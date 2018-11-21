 Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали. ФОТОрепортаж

В Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ задержали пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 кг золота. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ во Львовской области.







"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности, из золота", – говорится в сообщении.

Обнаруженное золото отправлено на экспертизу.







Смотрите на Цензор.НЕТ: Президенту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО

"Решается вопрос об открытии криминального производства по ч.1 ст.364 УКУ для привлечения к ответственности других лиц, в частности, некоторых сотрудников таможенного поста "Львов-аэропорт"", – сообщают в СБУ.

По данным местного активиста, руководителя общественной организации "Рабів до раю не пускають" Ивана Спринского, груз прошел зону таможенного контроля.

Золото везли из Стамбула, ориентировочная стоимость всей партии контрабанды – 300 000 долларов США, утверждает активист.

Также на Цензор.НЕТ: Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж