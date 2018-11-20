 За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Insider, передает Цензор.НЕТ

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Руководитель СИЗО Роман Дяченко подтвердил, что за Мельника внесли залог. "Сегодня утром внесли залог. Он будет освобожден в течение суток согласно действующему законодательству", - сказал он.

Прокурор Антон Греков рассказал журналистам, что подал ходатайство в суд на изменение меры пресечения на содержание под стражей. "Никаких препятствий для того, чтобы судья рассмотрел ходатайство сегодня, как по мне, у суда нет".

Черкасские журналисты составили заявление, и требуют от суда скорейшего завершения рассмотрения и вынесения приговора. Они возмущены действиями судей, которые отпустили Мельника и Горбенко. Звявление журналисты готовятся передать судье во время объявления им текста постановления.

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Возле СИЗО активисты повесили виселицу. Между тем в суде около 50 человек ожидают появления судьи Пироженко. Он до сих пор не начал оглашение полного текста определения, анонсированное на 14-30.





Фото Insider.

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Журналистка Ольга Худецкая отметила, что "в Черкассах что-то нереальное. Залог за подозреваемых в похищении и убийстве журналиста Сергиенко внесли. 2 млн за вероятного организатора, 800 тыс. за похитителя. Под СИЗО собрался народ. В суде читают полное решение с этим позорным решением".

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.



По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.



17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.



1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.