 За подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника внесли 2 млн грн залога: он может избегать следствия или влиять на свидетелей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Insider, передает Цензор.НЕТ
Руководитель СИЗО Роман Дяченко подтвердил, что за Мельника внесли залог. "Сегодня утром внесли залог. Он будет освобожден в течение суток согласно действующему законодательству", - сказал он.
Прокурор Антон Греков рассказал журналистам, что подал ходатайство в суд на изменение меры пресечения на содержание под стражей. "Никаких препятствий для того, чтобы судья рассмотрел ходатайство сегодня, как по мне, у суда нет".
Черкасские журналисты составили заявление, и требуют от суда скорейшего завершения рассмотрения и вынесения приговора. Они возмущены действиями судей, которые отпустили Мельника и Горбенко. Звявление журналисты готовятся передать судье во время объявления им текста постановления.
Возле СИЗО активисты повесили виселицу. Между тем в суде около 50 человек ожидают появления судьи Пироженко. Он до сих пор не начал оглашение полного текста определения, анонсированное на 14-30.
Фото Insider.
Журналистка Ольга Худецкая отметила, что "в Черкассах что-то нереальное. Залог за подозреваемых в похищении и убийстве журналиста Сергиенко внесли. 2 млн за вероятного организатора, 800 тыс. за похитителя. Под СИЗО собрался народ. В суде читают полное решение с этим позорным решением".
Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.
16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.
По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.
17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.
1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.
1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.
В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.
На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.
Виселица хоть не долго мучалась?)
не..?
Голова фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» (БПП) у Верховній Раді Артур Герасимов назвав українського дипломата Ігора Прокопчука - брата кандидата від Росії у президенти Інтерполу - патріотом, який "робить все можливе для відновлення територіальної цілісності". "Зараз намагаються роздмухати ще одну "зраду" стосовно постійного представника України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука. З цього приводу українські дипломати вже подали свою думку. Своєю чергою, я, як голова постійної делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ, особисто знаю Ігоря Прокопчука як професіонала, патріота України, який робить усе можливе для територіальної цілісності України і встановлення миру", - сказав Герасимов.
пломби ж зривали...
19 ноября судья Попревич выпустил их под домашний арест, сообщает советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. Он отметил, что арестованные - иностранцы.
«Не первый раз Приморский суд «радует» общественность, прокуратуру и правоохранителей необычным гуманизмом и заботой о преступниках. Недавно были отпущены под домашний арест фигуранты заказного убийства, киллеры, задержанные в результате введенных в действие планов «Перехват» и «Сирена», причем договоры аренды жилья были подписаны в СИЗО адвокатом. Сейчас от этих киллеров уже и след простыл», - добавил Форостяк.
Напомним, разбойное нападение на инкассаторов произошло на Семинарской улице. Двое неизвестных, вооруженных травматическими пистолетами, напали на автомобиль фирмы, обслуживающей терминалы пополнения счета. Двое инкассаторов получили ранения. Преступники похитили более 200 тысяч гривен и скрылись. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых по горячим следам в тот же день.