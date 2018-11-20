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Все про:Министерство по вопросам оккупированных территорий (336) Керченский мост (119)

 Крымский мост начал проседать, - МинВОТ. ФОТО

По данным министерства, смещение моста может нести угрозы жизни и здоровью людей.

Незаконно построенный Россией Керченский мост в оккупированном Крыму смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. Снимки опубликовало на своей странице в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимках видны несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения.

"В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке)", – говорится в сообщении.

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"В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке)", – добавили в МинВОТ.

Кроме того, отметили в министерстве, на территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка: первый – часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке).

"Второй – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке)", – говорится в сообщении.

Крымский мост начал проседать, - МинВОТ 01
Крымский мост начал проседать, - МинВОТ 02

По оценкам специалистов, обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

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"Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", – подчеркнули эксперты.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций. Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и стало причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.

Источник: https://censor.net.ua/p3097982
 
   
 Топ комментарии
 
а тут глазь не глазь, мостик построенный в таком месте такими рукожопами будет тю-тю
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Не, ну а шо вы все хотите? Мост построен давно, всякое может быть. В любом случае украинцы по этому мосту не ездят. Если вдруг что, то люди не пострадают.
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Вы ошибочно букву "о" написали... в том слове, где Х√йло едет...
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Если к мосту пришпандёрить пару десятков дирижаблей,
будет проседание с шариками.
Путин думал, что он умнее Гитлера.
Сравнить картины Гитлера и путинского кота.
Или любовницу Гитлера и путинскую фаворитку Конни.
И росточком Гитлер повыше, во всяком случае, лабутены не носил.
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В Крыму Гаврила мост построил.Гаврила рукожопом был.
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будем надеяться, что...ждать не долго осталось)))))))
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Кто представляет яму в 9 см ,тот должен понимать какой удар на скрости в 60км/ч производит легковой автомобиль, а грузовой с массой в 20- 40т.?+интенсивность движения. Всё это приводит к эфекту отбойного молотка. + сейсмонестабильность .Короче - кацапы катайтесь.
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Итак, на чём стоят опоры керченского моста - они опёрты на полутвёрдые глины на глубине 58 м,плотность которых 1.6 гр/см куб.
Плотность воды - 1 гр/см куб.
Плотность водонасыщенного песка 3.2 гр/см куб.

Тоесть опоры опёрты на породу, плотность которой посредине между водой и песком....)))
Покупаем попкорн и ждём...
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А теперь представьте, что речь идёт не просто о почти двадцатикилометровом железнодорожном мосте, с огромными нагрузками и огромной парусностью (шторма, волны, боковой ветер, поезда), а речь идёт так же о сейсмически опасной зоне, где подземные толчки различной силы случаются регулярно.

Итак, подытожим: в качестве основания для опор Керченского/Крымского моста имеет место очень проблематичный грунт, а именно - полутвёрдые водонасыщенные глины высокой пористости и низкой плотности. Советские и Российские ГОСТы и СНИПы категорически не допускали опирание железнодорожных мостов в такое основание. Затем происходит внезапное исчезновение подобного запрета в СНИПах с 17 июня 2017 года.
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Мост этот не Крымский, а Керченский.
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вообще-то, если уж совсем точно - это Донный мост.
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ПОНИМАЮ ЕСЛИ БЫ МОСТ СМЕЩАЛСЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ - ЕЩЕ МОЖНО КАК-ТО ОПРАВДАТЬ "РЕЗУЛЬТАТЫ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ". НО СНИМАЯ СВЕРХУ, ВЫЧИСЛЯТЬ МИЛЛИМЕТРЫ СМЕЩЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ - ЭТО КАК-ТО СЛИШКОМ ТОПОРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. УПОДОБЛЯЕМСЯ БРЕХУНАМ ИЗ ЭРЭФИИ?

П.С. КСТАТИ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРОЕНИЯ УЖЕ НЕ СЧИТАЮТСЯ?
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Та ладно вам - 32 мм з супутника, вони вже майже все Азовське море собі підгребли, а ми ще в патріотичному угарі сидимо. Радіймо далі за 30 мм. у кацапів
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Хорошая, я бы даже сказал приятнейшая новость на сон грядущий.
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движение тектонических плит не в силах отменить даже великий и ужасный Пу. Если у немцев долго мост не выстоял - то у рюзьке и подавно.
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Вот рукожопы! То у них плавучие доки тонут, то ракеты падают, то мосты рушатся... А нам ведь еще по нему на Кубань танки гнать. (с)
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А приплюсовать сюда поезда в 2000 тонн, которые непрерывно идут в обе стороны со скоростью 60 км\час?
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Обережно, тут може вибухнути! ----Здесь можно осторожно побухать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрымский мост начал проседать, - МинВОТ. ФОТО
 
 
 
 
 
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