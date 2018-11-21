 Почаевский горсовет отказал УПЦ МЦ в передаче земли. ФОТО

Такое заявление сделал депутат местного совета Тарас Паляныця 20 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сессия Почаевского городского совета отказала в бесплатной передаче земельных участков в городе Почаеве Московскому Патриархату", - написал депутат.
Речь идет о трех земельных участках в Почаеве общей площадью 2,5 га.
Решение об отказе в передаче земли Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП поддержали 15 депутатов из 20 присутствующих.
Таким образом, отметил Паляныця, земли остаются в собственности города и общины.
"Городской голова постоянно жалуется на отсутствие средств даже для ремонта местной школы. При адекватности руководства совета эти земельные участки следовало бы полноценно взять на баланс и отдать в аренду, или продать, тем самым получив в бюджет дополнительные немалые средства и решить насущные вопросы, требующие этих средств", - подчеркнул он.
"Кто ясно мыслит, тот ясно говорит"- руснарпосл
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza, Pietrze. : )))
Ну і наголоси я не так ставила.
нормально !
Мамоне а не Богу возносят они свои молитвы
А если, прости Господи победит баба Юля ...?
Все гнали на свободовца, который единственный отказался брать 500$ , за голос по решению о передаче гебне земли! И предал этот инцидент огласке!
Орали, шо свободовцы в очередной раз заврались и шо мэру веры больше...
https://censor.net.ua/news/3097740/monahi_pochaevskoyi_lavry_pytalis_podkupit_mestnogo_deputata_vo_svoboda
а що з самою Лаврою - вона в оренді у мокшанського сатанату?!
Гундяевцы хотят землю, принадлежащую городу, а не пару облаков на небе.
Дружина заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа, Оксана, поширила в соцмережі скандальний антиукраїнський пост
"Усім важко жити! Мені теж важко жити."
Пожаліла вовчиця ягнят.
"А здивувало нас, що власниці салону краси, виявляється, «важко жити».
Хоча, зважаючи на декларацію її чоловіка, цього не скажеш.
Отже, згідно з декларацією Геннадія Васьківа за 2017 рік, його сім'я володіє кількома земельними ділянками у Сокальському районі.
У цьому ж районі мають і житловий будинок площею 213 метрів квадратних. На Оксану Васьків записано дві квартири у Львові площею 47,2 та 91,2 «квадратів».
Пан Геннадій має у Львові квартиру площею 44,7 метрів квадратних, гараж площею 41,32 «квадрати». Також сім'я Васьківих задекларувала кілька нежитлових приміщень у Львові площею 107 квадратних метрів.
Оксана Васьків їздить автомобілем марки Toyota Rav4 2014 року випуску (вартість авто на вторинному ринку - майже 600 тисяч гривень).
Геннадій Васьків катається на Audi A6 2015 року випуску вартістю 900 тисяч гривень. Зарплата топового чиновника у львівській мерії - 296 тисяч 587 гривень на рік, а його дружина заробляє на підприємництві 603 тисячі 800 гривень на рік. Справді, на такі гроші «важко» жити. І любити Україну."
Финская политическая партия "Истинные финны" потребовала возвращения территорий, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Хенри Хаутамяки
"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года"
Это решение партия опубликовала по итогам своей осенней конференции. К сообщению была добавлена карта с территориями, которые "Истинные финны" желают вернуть.
Известно, что партия "Истинные финны" была основана в 1995 году. Ее часто критикуют за националистические взгляды и популистские высказывания. Кроме того, ее члены придерживаются критического отношения к экономической политике Евросоюза.
На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в финском парламенте