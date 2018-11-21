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 Киевские новости
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 Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС. ФОТО

Исполняющий обязанности руководителя КП "Київблагоустрій" Андрей Андреев сообщил, что в зону проведения военной операции на Донбассе отправлены первые два демонтированных в 2015 году в столице МАФа.

Решение было принято и согласовано на уровне Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.

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"Только что работники КП "Київблагоустрій" погрузили на трал (военную автоплатформу) первые два из девяти запланированных к отправке в зону ООС (ранее АТО) МАФов. Решение согласовано на уровне КГГА", - написал Андреев.

После демонтажа в 2015 году МАФы находились на штрафплощадке КП "Київблагоустрій" и не использовались именно поэтому было принято решение об их использовании для нужд военных в зоне проведения военной операции.

Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС 01
Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС 02

Все передачи происходят по накладным и по актам приема-передачи для временного использования военной частью.

В какую именно часть и как будут использоваться эти сооружения не сообщается.

Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3098049
 
   
 Топ комментарии
 
Стандарты НАТО, они такие.
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Это шоб уже официально рошеном торговать ? - Конфет его, там и так полно.
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Ну пипец,выкрутились!Попробуй владельцам теперь возмутись.Интересно сколько из этих ларьков,не имело разрешительных документов?Какая то очередная,пока ещё не совсем понятная схема.Посмотрим сколько из этих железяк доедет до военных.А то у меня сложилось впечатление,что какой то хитрый поц,везет себе эти ларьки в сторону Ордло для других нужд.Есть подозрения,что большая часть этих ларьков,потеряется по дороге до зоны АТО,а кто-то не кисло бабла подымет на чужом имуществе.Халява плиз.А владельцам ларьков городские власти возместили их стоимость?Или тупо отобрали и всё!Легко быть щедрым за чужой счёт.
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в нато применяют киевские мафы - а как же Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС - Цензор.НЕТ 6585
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интересно глянуть на постановы по демонтажу
на те же мафы на кпи например - нам их много - а демонтироваи только эти
а на гидропарке... там есть хоть 1 постройка с документами - по моим сведениям ни одной Часть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС - Цензор.НЕТ 3332
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Біля КПІ МАФи були повністю зламані.
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да неужели
прогудяйтесь дальще и увидите их сотнями
плюс торговля с земли процветает - ментов не видать - покрышовано
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Це все я бачив, але я про ті МАФи, де зараз новий сквер.
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Это шоб уже официально рошеном торговать ? - Конфет его, там и так полно.
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Справедливости ради: по отзывам стоявших на передке - рошеновская кондитерка без какого-либо официоза регулярно в качестве презента поступала.
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Так и ахметов гуманитарку протухшую шпиговал в быдломассы. И предупреждал,шо кто недоволен - лишать и вычеркивать из списков. - Одна доброта )) Когда мозги пудрит.
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А чего не будки построенные Поросенком лично?
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16 березня президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем ООС. Тоді у пресі з'явилися повідомлення про те, що він має родичів у Криму та отримував від них гроші.

Брат, згідно з відкритими даними, працює у регіональному підрозділі Пенсійного фонду Росії та з'являвся в ефірі телерадіокомпанії "Крим". Там зазначили, що він є "керівником групи організації та обліку процесу інвестування ОПФРФ по Республіці Крим". Тобто, по суті брат Наєва працює на окупаційну адміністрацію Криму. Сергій Наєв підтвердив, що з братом підтримує зв'язок, але "за його дії не відповідає".

Частину демонтованих у Києві МАФів передадуть військовим у зону ООС - Цензор.НЕТ 593
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молодцы пашут на обе стороны - а что умно Частину демонтованих у Києві МАФів передадуть військовим у зону ООС - Цензор.НЕТ 4968
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Людина захищає нас всіх від агресії ворога, робить все можливе для благоустрою військових в зоні проведення ООС. До чого тут його родині стосунки, командувач неодноразово надавав відповідь з цього приводу. Не заважають людині працювати на досягнення миру в країні.
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Ну пипец,выкрутились!Попробуй владельцам теперь возмутись.Интересно сколько из этих ларьков,не имело разрешительных документов?Какая то очередная,пока ещё не совсем понятная схема.Посмотрим сколько из этих железяк доедет до военных.А то у меня сложилось впечатление,что какой то хитрый поц,везет себе эти ларьки в сторону Ордло для других нужд.Есть подозрения,что большая часть этих ларьков,потеряется по дороге до зоны АТО,а кто-то не кисло бабла подымет на чужом имуществе.Халява плиз.А владельцам ларьков городские власти возместили их стоимость?Или тупо отобрали и всё!Легко быть щедрым за чужой счёт.
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Само слово МАФ корень слова МАФия, а борется с ними тот кто их и ставит, остальные все арендаторы. Цена аренды МАФа в Киеве ни для кого не секрет.
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и борцуны только с не теми - свом цветут и пахнут в том числе рошенки Частину демонтованих у Києві МАФів передадуть військовим у зону ООС - Цензор.НЕТ 6966
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Не будем воевать - будем торговать! Частину демонтованих у Києві МАФів передадуть військовим у зону ООС - Цензор.НЕТ 7570
Киоски на линии соприкосновения, хорошая инициатива.
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Для потреб начальства.
Їде військова колона.Машин десять.БТР,машини ще радянського виробництва,зато начальство на двох нових чорних джипах.Бачив на власні очі.
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береш ыксковатор выкопуешь кводратну яму облажуешь бревнами-вставляешь маф-свирху бревны...и вход ступеньки-опа и штаб готов
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И как эти сооружения могут быть пригодны в зоне боевых действий?Защищат от снарядов или посопутствуют маскировке? Или наладят бизнес=продавать в этих ларьках "палёный" самогон для сепариков,чтоб сами сдыхали?
Или всё же ,как всегда в Украине.под благородными предлогами (в АТО понимаешь ли..) таки растянут по сёлам как свою собственность (магазинчики,ларьки,мастерские..),а спишут на "сцуки-враги разбили снарядами"...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЧасть демонтированных в Киеве МАФов передадут военным в зону ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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