 Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября. ФОТОрепортаж

С самого утра "евробляхеры" пикетируют Раду: "Автомобіль не розкіш - геть акциз!".
Тем временем заседание парламента началось с выступлений представителей фракций и депутатских групп. В частности, сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул заявил об исключении из фракции Бойко и Левочкина.
Далее парламентарии не смогли принять законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№6598), а рейтинговое голосование показало отсутствие голосов за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними (№7267).
Затем нардепы отказались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.
День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 20 ноября.
Владимир Арьев (БПП, крайний слева) и Игорь Попов (РПЛ, второй слева в синем галстуке), сын которого получил 5 лет условно за ограбление магазина.
Представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) и Николай Паламарчук (БПП).
Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк (справа) и глава фракции БПП Артур Герасимов (слева).
Григорий Немыря ("Батькивщина", слева в очках), первый вице-спикер Ирина Геращенко и Артур Герасимов (справа).
Александр Грановский (БПП, крайний слева с телефоном) общается с Игорем Кононенко (БПП, второй слева). Тем временем Сергей Пашинский (НФ) сжал кулак, беседуя с Татьяной Рычковой (БПП).
Антон Яценко ("Видродження", по центру), Виталий Хомутынник ("Видродження", справа в черном костюме) и Геннадий Бобов ("Видродження", слева в сером костюме).
Артур Герасимов общается с главой САП Назаром Холодницким.
Елена Кондратюк ("Батькивщина", сидит в коричневом свитере) принимает поздравления с днем рождения от коллег по фракции Сергея Евтушка (целует) и Сергея Соболева (стоит в очереди).
Глава фракции (НФ) Максим Бурбак и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").Рыбченко_Артем
Сектор "Оппоблока": Вадим Новинский (крайний слева), Юрий Мороко (крайний справа).
Андрей Иванчук (НФ по центру, в синей рубашке без галстука), Вадим Новинский ("Оппоблок", по центру в зеленом галстуке), Александр Вилкул ("Оппоблок", крайний справа в очках), Виктор Бондар ("Видродження", обнимает Новинского) и Виталий Хомутынник ("Видродження", в черном пиджаке).
Разговор Новинского и Иванчука.
Беседа Хомутынника и Вилкула.
Сектор БПП.
Генпрокурор Юрий Луценко и глава САП Назар Холодницкий.
Виктория Пташник ("Самопомич") с коллегой.
Геннадий Бобов ("Видродження", крайний слева) положил руки на пояс Евгения Геллера ("Видродження", по центру с бородой), разговаривая с Андреем Иванчуком (НФ).
Теперь Бобов обнимает Геллера, ради более близкого разговора с Иванчуком.
Пашинский общается с Кононенко.
Улыбающаяся Татьяна Чорновол (НФ).
Бобов, которого активисты связывают с делом об убийстве журналиста Сергиенко, улыбается, общаясь с Валерием Писаренко ("Видродження", слева)
Генпрокурор Луценко озвучивает с трибуны Рады представление о согласии на снятие неприкосновенности со Станислава Березкина ("Воля народа").
Тем временем, Герасимов общается с Кононенко.
Луценко не сдерживает эмоций, озвучивая материалы представления на Березкина.
Березкин оправдывается с трибуны ВР.
Березкин разводит руками.
Березкин и Вилкул.
Ольга Богомолец (БПП) пришла переговорить с Игорем Шурмой ("Оппоблок").
В итоге Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.
Президиум ВР: Первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий и Иванчук, вице-спикер Оксана Сыроид.
Фото: Цензор.НЕТ
стране надо проводить раз в полгода и даже чаще.
бурячиха вонючая... но слаще...
нахуйпадаль...
виде - это кучка Пэтиных холуёв... Остальные сидят, потому что от сытной
кормушки уходить не хочется...
Што мы зараз убачылі? :
1. міжсабойчык абiбокаў ?
2. злёт лектараў таварыства "Веды"?
3.сустрэчу аднакласнікаў ў фармаце "30-40 гадоў таму"?
Хвіліна пайшла!
после правления этой банды сохранится как самостоятельное государство, будущим
следователям предстоит много работы...
крест...
Ой, не закончится это всё добром.