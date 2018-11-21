 Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС. ФОТО

Решение было принято и согласовано на уровне Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.
"Только что работники КП "Київблагоустрій" погрузили на трал (военную автоплатформу) первые два из девяти запланированных к отправке в зону ООС (ранее АТО) МАФов. Решение согласовано на уровне КГГА", - написал Андреев.
После демонтажа в 2015 году МАФы находились на штрафплощадке КП "Київблагоустрій" и не использовались именно поэтому было принято решение об их использовании для нужд военных в зоне проведения военной операции.
Все передачи происходят по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью.
В какую именно часть и как будут использоваться эти сооружения не сообщается.
на те же мафы на кпи например - нам их много - а демонтироваи только эти
а на гидропарке... там есть хоть 1 постройка с документами - по моим сведениям ни одной
прогудяйтесь дальще и увидите их сотнями
плюс торговля с земли процветает - ментов не видать - покрышовано
Брат, згідно з відкритими даними, працює у регіональному підрозділі Пенсійного фонду Росії та з'являвся в ефірі телерадіокомпанії "Крим". Там зазначили, що він є "керівником групи організації та обліку процесу інвестування ОПФРФ по Республіці Крим". Тобто, по суті брат Наєва працює на окупаційну адміністрацію Криму. Сергій Наєв підтвердив, що з братом підтримує зв'язок, але "за його дії не відповідає".
Киоски на линии соприкосновения, хорошая инициатива.
Їде військова колона.Машин десять.БТР,машини ще радянського виробництва,зато начальство на двох нових чорних джипах.Бачив на власні очі.
Или всё же ,как всегда в Украине.под благородными предлогами (в АТО понимаешь ли..) таки растянут по сёлам как свою собственность (магазинчики,ларьки,мастерские..),а спишут на "сцуки-враги разбили снарядами"...