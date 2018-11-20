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 Общество, Фоторепортаж
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 Жители Луганщины пытались переместить через линию разграничения 600 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГФС, которые вовлечены в состав операции Объединенных сил, остановили незаконное перемещение через линию соприкосновения крупной партии наличных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, при осуществлении контроля за товарами, которые перемещаются через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская" был проведен осмотр личных вещей двух жителей Луганской области, которые двигались с временно оккупированных территорий. По результатам осмотра у указанных лиц обнаружены и изъяты 600 тыс. грн наличными, которые они пытались незаконно ввезти на подконтрольную территорию Украины.

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Жители Луганщины пытались переместить через линию разграничения 600 тыс. грн 01

Материалы проверки и полученные средства переданы сотрудникам батальона патрульной службы особого назначения для принятия решения.

Источник: https://censor.net.ua/p3097893
 
 
 Топ комментарии
 
Вчера прочитал информацию, которая меня просто поразила... Один из руководителей банформирования "Призрак" так называемой ЛНР донедавна получал ежемесячно от Украины 21 тыс. грн: 15 тыс. грн шахтерской пенсии и почти 6 тыс. грн регрессвыплаты за две подземные травмы. Слава Богу, он недавно издох от пневмонии. Но как такое может быть???
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Кормильцы хотели инвестировать в Украину. Но у нас еще не достаточно хорош инвестиционный климат. Есть риски для инвесторов.
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Я подзапутался: бесплатно переть туда газ, свет и воду - там же Украина, А деньги оттуда почему нельзя? Граждане не могут по Украине деньги возить?
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Вчера прочитал информацию, которая меня просто поразила... Один из руководителей банформирования "Призрак" так называемой ЛНР донедавна получал ежемесячно от Украины 21 тыс. грн: 15 тыс. грн шахтерской пенсии и почти 6 тыс. грн регрессвыплаты за две подземные травмы. Слава Богу, он недавно издох от пневмонии. Но как такое может быть???
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Глупые людишки. Мало было вам гаишников останавливающих на дорогах без дела ? Теперь на коротком промежутке дороги две фейковые таможни устроили.- Вумные ))))
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Кормильцы хотели инвестировать в Украину. Но у нас еще не достаточно хорош инвестиционный климат. Есть риски для инвесторов.
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а почему незаконное?
у нас с ЛНР уже официальная граница? таможня? отдельный кодекс таможенный?
вы или границу перекрывайте по взрослому или отвалите от людей
из за двадцатки баксов столько вони?
до 10 тонн баксов можно в декларацию не заносить в любую сторону при пересечении границы
походу какой то бедолага своё майно провалил на окупированой территории, а наши доблестные силы спецопераций тут как тут
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Я подзапутался: бесплатно переть туда газ, свет и воду - там же Украина, А деньги оттуда почему нельзя? Граждане не могут по Украине деньги возить?
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газ им ихние "братья" роССияне, на шару, поставляют.
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А свет и воду, очевидно, их братья из Украины Мешканці Луганщини намагалися перемістити через лінію розмежування 600 тис. грн - Цензор.НЕТ 2954
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"Материалы проверки и полученные средства переданы сотрудникам батальона патрульной службы особого назначения для принятия решения."
Какого решения? Пропить или на девок потратить?
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Дивна у нас держава.Платить пенсії чувакам і чувіхам,які живуть на окупованій території,які вони плавно переміщують через лінію замість того,що б примусити ці гроші витратити на нашій стороні
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Луганщины пытались переместить через линию разграничения 600 тыс. грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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