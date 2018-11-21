 Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

...

Совместно с сотрудниками Главного следственного управления НПУ установлено, что в начале 2015 года трое украинцев, 1965, 1975, 1971 года рождения, переехали на постоянное место жительства в США и на сегодня являются гражданами этой страны. С целью незаконного обогащения мужчины сговорились и разработали схему, направленную на хищение чужого имущества из индивидуальных банковских сейфов. К преступной организации привлекли своих земляков – жителей Киева, Одессы и Донецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Участники иерархического преступной группировки с четко распределенными ролями, по заранее подложным документам, обращались в банковские учреждения различных государств мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканирования замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее", - сообщает полиция.

Уже известно, что орудовала ОПГ в таких странах, как Беларусь, Узбекистан, Молдова, Россия, Латвия, Азербайджан, Македония и Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за "освобождение от ареста" их родственника. ВИДЕО+ФОТО

Установлено, что за 2015-2016 годы воры похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. Вследствие чего злоумышленники присвоили почти 5 миллионов долларов, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, свыше 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысяч венгерских форинтов, а также – золотые слитки, украшения, коллекционные монеты, марки и тому подобное.

Совместными действиями с сотрудниками ГСУ, оперативники ДВБ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.

"Проведено 52 санкционированных обыска в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях, во время которых изъято большое количество наличных денег в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехнику, несколько комплектов приспособлений и отмычек для открывания замков, ключи депозитных банковских ячеек и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией для изготовления ключей, поддельные документы. По месту жительства одессита также обнаружен настоящий арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушители к оружию, патроны, ножи. А, кроме того – психотропные вещества и наркотические средства", - сообщает полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия, с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.























