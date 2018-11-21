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 Убийство Гандзюк: Партнер Торбина Брага занимался оптовой торговлей лесом, - журналист Стек. ФОТО

Партнер Сергея Торбина, арестованного по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк, Сергей Брага занимался лесопильным производством и оптовой торговлей древесиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист "Радио свобода" Левко Стек. Приводим его текст полностью.

"Дело Гандзюк напоминает кроличью нору. Чем больше ты о нем узнаешь, тем больше связей замечаешь, тем шире становится круг заинтересованных. Разрозненные группы подозреваемых все четче складываются в одно целое. В некоего спрута, который пронзил своими щупальцами Херсонщину насквозь. Где уже сложно отличить стражей порядка от криминалитета, политиков от блатных решал, а героев войны от откровенных подонков.

Например, Сергей Торбин, арестованный по подозрению в организации нападения на Гандзюк, а по совместительству - кавалер ордена "За мужество" III степени и ордена "Народный герой Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского

Все уже знают, что у него была ОО "Добровольці божої чоти". Так же все знают, что неслучайно офис этой ОО расположен в одном здании с общественной приемной нардепа Паламарчука, где, собственно, работал еще один задержанный по этому делу - Игорь Павловский.

Но в этом же бизнес-центре у Торбин была зарегистрирована еще одна ОООшка - "Легион Защита". Основной вид работы - "деятельность частных охранных служб". Что это за деятельность, можно посмотреть в моем сюжете для "Донбасс.Реалии". Но, предупреждаю, использовали они ну совершенно нетривиальные способы.

Так вот, охранной деятельностью Торбин занимался вместе с двумя партнерами - Сергеем Брагой и Сергеем Даниловым (фото бизнес-партнеров прилагаю). А Брага в свою очередь является учредителем в еще одной ООО "СКИФ ГОЛДЕН ГРУПП". И она уже занимается, та-дааа, - лесопильным производством и оптовой торговлей древесиной.

Убийство Гандзюк: Партнер Торбина Брага занимался оптовой торговлей лесом, - журналист Стек 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спусковым крючком" в убийстве Гандзюк могли быть ее записи в Facebook о незаконной вырубке леса, - журналистское расследование

Здесь стоит напомнить о громком скандале, который состоялся 6 июля во Херсонской ОГА - https://www.radiosvoboda.org/a/29606233.html. Активное участие в противостоянии принимал Торбин и его группа. Также Гандзюк тогда критиковала главу местной облгосадминистрации Гордеева и руководителя облсовета - Мангера. В целом же активистка считала, что весь шум тогда поднялся из-за желания конкурирующих групп взять под контроль именно нелегальную вырубку леса в Херсонской области.

Кислотой Гандзюк облили через несколько недель после инцидента в ОГА. В этот же день застрелили еще одного фигуранта тех событий - Виталия (Сармата) Олешко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гандзюк считала, что нападение организовала "русня", я назвал в СБУ фамилию заказчика, - мэр Херсона

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/p3098149
 
 
 Топ комментарии
 
Не голосуй за тех, кто борется за власть в Украине, голосуй за тех, кто борется за Украину.
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как только Гандзюк облили кислотой, было ясно в чем тут причина: смотрящий пэтрухи сладенького тырил лес и контрабасил его через паРашу в ЕС, отстегивая в общак на Банковую львиную долю. там сотни миллионов крутятся, кормятся все: мусора, прокурворы, СБУ. а Гандзюк влезла в этот гадюшник без скафандра. все ниточки тянутся на Банковую.
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ты страну смени, юлебот желающий дешевый газ в газовой камере, в которую тянет весь украинский народ))))
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Не голосуй за тех, кто борется за власть в Украине, голосуй за тех, кто борется за Украину.
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добре... за петра и так голосовать никто не станет. какие проблемы?
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Никто он и в Африке "никто" а украинцы проголосуют за Порошенко абсолютным большинством.
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федотовы, ивановы, сидоровы...петровы...
Смените ник "украинец".
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ты страну смени, юлебот желающий дешевый газ в газовой камере, в которую тянет весь украинский народ))))
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Акция евробляхеров очень быстро завершилась и свернулась. В Украине, как показали 2014 и 2018 годы, ни какая акция протеста, митинги, бунты не возможны без порохоботов - Какой из этого вывод? Все украинцы - порохоботы. Просто так современные ватники называют украинцев.
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как только Гандзюк облили кислотой, было ясно в чем тут причина: смотрящий пэтрухи сладенького тырил лес и контрабасил его через паРашу в ЕС, отстегивая в общак на Банковую львиную долю. там сотни миллионов крутятся, кормятся все: мусора, прокурворы, СБУ. а Гандзюк влезла в этот гадюшник без скафандра. все ниточки тянутся на Банковую.
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Только не смотрящий пэтрухи, а смотрящий тимошенко, а так все правильно.
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деня, притормози. глав ОДА ВОНА назначать пока не может (надеюсь и в будущем не сможет). это исключительно смотрящие пэти пораженка.
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Ты что то путаешь - Разве главу ОГА задержали, посадили? А вот ООО "СКИФ ГОЛДЕН ГРУПП" это уже что то. Знаешь кто является владельцем ГОЛДЕН ГРУПП в Украине?
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я ничего не путаю. как только Гандзюк обвинила главу местной облгосадминистрации Гордеева и руководителя облсовета - Мангера, пообещав обнародовать доказательства, так ее на следующий же день и облили кислотой.
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Воспользовавшись ситуацией тимошенко тут же подсуетилась и отправила братков покончить с Гандзюк. Тимошенко для создания почвы для пиара, готова на многое. Пример со Смелой. Сначала сокгласовала с рыгами замут об отключении города от газа и потом пиарилась на костях. Так что не нужно тут мразоту Тимошенко защищать.
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Братки из 90-х. Сейчас они захватили руководство Правого сектора и занимаются старыми делишками.
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Тут и гадать нечего. Стоит посмотреть на рожу этого хряка, на ней все написано...
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Наши депутаты и олигархи утверждают, что в деле Гандзюк ( как впрочем и в других будущих делах), заказчиками выступают сами исполнители.
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А шо це за "інтелектуал" на фото ліворуч, з пикою вдвічі більшою, аніж у міністра Реви?
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На фото, нормальные патриотически настроенные активисты.Судя по оружию, любящие и защищающие Родину.
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Дура эта Гандзюк.Лучше бы взяла оружие в руки и в Ато Родину защищать на Востоке, а не нос сувать в чужое для нее корыто.
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Якщо "юлеботи", "порохоботи" та ін. українські "боти" не боти будуть вести дискусію конструктивну, без взаємних непотрібних образ, по суті, без зайвих недоречних емоцій в серйозній справі виборів, ольгінцям-кацаботам (ригоботам) тут, в Україні, нє*єр буде ловити.

Ви ж всі "за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ".

Може досить вже взаємної гавкотні, жорстокого і брудного взаємопоборення?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУбийство Гандзюк: Партнер Торбина Брага занимался оптовой торговлей лесом, - журналист Стек. ФОТО
 
 
 
 
 
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