севастополь вошёл в 5-ку городов с самым низким уровнем зарплат при ооооооооочень высоких ценах на ВСЁ!", "(Понаехавшая из Москвы) Одни уезжают, другие приезжают - обмен. А то город лопнет. Город держится на приезжих", "С приезжих толку никакого", "А местные специалисты нахрен не нужны! В Севтелекоме местных практически нет! Всех повыгоняли! Теперь там работают одни приезжие, которые не знают специфику города и аппаратную часть! А местным специалистам приходится либо искать что-то другое, либо вообще уезжать", "Потому что Крым, да и вся расея, - самый неблагоприятный регион для каких-либо начинаний", "Нет работы и перспектив. Приезжих куча. Даже в очереди в детсад предпочтение сначала понаехаловску, а потом местным. Так мне в садах говорили, куда в очередь стоим", "Такой тупой вопрос. Потому что с каждым годом все хуже и хуже. Дальше сплошной мат…", "Зарплата - мизер, отношение - пофигистическое, стимула нет, развития нет!", "Может, проведём референдум и присоединимся к ОАЭ?", "Или вернемся в состав Украины", "(Понаехавшая) Ребят, все познается в сравнении. Просто не ценят того, что имеют. Да, уровень жизни здесь не сахар, но как раз с материков едут все равно сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10652412337008640005. Через Старый город в Бахчисарае оккупанты проложили газовую трубу. Шокирующие фото https://twitter.com/KrimRt/status/1065240914518511616P.S. В Украине сегодня, 21 ноября, в день начала Революции достоинства 2013-2014 годов отмечают День Достоинства и Свободы в память о событиях, которые начались 21 ноября 2013 года. Закончу сегодняшний выпуск словами жителя Симферополя, а также дам ссылку на фоторепортаж с крымского Евромайдана: "З ДНЕМ СВОБОДИ ТА ГІДНОСТІ, МОЯ УКРАЇНА! Нам у Криму не вистачає свободи, а про гідність деяких місцевих я взагалі промовчу. Повертайся скоріше до нас! Слава Україні та її воїнам, які боронять всю країну від червоної чуми!" https://ru.krymr.com/a/hroniki-evromidna-v-krymu-poluostrov-kotoriy-hotel-v-evropu/28135621.htmlКРЫМский бандеровец
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При Петре шара для РПЦ закончилась и начались "утыски".
А если, прости Господи победит баба Юля ...?
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юлька варовка сразу на маскву помчит, договариваться за газ по 540 нужно будет бабло отбить，тратится она сейчас на рекламу здорово много бигбордов с ее харей, ютуб засрала весь а это большие деньги.
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Ну хорошо,землю не отдадут. А что насчёт самой Лавры?
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со временем вернут все. сначала надо создать единую церковь. все по порядку
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В этом случае, Лавра - самострой с конфискато
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они сами оттуда сбегут, при получении томоса, они автоматом становятся сектой, а людям с недействительными бумагами другого выхода не имеют.
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в самых лучших лаврах Украины засели мацковские попы
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усі топ 10 належать до МП і у Чернігівській обл ((
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Ну шо свободофобы?!
Все гнали на свободовца, который единственный отказался брать 500$ , за голос по решению о передаче гебне земли! И предал этот инцидент огласке!
Орали, шо свободовцы в очередной раз заврались и шо мэру веры больше...
https://censor.net.ua/news/3097740/monahi_pochaevskoyi_lavry_pytalis_podkupit_mestnogo_deputata_vo_svoboda
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це дуже добре!!!
а що з самою Лаврою - вона в оренді у мокшанського сатанату?!
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они туда влезли 200 лет назад на основании документов добытых шантажом и подкупом.
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Но в Тернопольской области пять депутатов ( !!! ) хотели эту землю отдать ?! Мечтать о том, что вернут нашу Лавру и не приходится . Что тогда ждать на Востоке Украины ?
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В заглавии, МЦ - мацковское царство или мацковский царь?
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это хорошо, когда государство вне религии ...
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Они не могут сущестовать совсем не пересекаясь.
Гундяевцы хотят землю, принадлежащую городу, а не пару облаков на небе.
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Странно, что кацпский патриархат там вообще очутился..
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У нас все презы начиная с 92-го года целовались в десна с мацковским сатанатом .
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«Продається Україна в аварійному стані. Землі багато, вона добре удобрена у 2014 році бійцями АТО…»

Дружина заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа, Оксана, поширила в соцмережі скандальний антиукраїнський пост
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Виправдовується тим, що людям тяжко живеться:
"Усім важко жити! Мені теж важко жити."



Пожаліла вовчиця ягнят.

"А здивувало нас, що власниці салону краси, виявляється, «важко жити».
Хоча, зважаючи на декларацію її чоловіка, цього не скажеш.
Отже, згідно з декларацією Геннадія Васьківа за 2017 рік, його сім'я володіє кількома земельними ділянками у Сокальському районі.
У цьому ж районі мають і житловий будинок площею 213 метрів квадратних. На Оксану Васьків записано дві квартири у Львові площею 47,2 та 91,2 «квадратів».
Пан Геннадій має у Львові квартиру площею 44,7 метрів квадратних, гараж площею 41,32 «квадрати». Також сім'я Васьківих задекларувала кілька нежитлових приміщень у Львові площею 107 квадратних метрів.
Оксана Васьків їздить автомобілем марки Toyota Rav4 2014 року випуску (вартість авто на вторинному ринку - майже 600 тисяч гривень).
Геннадій Васьків катається на Audi A6 2015 року випуску вартістю 900 тисяч гривень. Зарплата топового чиновника у львівській мерії - 296 тисяч 587 гривень на рік, а його дружина заробляє на підприємництві 603 тисячі 800 гривень на рік. Справді, на такі гроші «важко» жити. І любити Україну."
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//// посеешь ветер - пожнешь бурю...раша захотела кроить кордоны...ну что ж
Финская политическая партия "Истинные финны" потребовала возвращения территорий, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Хенри Хаутамяки
"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года"
Это решение партия опубликовала по итогам своей осенней конференции. К сообщению была добавлена карта с территориями, которые "Истинные финны" желают вернуть.
Известно, что партия "Истинные финны" была основана в 1995 году. Ее часто критикуют за националистические взгляды и популистские высказывания. Кроме того, ее члены придерживаются критического отношения к экономической политике Евросоюза.
На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в финском парламенте
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Московская агентура 5-го идеологического управления ФСБ-КГБ-НКВЛД под прикрытием секты с позывным "УПЦ МП" - ЧЕМОДАН - ПЕШИМ ХОДОМ (как сруские подвижники) - РОССИЯ.
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Земельные участки ФСБ-РПЦ может получить только в одном случае - ниже нулевой отметки размером 2 Х 3, хотя экономней бы выделить хранилище для капсул с прахом рашистской братии.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПочаевский горсовет отказал УПЦ МЦ в передаче земли. ФОТО
 
 
 
 
 
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