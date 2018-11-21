 Задержаны участники международной ОПГ, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах мира, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
"Участники иерархического преступной группировки с четко распределенными ролями, по заранее подложным документам, обращались в банковские учреждения различных государств мира. Под предлогом оформления индивидуального сейфа и хранения в нем имущества, злоумышленники получали свободный доступ к соответствующему хранилищу, проводили видеофиксацию или сканирования замков на ячейках, изготавливали ключи к ним, а потом открывали и похищали имеющиеся ценности: деньги, ювелирные изделия, золотые слитки, коллекционный товар и прочее", - сообщает полиция.
Уже известно, что орудовала ОПГ в таких странах, как Беларусь, Узбекистан, Молдова, Россия, Латвия, Азербайджан, Македония и Украина.
Установлено, что за 2015-2016 годы воры похитили имущество 55 пострадавших из 14 банковских учреждений, которые расположены в Киеве. Вследствие чего злоумышленники присвоили почти 5 миллионов долларов, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, свыше 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысяч венгерских форинтов, а также – золотые слитки, украшения, коллекционные монеты, марки и тому подобное.
Совместными действиями с сотрудниками ГСУ, оперативники ДВБ НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, задержали двух фигурантов ОПГ в Украине: 39-летнего киевлянина и 38-летнего одессита.
"Проведено 52 санкционированных обыска в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях, во время которых изъято большое количество наличных денег в разной валюте, мобильные телефоны, оргтехнику, несколько комплектов приспособлений и отмычек для открывания замков, ключи депозитных банковских ячеек и станки для их изготовления, цифровые носители с инструкцией для изготовления ключей, поддельные документы. По месту жительства одессита также обнаружен настоящий арсенал оружия: 10 пистолетов, 2 автомата, 3 гранаты, ружье, 4 глушители к оружию, патроны, ножи. А, кроме того – психотропные вещества и наркотические средства", - сообщает полиция.
Задержанные доставлены в изоляторы временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие действия, с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной организации.
Да, они конешно вдоль и поперек коррумпированы.
Да, там по прежнему сидят старые прожженные мусорские кадры.
Да, мусорские начальники - часть слизких сепаратюжных креатур.
Но хоть уже отпетых урков ловят, хоть за это им спасибо.
Слабое оправдание, да? Сам это пишу и себя заставляю, мучу...
И кстати бедненький, бо моя пенсия давно заморожена, унижена и растоптанна владой Украины. Нас таких - легион. От которых, вы молодые, пытаетесь побыстрей избавиться.
Не знаю шо вы имели ввиду, но я имел ввиду именно это.
Депозитные сейфы должны быть подключены на пульт и если клиент пытается открыть не свою ячейку - идет сработка, тревожная группа в течении 5 минут вас ждет.