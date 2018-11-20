 Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября. ФОТОрепортаж

С самого утра "евробляхеры" пикетируют Раду: "Автомобіль не розкіш - геть акциз!".

Тем временем заседание парламента началось с выступлений представителей фракций и депутатских групп. В частности, сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул заявил об исключении из фракции Бойко и Левочкина.

Далее парламентарии не смогли принять законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№6598), а рейтинговое голосование показало отсутствие голосов за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними (№7267).

Затем нардепы отказались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 20 ноября.

Владимир Арьев (БПП, крайний слева) и Игорь Попов (РПЛ, второй слева в синем галстуке), сын которого получил 5 лет условно за ограбление магазина.

Представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) и Николай Паламарчук (БПП).

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк (справа) и глава фракции БПП Артур Герасимов (слева).

Григорий Немыря ("Батькивщина", слева в очках), первый вице-спикер Ирина Геращенко и Артур Герасимов (справа).

Александр Грановский (БПП, крайний слева с телефоном) общается с Игорем Кононенко (БПП, второй слева). Тем временем Сергей Пашинский (НФ) сжал кулак, беседуя с Татьяной Рычковой (БПП).

Антон Яценко ("Видродження", по центру), Виталий Хомутынник ("Видродження", справа в черном костюме) и Геннадий Бобов ("Видродження", слева в сером костюме).

Артур Герасимов общается с главой САП Назаром Холодницким.

Елена Кондратюк ("Батькивщина", сидит в коричневом свитере) принимает поздравления с днем рождения от коллег по фракции Сергея Евтушка (целует) и Сергея Соболева (стоит в очереди).

Глава фракции (НФ) Максим Бурбак и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").Рыбченко_Артем

Сектор "Оппоблока": Вадим Новинский (крайний слева), Юрий Мороко (крайний справа).

Андрей Иванчук (НФ по центру, в синей рубашке без галстука), Вадим Новинский ("Оппоблок", по центру в зеленом галстуке), Александр Вилкул ("Оппоблок", крайний справа в очках), Виктор Бондар ("Видродження", обнимает Новинского) и Виталий Хомутынник ("Видродження", в черном пиджаке).

Разговор Новинского и Иванчука.

Беседа Хомутынника и Вилкула.

Сектор БПП.

Генпрокурор Юрий Луценко и глава САП Назар Холодницкий.

Виктория Пташник ("Самопомич") с коллегой.

Геннадий Бобов ("Видродження", крайний слева) положил руки на пояс Евгения Геллера ("Видродження", по центру с бородой), разговаривая с Андреем Иванчуком (НФ).

Теперь Бобов обнимает Геллера, ради более близкого разговора с Иванчуком.

Пашинский общается с Кононенко.

Улыбающаяся Татьяна Чорновол (НФ).

Бобов, которого активисты связывают с делом об убийстве журналиста Сергиенко, улыбается, общаясь с Валерием Писаренко ("Видродження", слева)

Генпрокурор Луценко озвучивает с трибуны Рады представление о согласии на снятие неприкосновенности со Станислава Березкина ("Воля народа").

Тем временем, Герасимов общается с Кононенко.

Луценко не сдерживает эмоций, озвучивая материалы представления на Березкина.

Березкин оправдывается с трибуны ВР.

Березкин разводит руками.

Березкин и Вилкул.

Ольга Богомолец (БПП) пришла переговорить с Игорем Шурмой ("Оппоблок").

В итоге Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.

Президиум ВР: Первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий и Иванчук, вице-спикер Оксана Сыроид.

Фото: Цензор.НЕТ