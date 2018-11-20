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 За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей. ФОТОрепортаж

За одного из подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", черкасского журналиста Василия Сергиенко во вторник, 20 ноября, внесли залог в размере 2 млн гривен.

Об этом сообщает Insider, передает Цензор.НЕТ 

Читайте: Суд изменил меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Сергиенко. В зале суда потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководитель СИЗО Роман Дяченко подтвердил, что за Мельника внесли залог. "Сегодня утром внесли залог. Он будет освобожден в течение суток согласно действующему законодательству", - сказал он.

За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей 01

Прокурор Антон Греков рассказал журналистам, что подал ходатайство в суд на изменение меры пресечения на содержание под стражей. "Никаких препятствий для того, чтобы судья рассмотрел ходатайство сегодня, как по мне, у суда нет".

За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей 02

Черкасские журналисты составили заявление, и требуют от суда скорейшего завершения рассмотрения и вынесения приговора. Они возмущены действиями судей, которые отпустили Мельника и Горбенко. Звявление журналисты готовятся передать судье во время объявления им текста постановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пообещал тоже вывезти в лес", - журналисту, расследовавшему убийство Сергиенко, угрожал племянник подозреваемого

Возле СИЗО активисты повесили виселицу. Между тем в суде около 50 человек ожидают появления судьи Пироженко. Он до сих пор не начал оглашение полного текста определения, анонсированное на 14-30.

За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей 03
За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей 04

Фото Insider.

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Журналистка Ольга Худецкая отметила, что "в Черкассах что-то нереальное. Залог за подозреваемых в похищении и убийстве журналиста Сергиенко внесли. 2 млн за вероятного организатора, 800 тыс. за похитителя. Под СИЗО собрался народ. В суде читают полное решение с этим позорным решением".

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Источник: https://censor.net.ua/p3097901
 
 
 Топ комментарии
 
это петина реформа а если критикуешь то путин нападет((((((
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Поприветствуем нового порохососа. Или сделавшего ребрендинг,старого.
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Эти твари при любой власти твари. Суда у нас нет в принципе - "Нету ее, моей Санечки" (с)
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это петина реформа а если критикуешь то путин нападет((((((
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"Повесили виселицу"...
Виселица хоть не долго мучалась?)
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Да, поэтому народ и выходит там на протесты. А суды там, к сожалению, Барыги, поэтому и отпускают преступников.
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Это не народ (к примеру, Смила), а быдло проплаченное. Как можно было выбрать сепара мэром во второй раз за гречку? Вот когда "народ" повесит на площади хоть одного питара-взяточника в мантии - тогда это будет настоящий УКРАИНСКИЙ НАРОД.
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Ну да, люди, возмущенные барыжным правосудием, по которому отпускают преступников, для поклонников Барыги, это быдло. А что, мэр Черкасс призывал когда-либо отделяться от Украины? Чего он "сепар"? Ты хоть знаешь значение этого слова, идиот?
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Быдло защищает быдло? Значения слова знаю. Про вашего мэра-сепара тоже знаю, включая его участие в прорыве украинской границы с чебуреком.
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Юледрочерам хоть в глаза сцы ! Рассказывать в студии сепарТВ про хунту и карателей, а также злобных америкосов, которые хотят поссорить два "братских" народа -- ну это совсем не сепар!
За Мельника, підозрюваного в убивстві журналіста Сергієнка, внесли 2 млн грн застави: він може уникати слідства або впливати на свідків - Цензор.НЕТ 1902
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де же пэпа на белом коне..? надо пломбу сорвать с чей то хитрой жопы..
не..?
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Слава пархатому кондитеру - главному патриоту кремля .
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"Професіонал і патріот": Герасимов про брата кандидата від Росії у президенти Інтерполу Прокопчука.

Голова фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» (БПП) у Верховній Раді Артур Герасимов назвав українського дипломата Ігора Прокопчука - брата кандидата від Росії у президенти Інтерполу - патріотом, який "робить все можливе для відновлення територіальної цілісності". "Зараз намагаються роздмухати ще одну "зраду" стосовно постійного представника України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука. З цього приводу українські дипломати вже подали свою думку. Своєю чергою, я, як голова постійної делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ, особисто знаю Ігоря Прокопчука як професіонала, патріота України, який робить усе можливе для територіальної цілісності України і встановлення миру", - сказав Герасимов.
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А до чого тут брат? Не брата ж збираються призначити на цю посаду.
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Якби брат Гітлера очолив висадку в Нормандії як думаєш?
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Та все діло в тому, що брат брату - різниця. Я зі своїм, наприклад, не спілкуюся, бо воно кончене, заздрісне, кегебешне совкове бидло. Я ж стою строго на проукраїнських позиціях. Ось вам і приклад. Чесно кажу, що не знаю його брата, просто не треба по одному мудаку кацапському решту в сім"ї судить. В сім"ї не без потвори.
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Поприветствуем нового порохососа. Или сделавшего ребрендинг,старого.
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"...согласно действующему законодательству...". Тьфу на вас....тьфу на вас еще раз.
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Вбив людину, заніс в суд бабло, - і на волю з чистою совістю! Українські реаліії... За підозрюваного в убивстві журналіста Сергієнка Мельника внесли 2 млн грн застави: він може уникати слідства або впливати на свідків - Цензор.НЕТ 8034
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Не сложно подсчитать по таксе 25% судья получил 25т$
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а будуть слова "закрити під мою відповідальність"???
пломби ж зривали...
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не знаю, які там правила, але, за логікою, у разі втечі випущеного під заставу за кордон чи інші правопорушення, за грати має сісти той, хто вносив заставу.
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Типо мой питбуль загрыз кого то.И вместо клетки или усыпления,я могу приплатить и гулять с ним дальше в детском парке
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Приморский районный суд Одессы смягчил меру пресечения двум фигурантам дела о сентябрьском нападении на инкассаторов платежных терминалов.
19 ноября судья Попревич выпустил их под домашний арест, сообщает советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. Он отметил, что арестованные - иностранцы.

За Мельника, підозрюваного в убивстві журналіста Сергієнка, внесли 2 млн грн застави: він може уникати слідства або впливати на свідків - Цензор.НЕТ 9948

«Не первый раз Приморский суд «радует» общественность, прокуратуру и правоохранителей необычным гуманизмом и заботой о преступниках. Недавно были отпущены под домашний арест фигуранты заказного убийства, киллеры, задержанные в результате введенных в действие планов «Перехват» и «Сирена», причем договоры аренды жилья были подписаны в СИЗО адвокатом. Сейчас от этих киллеров уже и след простыл», - добавил Форостяк.
Напомним, разбойное нападение на инкассаторов произошло на Семинарской улице. Двое неизвестных, вооруженных травматическими пистолетами, напали на автомобиль фирмы, обслуживающей терминалы пополнения счета. Двое инкассаторов получили ранения. Преступники похитили более 200 тысяч гривен и скрылись. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых по горячим следам в тот же день.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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