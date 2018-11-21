 Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Вене состоялась встреча с австрийским кардиналом Кристофом Шенборном, с которым говорили обо всем: начиная от деятельности Caritas в Украине и, в частности, на Донбассе и заканчивая созданием единой поместной Украинской православной церкви. Но одна история на самом деле эмоционально поразила. Кардинал показывал фото, которые документально доказывают преступление Голодомора. В те времена эти фотографии были переданы в Вену. И тогдашний кардинал Теодор Инницера имел смелость открыто говорить о нашей трагедии. Он выдавал брошюры и всеми возможными средствами призвал Европу нас услышать", - написал Климкин.

Министр отметил, что смотреть на эти фотографии без боли невозможно: "Бесконечные очереди за маленьким куском хлеба и мертвые тела на дороге. Но больше всего меня зацепила фотография, на которой изображена только одна табличка на дереве: "Здесь хоронить нельзя". Просто посмотрите на это фото. Оно поражает даже больше изображения умерших от голода людей".

"Эта документальная коллекция - уникальный материал, доказывающий масштаб преступления и трагедии Голодомора. В следующем году обязательно покажем эти фотографии миру", - резюмировал Климкин.

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Фото: Климкин/Facebook