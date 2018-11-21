 Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак. ФОТО

"Сезон ремонта дорог завершен. Мы планово завершили большинство работ уже в конце октября - начале ноября. Сегодня на дорогах государственного значения выполнено 95% запланированных ремонтов", - отметил Премьер.

Гройсамн отметил, что на следующий год закладывается более 50 млрд грн на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах. "А уже через 5 лет планируем соединить все областные центры Украины качественными дорогами", - добавил он.









Читайте также: Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода начнутся с января 2019 года, - КГГА

"Относительно дорог местного значения. В этом году мы выделили на их восстановление 11,5 млрд грн, в следующем еще больше - 14,6 млрд грн", - сообщил Гройсман.