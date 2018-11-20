 Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир "Параллель". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно координат полученного сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега, терпит бедствие буксир "Параллель", следовавший в Скадовска с баржей. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего в моторный отсек начала поступать вода.

К моменту прибытия двух поисково-спасательных катеров из Черноморска и катера Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова, экипаж из 4 человек подобрало судно заграничного следования, которое проходило рядом и доставило их в порт Очаков", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что штормом буксир "Параллель" отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск. Сейчас судна находятся под наблюдением пограничных нарядов.











Фото - ГПСУ/"Думская"

По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск. Для выяснения всех обстоятельств и проверки плавсредств пограничники проинформировали органы СБУ и прокуратуры.

Кроме того, по прибытии следователей, сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ в рамках уголовного производства по статье 201 УК Украины провели предварительный осмотр баржи, во время которого был обнаружен груз с табачными изделиями различных марок. Сейчас совместными действиями правоохранители выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки плавсредства.

Издание "Думская" в свою очередь сообщило, что груз сигарет является контрабандным, а колличество пачек составляет 5 миллионов штук.