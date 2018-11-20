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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:Порошенко (15762) УПЦ (765) автокефалия (276) Томос (76)

 Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием. ФОТО

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черкасскую область посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, где встретился с митрополитом Черкасским и Каневским владыкой Софронием. Глава государства поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Хотел бы обратиться к владыке Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкасщину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви - будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон вам и благодарность за ваши труды", - сказал Президент.

Глава государства во время своего выступления перед общественно-политическим активом Черкасской области также подчеркнул, что украинцы поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине.

Петр Порошенко, говоря об автокефалии Украинской церкви, подчеркнул, что несмотря на усилия всех - Президента, Верховной Рады, церковных иерархов и поддержки людей, "этого бы точно не удалось сделать, если бы не было воли Божией".

"И не 27 лет ждали украинцы этого великого события. И даже не 332 года. А 1030 лет с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ждала автокефальной церкви", - сказал Президент.

"Потому, что это один из ключевых элементов государства суверенного, независимого государства Украина", - подчеркнул Глава государства важность вопроса автокефалии украинской церкви.

Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием 01
Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит УПЦ МП Софроний: через пять лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/p3097937
 
   
 Топ комментарии
 
Работать он не собирается, так и будет по попам ездить и ленточки перерезать. Выбрали "главнокомандующего" во время войны......
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никто и не сомневается что у твоей россеи нет будущего...
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Кажется я начинаю понимать, по активности Пети в создании поместной церкви, куда он метит, после мая 2019 года.
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Ну Русь крестил Киев. Восстанавливает историческую справедливость.
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Страна, которая
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
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никто и не сомневается что у твоей россеи нет будущего...
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прошлое рассеи непредсказуемо*.))
А.Герцен

*меняется и переписывается при каждом новом кацапо-ордынскм Сцарьке.))

Прошлое рассеи - удивительно, настоящее - прекрасно, будущее - выше всяких представлений. ))
лапотный сказочник Уваров.
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Работать он не собирается, так и будет по попам ездить и ленточки перерезать. Выбрали "главнокомандующего" во время войны......
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Ну вот продал вывеску за 300 лимонов дол. Украл у страны и бюджета больше. А вы , дорогие украины , наполняйте бюджет геноцидными тарифами на газ. Майдан рулит.....
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Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием.

Я дзіка извеняюсь, аднак пытанне маю: у якой якасці пэця правёў сустрэчу, як гідрант, ці як вернік УПЦ МП ?
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Как дед мороз. Который, как известно, подарки приносит только послушным детишкам. А непослушным - розги.
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Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием.
Я дзіка извеняюсь, аднак пытанне маю: у якой якасці пэця правёў сустрэчу, як гідрант, ці як вернік УПЦ МП ?
20.11.2018 17:42

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Ні, вони "посповідалися" один одному у грехах стосовно того що " пішли від гундяя".
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Пошла индивидуальная работа с клиентами. Скопом всех загнать не получилось.
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Понятное дело. Диакон УПЦ МП П.Порошенко встретился с архииреем УПЦ МП. Президенту Украины там делать как то нечего. И православный собор явно не синагога.
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Ну и что ????? Святое дело не делают грязными руками с неумытой рожей. От успехов майдана уже голова кругом. А что будет после автокефалии только Богу известно.
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да Черкассы в снегу, а эти поддержат украинскую церковь или так и останутся МП
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Черкассы сёдни в тренде. город казацкой славы Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием - Цензор.НЕТ 5076
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"Мне кажется, джаз-банда, вполне соответствует..."(с). Хорошая была комедия "Мы из джаза"... Прямо сейчас- пересмотрю. Благодарю, напомнили.
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"А ещё, в соседнем районе, жених украл члена партии"(с). Эту стрелу забил Порошенко, понятное дело. Для чего? А шоп мы тут время тратили, ни на что.
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Президент россии Ху**ло лично проинспектировал религиозный отдел ФСБ РПЦ МП и устроил "разнос" агентуре из-за полного провала в Украине... причем прямо на утреннем построении!

Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием - Цензор.НЕТ 3204
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Порохоботы в ступоре - вроде как перемога (Порошенко с кем-то в очередной раз встретился), а вроде и зашквар (с попом мокшанского патриархата).
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Ідіот. Це той піп, який перейде до нової православної церкви в Україні.
Які ж ви, йульки, тупі-і-і-і-і-і!
Тому ви і йульки.
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в сегодняшнем дне плоды завтрашнего...завтра и оценим
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Про плоди: яблуко, Адам, Єва.і...змій ху?ло. І майбутнє БУДЕ СВІТЛИМ. Православні повернуться к ДЖЕРЕЛУ ПРАВДИ!
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. Православні повернуться к ДЖЕРЕЛУ ПРАВДИ!

Если мельницу, баню,роскошный дворец
Получает в подарок дурак и подлец
А достойный идет в кабалу из-за хлеба -
Мне плевать на твою справедливостьТворец!
О.Хаям.
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парашенке больше бы подошло с равином встречаться
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Пару дней назад, туда Тимошенко ездила - кондитер не выдержал, ломанулся за ней. Мало ли, какое воздействие она произвела на местный электорат....🙄
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Може тому і землю не...продає..Звикати починає
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Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием

Я так скоро начну любить коммунистов и их воинствующую идеологию относительно священнослужителей!...
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сейчас каждый митрополитен УПЦ МП стоит на низком старте и готов переобуться в прыжке, потому что каждый понимает "места в лодке всем не хватит и кому-то прийдется переехать из шикарного особняка в холодные моношеские кельи"...
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"в холодные монашеские кельи"...

... где-то в Забайкалье, в трехстах километрах от ближайшей дороги с твёрдым покрытием.
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Колыма, Сыктывкар, Читы-дриты, Якутск, Магадан, Анадырь, Омск, Челяба и прочия прЭлестные ордынские станы.) срани-рязани- это еще хорошо.))





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Читаєш "літературні опуси" деяких співвітчизників, диву даєшся, як їхні вислови збігаються з кремлівською пропагандою. Президент України, який приїхав підтримати Митрополита УПЦ МП, прихильника Української помісної автокефальної церкви, визиває повагу! Вони обидва визивають повагу!
Шануймося, бо ми того варті!
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Це все боти Йулі.
Їм гроші платать за те, щоб все гавном запльовували, типу, все погано, все не так і тільки Йуля зробить всім гут!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием. ФОТО
 
 
 
 
 
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