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 Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое участников международной организованной преступной группировки, которая похищала ценности из банковских ячеек в разных странах мира, задержаны в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

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Совместно с сотрудниками Главного следственного управления НПУ установлено, что в начале 2015 года трое украинцев, 1965, 1975, 1971 года рождения, переехали на постоянное место жительства в США и на сегодня являются гражданами этой страны. С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества из индивидуальных банковских сейфов. К преступной организации привлекли своих земляков – жителей Киева, Одессы и Донецка.

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"Участники иерархического преступной группировки с четко распределенными ролями, по заранее подложным документам, обращались в банковские учреждения различных государств мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканирования замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее", - сообщает полиция.

Уже известно, что орудовала ОПГ в таких странах, как Беларусь, Узбекистан, Молдова, Россия, Латвия, Азербайджан, Македония и Украина.

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Установлено, что за 2015-2016 годы воры похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. Вследствие чего злоумышленники присвоили почти 5 миллионов долларов, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, свыше 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысяч венгерских форинтов, а также – золотые слитки, украшения, коллекционные монеты, марки и тому подобное.

Совместными действиями с сотрудниками ГСУ, оперативники ДВБ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.

"Проведено 52 санкционированных обыска в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях, во время которых изъято большое количество наличных денег в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехнику, несколько комплектов приспособлений и отмычек для открывания замков, ключи депозитных банковских ячеек и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией для изготовления ключей, поддельные документы. По месту жительства одессита также обнаружен настоящий арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушители к оружию, патроны, ножи. А, кроме того – психотропные вещества и наркотические средства", - сообщает полиция.

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Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия, с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.

Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 01
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 02
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 03
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 04
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 05
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 06
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 07
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 08
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 09
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 10
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 11
Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция 12

Источник: https://censor.net.ua/p3098179
 
   
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Я не доверяю нац полиции, не люблю априори мусаров, но такие отчеты нужны.
Да, они конешно вдоль и поперек коррумпированы.
Да, там по прежнему сидят старые прожженные мусорские кадры.
Да, мусорские начальники - часть слизких сепаратюжных креатур.
Но хоть уже отпетых урков ловят, хоть за это им спасибо.
Слабое оправдание, да? Сам это пишу и себя заставляю, мучу...
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Бедненький, да вы одновременно и умный и справедливый, очевидно.
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Да, я такой.
И кстати бедненький, бо моя пенсия давно заморожена, унижена и растоптанна владой Украины. Нас таких - легион. От которых, вы молодые, пытаетесь побыстрей избавиться.
Не знаю шо вы имели ввиду, но я имел ввиду именно это.
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Значит банки не соблюдали требования по безопасности.
Депозитные сейфы должны быть подключены на пульт и если клиент пытается открыть не свою ячейку - идет сработка, тревожная группа в течении 5 минут вас ждет.
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Щось по конфіскованому не видно,що злодії обкрадали банки.Скоріше--арсенали.
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Шо ты будешь делать,куда не плюнь,обязательно попадёшь в представителей Донецка,Одессы и Киева.Ощущение такое,что у нас в стране всего три города.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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