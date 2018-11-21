 Климкин обсудил с Архиепископом Вены Шенборном деятельности Caritas в Украине и автокефалию УПЦ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Вене состоялась встреча с австрийским кардиналом Кристофом Шенборном, с которым говорили обо всем: начиная от деятельности Caritas в Украине и, в частности, на Донбассе и заканчивая созданием единой поместной Украинской православной церкви. Но одна история на самом деле эмоционально поразила. Кардинал показывал фото, которые документально доказывают преступление Голодомора. В те времена эти фотографии были переданы в Вену. И тогдашний кардинал Теодор Инницера имел смелость открыто говорить о нашей трагедии. Он выдавал брошюры и всеми возможными средствами призвал Европу нас услышать", - написал Климкин.
Министр отметил, что смотреть на эти фотографии без боли невозможно: "Бесконечные очереди за маленьким куском хлеба и мертвые тела на дороге. Но больше всего меня зацепила фотография, на которой изображена только одна табличка на дереве: "Здесь хоронить нельзя". Просто посмотрите на это фото. Оно поражает даже больше изображения умерших от голода людей".
"Эта документальная коллекция - уникальный материал, доказывающий масштаб преступления и трагедии Голодомора. В следующем году обязательно покажем эти фотографии миру", - резюмировал Климкин.
#путинвор #путинжулик #путинубийца #бессрочка
Мне кажется , что многие церковные деятели и есть самые ни на есть прагматичные атеисты.
Они даже в пост жрут , что уж говорить о борьбе за власть и жажде денег.
Когда у нас разоблачают всевозможные сектстанские организации, то рассказывают о миллионах долларов их 'прибыли'
Можно только себе представить, какие деньги стоят за официально разрешёнными конфессиями.
В Украине минимум их нужно заставить платить государству большие деньги, которые нам очень нужны для армии , для людей.
Благодаря СМИ мы все чаще слышим то о секчуальных преступлениях , при чем самых отвратительных, с вовлечением малолетних верующих , то о служении фсб , то о банальном воровстве. А сколько мы не знаем и никогда не узнаем.
Я думаю, что церковь не есть институт психологической помощи, а есть рычаг управления массами. К тому же у фройдов за шторкой очень часто есть звания в небезызвестных организациях .
Сергей Шнуров
В чудеса ещё есть вера!
Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!