 "Вбивцям волю?! Судді в долі!" - в Черкассах с бордов взывают к судьям, отменившим арест обвиняемых в убийстве Сергиенко. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщил журналист Игорь Сычов.

Как отметил Сычов, борды установили к приезду в Черкассы президента Петра Порошенко.

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"Вбивцям волю?! Судді в долі!", - написано на бордах.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.



Задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

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17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.



1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник. В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

16 ноября Сосновский районный суд города Черкассы назначил залог вероятному похитителю и вероятному организатору убийства журналиста Василия Сергиенко. В зале суда возникли потасовки активистов, недовольных таким решением суда с правоохранителями. В частности, отметил он, вероятному организатору похищения и убийства Вадиму Мельнику назначили залог в 2 млн гривен. Виктору Горбенко, которого подозревают в похищении, избиении и пытках - объявили 800 тысяч гривен залога.

Сегодня стало известно, что за Мельника залог в 2 миллиона уже внесен. Черкасские журналисты составили заявление, и требуют от суда скорейшего завершения рассмотрения и вынесения приговора. Они возмущены действиями судей, которые отпустили Мельника и Горбенко. Звявление журналисты готовятся передать судье во время объявления им текста постановления.