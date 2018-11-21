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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с Архиепископом Вены, австрийским кардиналом Кристофом Шенборном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Вене состоялась встреча с австрийским кардиналом Кристофом Шенборном, с которым говорили обо всем: начиная от деятельности Caritas в Украине и, в частности, на Донбассе и заканчивая созданием единой поместной Украинской православной церкви. Но одна история на самом деле эмоционально поразила. Кардинал показывал фото, которые документально доказывают преступление Голодомора. В те времена эти фотографии были переданы в Вену. И тогдашний кардинал Теодор Инницера имел смелость открыто говорить о нашей трагедии. Он выдавал брошюры и всеми возможными средствами призвал Европу нас услышать", - написал Климкин.

Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ 01

Министр отметил, что смотреть на эти фотографии без боли невозможно: "Бесконечные очереди за маленьким куском хлеба и мертвые тела на дороге. Но больше всего меня зацепила фотография, на которой изображена только одна табличка на дереве: "Здесь хоронить нельзя". Просто посмотрите на это фото. Оно поражает даже больше изображения умерших от голода людей".

Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ 02

"Эта документальная коллекция - уникальный материал, доказывающий масштаб преступления и трагедии Голодомора. В следующем году обязательно покажем эти фотографии миру", - резюмировал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"

Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ 03
Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ 04
Фото: Климкин/Facebook

Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3098012
 
   
 Топ комментарии
 
Ровно 5 лет назад начался Майдан. Украинцы решили окончательно выйти из кремлевского рабства и совкового дерьма, чтобы сделать шаг навстречу цивилизованной Европе. Но кремлевское дерьмо оказалось мстительным и намертво вцепилось кгб-шными когтями в бок Украины. Война продолжается.
#путинвор #путинжулик #путинубийца #бессрочка
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Церковь все больше перестала походить на храм Божий, это реально торговая организация . И все уже забыли Христа , от имени которого выступают, который выгнал торгашей из Церкви.
Мне кажется , что многие церковные деятели и есть самые ни на есть прагматичные атеисты.
Они даже в пост жрут , что уж говорить о борьбе за власть и жажде денег.
Когда у нас разоблачают всевозможные сектстанские организации, то рассказывают о миллионах долларов их 'прибыли'
Можно только себе представить, какие деньги стоят за официально разрешёнными конфессиями.
В Украине минимум их нужно заставить платить государству большие деньги, которые нам очень нужны для армии , для людей.
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за последние сотню лет, психология достигла таких вершин в понимании человека и на основе этого, возможности управления им, шо отцам основателям, заразом с дідусем зигмундом, и не снилось! вместе с их толкованиями снов )) да, согласен, не стала церковь институтом помощи - обычный ґешефт, гибридная штука из власти, "модьніхь духовников" и кегебистов, как бы их сегоня не переименовывали. правда, машины мониторят сегодня куда лучше, чем "комнаты для исповеди" )))
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Проведал в Вене брателу Прокопчука с жонкой из хора в посольстве Кацапии и его патриотических деток
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Ровно 5 лет назад начался Майдан. Украинцы решили окончательно выйти из кремлевского рабства и совкового дерьма, чтобы сделать шаг навстречу цивилизованной Европе. Но кремлевское дерьмо оказалось мстительным и намертво вцепилось кгб-шными когтями в бок Украины. Война продолжается.
#путинвор #путинжулик #путинубийца #бессрочка
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Осталось ещё с Чукотскими шаманами автокефалию перетереть...
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((( да уш. как я всегда говорю знакомым адекватным местечковым "всё, шо нашпендено наивными австрийцами для стран азии, африки и третьего мира, уже даже здесь успешно разворовывается сотрудниками местечкового каритаса". ну значит секонхенды Украины ещё больше будут прирастать товарами от каритас, предназначенными к свободной раздаче нуждающимся. не рюкзаки, но тоже - хорошая прибавка к доходам. церковь сегодня - один из символов нынешнего всемирного общества потребления. (((
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Церковь все больше перестала походить на храм Божий, это реально торговая организация . И все уже забыли Христа , от имени которого выступают, который выгнал торгашей из Церкви.
Мне кажется , что многие церковные деятели и есть самые ни на есть прагматичные атеисты.
Они даже в пост жрут , что уж говорить о борьбе за власть и жажде денег.
Когда у нас разоблачают всевозможные сектстанские организации, то рассказывают о миллионах долларов их 'прибыли'
Можно только себе представить, какие деньги стоят за официально разрешёнными конфессиями.
В Украине минимум их нужно заставить платить государству большие деньги, которые нам очень нужны для армии , для людей.
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церковь, вообще то, никогда не было храмом Божим. её изначальная роль - древнейший институт психологической помощи людям. а психологическая помощь - всегда одно из самых дорогих светских удовольствий. церковники всех мастей - сами нуждаются в экстренной психологической помощи, особенно сегодняшние, слившиеся хоннекеровским поцелуем в дёсна, с властями. вечный "парадокс Рассела" - "кто делает психоанализ психоаналитикам", из этого набора. сидеть фройдом за шторкой в каморке и выслушивать исповедь другого, это не проводить самому себе психоанализ, со всем вытекающим. для этого нужна "относительно обьективная третья сила". её нет. ведь современная психология стоит на службе власти с церковью, обеспечивая той, образование толпы, манипулирование ей и "максимальное недопущение социальных взрывов". где то так.
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В данном конкретном случае, 'психоаналитиком для психоаналитиков' по идее должен и быть Бог. Но что делать, если сами церковники давно уже положили все, что можно и нельзя на Заповеди .
Благодаря СМИ мы все чаще слышим то о секчуальных преступлениях , при чем самых отвратительных, с вовлечением малолетних верующих , то о служении фсб , то о банальном воровстве. А сколько мы не знаем и никогда не узнаем.
Я думаю, что церковь не есть институт психологической помощи, а есть рычаг управления массами. К тому же у фройдов за шторкой очень часто есть звания в небезызвестных организациях .
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за последние сотню лет, психология достигла таких вершин в понимании человека и на основе этого, возможности управления им, шо отцам основателям, заразом с дідусем зигмундом, и не снилось! вместе с их толкованиями снов )) да, согласен, не стала церковь институтом помощи - обычный ґешефт, гибридная штука из власти, "модьніхь духовников" и кегебистов, как бы их сегоня не переименовывали. правда, машины мониторят сегодня куда лучше, чем "комнаты для исповеди" )))
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Согласна с вами полностью, хотя в отличие от психологов , мне кажется, что до конца понять человека невозможно. И ,вполне возможно, что в самом конце можно наткнуться на самое Начало.
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)) та да. человек никогда не сможет до конца понять себя. ну хотя бы потому, что он часть целого. а часть никогда не сможет понять целое. но основы своего програмирования он может схватить и пользоваться ими. в основном не во благо )) .тем более, я тоже считаю, что эта Вселенная, простая Виртуальная Игра Программера )) тогда да, действительно, за Концом возможно следующее Начало. ведь Програмер имеет возможность перезагрузить или же всё, или же только "остальные следующие жизни" понравившихся Ему Игроков. вопрос только - "по горячему" или "по холодному"?. в основном - по холодному. только Далай Ламу - всегда по горячему )))))))
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офф топ
Сергей Шнуров

В чудеса ещё есть вера!

Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!
Клімкін обговорив з архієпископом Відня Шенборном діяльності Caritas в Україні та автокефалію УПЦ - Цензор.НЕТ 8634
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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