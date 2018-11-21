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Все про:дороги (1720) ремонт (858) Гройсман (4439)

 Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершился сезон ремонта дорог 2018 года. 95% запланированных работ выполнено.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

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"Сезон ремонта дорог завершен. Мы планово завершили большинство работ уже в конце октября - начале ноября. Сегодня на дорогах государственного значения выполнено 95% запланированных ремонтов", - отметил Премьер.

Гройсамн отметил, что на следующий год закладывается более 50 млрд грн на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах. "А уже через 5 лет планируем соединить все областные центры Украины качественными дорогами", - добавил он.

Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 01
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 02
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 03
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 04

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"Относительно дорог местного значения. В этом году мы выделили на их восстановление 11,5 млрд грн, в следующем еще больше - 14,6 млрд грн", - сообщил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/p3098113
 
   
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Для особо бестолковых у него еще есть карта Поля Чудес. Куда вы можете зарыть свои сбережения под рост ))
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Вже майже через мiсяц

Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й - Цензор.НЕТ 8602
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Можна багато нарікати, але стільки робіт дорожніх як в останні роки не було в історії України !!!
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Зачем мне отремонтированные дороги там где я не езжу?
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Повідомте керівництво 'України де Ви збираєтесь їздити щоб вони могли вчасно перед Вами дороги поремонтувати...
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Думаю что если "керівництво" останется на месте,после выборов весной,то буду ездить по Польше,как там с дорогами?
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Может керівництву Украины указать направление, по которой им идти?
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Сегодня на дорогах государственного значения выполнено 95% запланированных ремонтов" Стало быть 95% дырок засыпали. Остались лишь такие, что в эту икону не влезли Гройсман показав карту відремонтованих доріг і розповів про плани на 2019-й - Цензор.НЕТ 8961
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Карточные фокусы и престидижитация - это конёк Гнойсмана .
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Судя по картинкам, в Закарпатье дороги отремонтированы. Но это же враньё! В начале лета позасыпали ямки, которые местами уже повылетали
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и при этом в планах на 2019 год стоит ремонт дороги Днепр-Запорожье, который сделали ещё летом 2018))))
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Судя по картинкам, в Закарпатье хуже чем во многих других областях.

Закарпатська область:
Виконання субвенцій на дороги місцевого значення 42,5%.
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А в планах Г(емор)ройсмана случайно нет пунктика «с ветерком» в один конец прокатиться дорогою в сторону исторической обетованной?
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Будівництво дороги Грушів -Немирів (кордон з Польщею) анонсують вже три роки. В кінці 2017р польська фірма виграла тендер на будівництво цих 10 км в 2018.... Ремонт не тільки не почато, навіть ямковий ремонт в цьому році не проводили. Уявляю собі морди поляків, які з ідеально рівної дороги, перетнувши кордон, попадають на суцільне бездоріжжя
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вовеле, ты бы лучше схемки и модели шитья рукавиц на 2019 г изучал. глядишь, за мастерство и ноу хау тебе какой годик и скостят.
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Шеф, у Вас есть план?А у меня есть! Пойдёмте за угол,покурим!...🤣
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В Україні були раніше не такі складні умови економічні як зараз, але якось ніхто не ремонтував дороги... давайте критикувати керівництво країни за їхні промахи ( їх достатньо) , але критикувати за дороги в ситуації коли дійсно зроблено чимало, - моральне звиродніння!!!
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Карта Гойсмана напоминает карту киевского метро савецкого времени. Несчастных полторы ветки, но как посмотришь, то афигеешь от размаха
Гройсман показав карту відремонтованих доріг і розповів про плани на 2019-й - Цензор.НЕТ 2721
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Грося, иди суши деньги из туалетного бачка.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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