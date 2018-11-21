 Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС. ФОТО

Решение было принято и согласовано на уровне Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.

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"Только что работники КП "Київблагоустрій" погрузили на трал (военную автоплатформу) первые два из девяти запланированных к отправке в зону ООС (ранее АТО) МАФов. Решение согласовано на уровне КГГА", - написал Андреев.

После демонтажа в 2015 году МАФы находились на штрафплощадке КП "Київблагоустрій" и не использовались именно поэтому было принято решение об их использовании для нужд военных в зоне проведения военной операции.





Все передачи происходят по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью.

В какую именно часть и как будут использоваться эти сооружения не сообщается.