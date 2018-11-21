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 Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В среду, 21 ноября, воины 95-й десантно-штурмовой бригады провели тактические учения в Житомирской области по случаю первой годовщины создания Десантно-штурмовых войск (до 2017 года они были Высокомобильными десантными войсками).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Введено новое название Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Новое название точно соответствует целям и функциям этого рода войск в условиях современных боевых действий и гибридной войны. Символичен и новый лозунг: "Всегда первые!". За ним стоит призвание настоящего десантника - при любых обстоятельствах достичь стопроцентного успеха в выполнении боевых задач", - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что украинцы гордятся своими воинами и желают им всегда возвращаться без потерь из самых сложных задач.

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Во время посещения общевойскового полигона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины Президент посмотрел демонстрационный показ тактического эпизода "Захват переправы". Во время показа применялась штурмовая военная авиация, состоялось десантирование личного состава и военной техники, захват определенного рубежа.

Также Президенту был продемонстрирован демонстрационный показ тактического эпизода "Ведение боя десантно-штурмовым подразделением во время захвата важного рубежа (десантирование)", во время которого было использовано штурмовую авиацию, осуществлялось десантирование личного состава из самолетов Ил-76 и АН-26 и вертолетов.

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Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 01
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 02
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 03
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 04
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 05
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 06
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 07
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 08
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 09
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 10
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 11
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 12
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 13
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 14
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 15
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 16
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 17
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 18
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 19
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 20
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 21
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 22
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 23
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 24
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 25
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 26
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 27

Источник: https://censor.net.ua/p3098194
 
 
 Топ комментарии
 
А 4 года назад Мустафа Найем в ФБ пост печатал... Кто бы мог подумать, что с Украиной произойдет. Какая армия у нас появится.
Царствие небесное защитникам, которых мы потеряли.
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Забродский классный дядька!.. десантура его уважает..
С праздником ДШВ!
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Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире (построено более 12000 экземпляров), а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. До сих пор производится.
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На "чинуки" кошти в офшорах панамських. Тому маємо те, що маємо. Доречі, машина непогана, навіть зараз.
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Ні Андрійко, це я про пецю, панамсько-мальдівського мудака, котрого ти тут завжди так облизуєш.
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Классный вертолет, а если бы наладить в Украине его производство, было бы вообще супер.
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А 4 года назад Мустафа Найем в ФБ пост печатал... Кто бы мог подумать, что с Украиной произойдет. Какая армия у нас появится.
Царствие небесное защитникам, которых мы потеряли.
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5 лет посту тому но это ничего не меняет. столько всего произошло и сколько всего намечается
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Забродский классный дядька!.. десантура его уважает..
С праздником ДШВ!
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Это всё в поле. Донбасс--населённые пункты,малые и большие города.

Равнин кроме юга нет.
Тактика другая и своя особенность.Как применять танки и БМП.
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Тактика взятия малых городишке и окружения больших была отработана ещё летом 2014 года. При изоляции границы ордла будет занята за неделю.
Это будет не хорватская буря, а украинский торнадо
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да нихера не будет ). все только учениями и закончится. разве надо кому отбивать ахметовские предприятия в лднр ? это что должны погибнуть десятки тысяч , чтоб вернуть "хозяину донбасса" его шахты и металургию ? вы что , серьезно думаете , что после возврата что то достанется населению? скорее всего будет приднестровье №2
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Зато какие в орле унавоженные черноземы - пять лет гадят
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Кстати, о каких десятках тысяч погибших ты говоришь?
Гопота будет бежать чтоб успеть проскочить границу до Ее закрытия
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бла бла бла. будут бежать бывшие "ополченцы" в Украину за пенсиями и пособиями впрочем лугандонцы и сейчас активно доят Украину.
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а де войска? там спостерігачів та пеціної охорони втричі більше!)
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Ты ещё скажи, что на пецю всю фотоплёнку перевели
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Нехочу заронить подозрения и спугнуть перемогу . Но у меня простой вопрос. Как это можно применить в условиях реальной войны , а не на показательных учениях или в локальной военной операции против например высадившихся на юге страны сомалийских пиратов ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДесантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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