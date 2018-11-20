 Задержанным в оккупированном Крыму не предоставляют надлежащей медпомощи, - Денисова на встрече с докладчиками ПАСЕ. ФОТОрепортаж

Об этом она написала на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Я сообщила иностранным наблюдателям последнюю информацию о задержанных крымчанах в симферопольском СИЗО и в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Им не предоставляется надлежащая медицинская помощь, их безосновательно переводят в одиночные камеры, спецблоки. Я обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, чтобы они обеспечили надлежащие условия содержания украинских граждан в российских тюрьмах, в том числе и в Крыму", - отметила Денисова.

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По ее словам, на встрече также поднимался вопрос прав внутренне перемещенных лиц: "Я настаивала и буду настаивать на том, что они имеют право принимать участие в выборах в территориальных общин. Я буду обращаться в парламент, чтобы депутаты проголосовали за соответствующий законопроект. Люди, которые уехали с оккупированных территорий и много лет живут на контролируемой украинской властью земле, должны иметь равные права с другими гражданами. Внутренне перемещенные лица смогут проголосовать на президентских и парламентских выборах благодаря упрощенной Центральной избирательной комиссией процедуре изменения места голосования. Теперь мы должны добиться, чтобы они могли отдать свой голос и на местных выборах".

"Чтобы обеспечить в полной мере право украинцев на свободный выбор, по всей стране будут работать 17 общественных мониторов. Уже весной 2019 года они будут следить за соблюдением прав избирателей во время президентских выборов. Это предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве с Гражданской сетью "Опора", который я подписала летом этого года. Во время президентских выборов мы совместно с "Опорой" будем анализировать деятельность правоохранительных органов и судов по расследованию избирательных преступлений. Кроме того, общественные мониторы будут работать с электоратом по защите их прав во всех регионах Украины", - сообщила Денисова.

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После президентских выборов планируется проведение дополнительного обучения для избирательных мониторов и, при необходимости, увеличение их количества во время парламентских выборов осенью 2019 года.

"Я убеждена: такой общественный контроль позволит в полной мере защитить гражданские права людей во время избирательных кампаний. Со следующего года мы расширяем региональную сеть представительств Уполномоченного по правам человека. С 2019 года такие представительства будут открыты в каждой области", - отметила омбудсмен.

Защита прав общественных активистов - еще одна тема, которая интересовала представителей ПАСЕ. "Расследование дела гибели Екатерины Гандзюк, а также нападения на гражданских активистов - на моем личном контроле. Мой представитель участвует в каждом заседании Временной следственной комиссии, созданной в парламенте. Виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны", - подчеркнула омбудсмен.

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Фото: facebook.com/denisovaombudsman