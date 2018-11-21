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 Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола. ФОТО

Глава МВД Арсен Аваков выразил удовлетворение относительно избрания Президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чен Яна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи!!!!!! Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!" - написал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян. ФОТО

Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола 01
Фото: Аваков/Twitter

Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола 02

Также приводим заявление министра Авакова, с которым он обратился к 87-й сессии Генасамблеи Интерпола до избрания Ким Чен Яна его главой.

"Страна, которая только в последние годы оказалась причастной к целому ряду уголовных скандалов во всем мире, не может быть представлена в руководстве Интерпола на уровне государственной организации! Речь о России. От компьютерного вируса Petya, поразившего тысячи пользователей, от кибератак на органы власти около сотни стран во всем мире - до отравления людей в Солсбери, военных и гуманитарных преступлений в Крыму и на востоке Украины: эта тенденция дает представление об истинной государственной политике России. Нет необходимости тратить энергию, демонстрируя, что Россия злоупотребляет системой Интерпола.

Прошу все страны не делать авторитетную и уважаемую профессиональную организацию, созданную ради совместной борьбы с преступностью, заложником агрессивной и преступной России. Украина выступает против кандидатуры Прокропчука и поддерживает господина Кима из Южной Кореи", - говорится в тексте обращения.

Напомним, 20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.

Источник: https://censor.net.ua/p3098035
 
   
 Топ комментарии
 
Рашка никто в этом мире. Страна изгой.
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Дякую Богу , що обраний не кацап !!
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Рашка никто в этом мире. Страна изгой.
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Изгой. Вот только к сожалению дают изгою еще много зарабатывать на развитие террора....
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кто-то недавно ленина цитировал, что буржуи настолько жадные, что продадут ту верёвку, на которой их же и повесят... Кандидатуру РФ відхилено. Цю битву виграно, - Аваков про обрання нового глави Інтерполу - Цензор.НЕТ 1450
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Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.За Кім Чон Яна з Південної Кореї проголосувала 101 країна - він отримав 62,3% голосів. За росіянина Олександра Прокопчука проголосувала 61 країна - він отримав 37,7% голосів.Він обійматиме посаду наступні два роки.Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступилиУкраїнська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.​У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть Прокопчука.Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна
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теперь Авакова никто точно не выдаст если шо, со своими подельниками)
це реально перемога всего Украинского народа))
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То что перемога - это однозначно. Вот только Авакова ты не по теме прилепил сюда.
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чего это?
обидел хорошего человека?
мне он не норавится ни как чиновник ни как человек
он Михо травил по заказа шакаладной банды
так шо если интерпол не выдыст, выдаст фбр
рано радуються шакаладные
бабло то у них может и останеться а вот Украины нет
четыре месяца осталось терпеть
а вдруг чудо реально случиться?)
я не про вону если шо))
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Тхир (классная кликуха!), шел бы лучше в школу, "эксперт"! Почему-то не удивляет, что любитель Саака - его контингент и лекторат.
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ЦЕ що??? Пішли реанімірувати леніна??? Кандидатуру РФ відхилено. Цю битву виграно, - Аваков про обрання нового глави Інтерполу - Цензор.НЕТ 6077
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Сьогодні 4 кацапи пішли на перегній, також непогана новина )
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Перемога трохи зіпсована тим, що за росію проголосувало так багато країн. Чому і хто проголосував за росію?
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недосмотр армяшки геополитического!
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чучело не одного слова на українській не вивчило,а орет Слава Україні и тискает корейца с таким энтузиазмом, будто от него там всё зависело.когда они съебутся в свою маскву цветы торгавать, а?
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Так и до ООН очередь дойдет - убирать агрессоров, террористов и спонсоров терроризма (у московии чудесным образом все совпадает, причем на мировом уровне) из всех мировых институций. А для Интерпола избрание профессионала, каким является Ким Чон Ян, представляющий, к тому же, адекватную страну, а не разведчика (бывших не бывает. Живыми) из этой Нижней Вольты с ракетами, как раньше говорили - надежда на хорошую работу. Наши тоже руку приложили - молодцы!
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Теперь иди расчищай проезд на дорогах для тех кто работает.
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Али, а почему их поддерживают в других вопросах и в других местах? Может, материальный вопрос?
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Можливо, але дуже багато країн підтримало росію. Ця підтримка лякає.
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может они поддержали рожденного в Украине русского просто с профкачеств.
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Ага, Валя, у фашиста Гейдриха тоже были хорошие профкачества! Помнишь такого - тоже был главой Интерпола.
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Молодцы, но Авакову пора худеть, или костюмчик поменять, ато рядом с корейцем как бомжара помятый.
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Ось так, "нікчемна" Україна, посилає нах.й Велику РФ і визначає хто буде керувати Інтерполом, а хто ні
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Южная Корея это да, процветающая современная страна.
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Вид - то таке, можно и модель так снять, что чучело-чучелом будет. Абы дело делал, а в данном случае наши хорошо сработали, провели кучу встреч, прошлое этого россиянина показали, и на фоне последних шпионских скандалов в разных странах, где засветилась рашка - прокатили креатуру Кремля (всех купить бабла не хватило, видимо.....)
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авакян по украински говорить не умеет, как же он коммент смог написать？
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Молодець Аваков. Тобі тепер ще одну битву виграти- відмазати Зайцеву (там же твоя людина) в Харькові від смертельного ДТП- і все! Ти більше не людина, ти- сам знаєшь хто.
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Твиттерполководец авакян выиграл битву.
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Тільки в єднанні можна перемогти москаля.
Цікаво хто це за 61 недолуга країна, що голосувала за москаля.
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Отож, що треба повний список країн - симпатиків росії.
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Кто-кто - подхуйловники. Те, кто недавно в ООН также поддержал рашку по Крыму.
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Токсичность кацапии скоро распространится на все сферы жизни. Надпись в магазине "вход с собаками и кацапам строго воспрещен", станет обыденным делом. Только собак на поводке еще будут пускать, а вот кацапов ни в каком виде, только грузом 200 в его родные ебенищя.
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какая битва. того кацапа никто и не выбрал бы .кстате он родом с Житомирщины кацапский мусор
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Лучше пусть объяснит каким образом задержанный во Франции Армен Саркисян (Горловский) засветился вчера в Горловке (в 38-й школе компьютеры раздает)
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ЯН или ЯНГ? Это очень важно, особенно для пересичных украинцев.
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Егеж
Так виходить то заслуга СобАкова
Подивіться на костюмчик-десь усю нічь гуляв
увесь пожований
а ранком прийшов піариться
який він молодець
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опять изгойку срасею в попку трахнули
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола. ФОТО
 
 
 
 
 
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