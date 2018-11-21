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Все про:золото (142) контрабанда (1630) Львов (3339) СБУ (12996)

 Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали. ФОТОрепортаж

Груз прошел зону таможенного контроля, сейчас решается вопрос о привлечении таможенников к уголовной ответственности.

В Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ задержали пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 кг золота. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ во Львовской области.


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"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности, из золота", – говорится в сообщении.

Обнаруженное золото отправлено на экспертизу.

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 03
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 04
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 05

Смотрите на Цензор.НЕТ: Президенту Туркменистана Бердымухамедову вручили золотой гриф для штанги под бурные аплодисменты членов правительства. ВИДЕО

"Решается вопрос об открытии криминального производства по ч.1 ст.364 УКУ для привлечения к ответственности других лиц, в частности, некоторых сотрудников таможенного поста "Львов-аэропорт"", – сообщают в СБУ.

По данным местного активиста, руководителя общественной организации "Рабів до раю не пускають" Ивана Спринского, груз прошел зону таможенного контроля.

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 06

Золото везли из Стамбула, ориентировочная стоимость всей партии контрабанды – 300 000 долларов США, утверждает активист.

Также на Цензор.НЕТ: Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3098057
 
 
 Топ комментарии
 
Брильянтовая рука..часть третья..
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Надеюсь там нормальное золото,а не сплав из всех видов металла с вкраплениями золота.А то знаем мы,турецкое золото из хрен знает чего.В вашем золоте,золота не обнаружено!
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Надо таможенникам сделать такую зарплату что бы 17кг золота для них были копейки.Тогда никто не сможет провезти. Українець намагався нелегально ввезти в країну 17 кг золота, його затримали - Цензор.НЕТ 4965
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Совет форумчанПравила форума
 
17 кг золотих виробів оцінено в 300 тис. доларів? Занижено, як мінімум, удвічі! До чого б це?..
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Та залежить що за золото. Тобто скільки, власне, золота у тому золоті.
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а шо норма
ну не хочет народ пахать за 7 тыщ на соевую братву
и винницких экономистов с маупа Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали - Цензор.НЕТ 1936
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Ай-яй-яй! На соевую... Пахать...
Никто никого не заставляет. Можешь не работать.
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А кто-то заставляет работать на дядю? Хоть соевого, хоть рыговского, хоть матькивщинного?
Создавайте себе рабочие места сами. Проявляйте смекалку и рискуйте. И будете пить шампанское.
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Ну, таких как ты я даже в теории не рассматриваю в качестве наемных работников.
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Мдя.....факир был пьян и фокус не удался....
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С СБУ надоделиться. А то путин нападет.....
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Думаешь золото на выборах за голоса будут раздавать?
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Золотий лівак аж бігом перетворюється в чорний нал за який будуть купувати голоси у мидломаси яка їх продає. Зрозумів?!
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Надеюсь там нормальное золото,а не сплав из всех видов металла с вкраплениями золота.А то знаем мы,турецкое золото из хрен знает чего.В вашем золоте,золота не обнаружено!
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Чисто олух.. Та загнав би все те золото собі в зуби і не було б жодних проблем на митниці..😕😕😕
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Надо таможенникам сделать такую зарплату что бы 17кг золота для них были копейки.Тогда никто не сможет провезти. Українець намагався нелегально ввезти в країну 17 кг золота, його затримали - Цензор.НЕТ 4965
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Так это скоко нужно платить!?
Коболев тогда уволится из Нафтогаза и будет пороги оббивать, шоб его приняли. А Начальник Укрзализници за ним в очередь станет...
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А в нашей стране только так и борются с коррупционерами ,взяточниками и всем остальным отребьем.При чем чем большще украл тем меньше наказание и выше жалование вместе с повышением по службе.А всем смертным повышение штрафов и тюремных сроков.Вот такой закон для всех их и для всех нас которые допустили их нами руководить. Українець намагався нелегально ввезти в країну 17 кг золота, його затримали - Цензор.НЕТ 8667
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Це ж новий тренд можновладців. Тіпа треба платити багато. Деяким платять по два мільйони кожен місяць, а вони все рівно крадуть. Сажати треба пожиттєво! А хто буде саджати? Судді і є саме корумповані в Україні...
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Дешевая бижутерия. Когда подъезжаешь к границе, то вам любой укажет дома, типа дворец, в которых живут честные таможенники и ни у кого не возникает вопрос - откуда деньги.
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а все знают - но про шерсть смотри выше Українець намагався нелегально ввезти в країну 17 кг золота, його затримали - Цензор.НЕТ 4129
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Ой, думаю скоро станет популярным Всеукраинский квэст "Золото мытаря"
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Чувак хотів зробити інвестицію в економику країни, а на інвестора накинулися, як скаженні.
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Ризикувати просто так на вдачу, людина сама не могла. Значить хтось гарантував цю оборудку на митниці. Але щось пішло не так або не в той кабінет занесли відкат.
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Та 100%. Треба ж бути несповна розуму, щоб таке на власний страх і ризик везти.
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Извечный украинский вопрос.Кто заложил и за сколько.
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Вёз до дому, хотив батьке-будкобудывнику золотой запас поповнить.
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"Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет сегодня каждый гражданин... - Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова
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А почему нельзя законно ввезти что-либо??? Все знают почему.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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