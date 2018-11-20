 Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир "Параллель". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно координат полученного сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега, терпит бедствие буксир "Параллель", следовавший в Скадовска с баржей. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего в моторный отсек начала поступать вода.
К моменту прибытия двух поисково-спасательных катеров из Черноморска и катера Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова, экипаж из 4 человек подобрало судно заграничного следования, которое проходило рядом и доставило их в порт Очаков", - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что штормом буксир "Параллель" отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск. Сейчас судна находятся под наблюдением пограничных нарядов.
Фото - ГПСУ/"Думская"
По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск. Для выяснения всех обстоятельств и проверки плавсредств пограничники проинформировали органы СБУ и прокуратуры.
Кроме того, по прибытии следователей, сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ в рамках уголовного производства по статье 201 УК Украины провели предварительный осмотр баржи, во время которого был обнаружен груз с табачными изделиями различных марок. Сейчас совместными действиями правоохранители выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки плавсредства.
Издание "Думская" в свою очередь сообщило, что груз сигарет является контрабандным, а колличество пачек составляет 5 миллионов штук.
А они гоняются за дронами.
Скорее всего минимум богомерзкие на вкус (как-то "оценил" нечто контрабасное из Молдовы, название сигарет не помню, но беееее...)
В МЗС України стверджують, що родинні зв'язки не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука і не шкодять національним інтересам України.
Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС України на звернення щодо родинних звязків Постпреда України при ОБСЄ."
От Народа охраняют?
- Третім будеш?
Той:
- А закуска є?
- Є. Курятина.
Чоловік погодився. Пішли, розлили, випили...
- А де ж курятина?
Протягають пачку цигарок:
- Hy на, закури…
на Малу_Арнаутську, мабуть тягли !
Все пачки с англ маркировкой
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Врешь, пистешь, провокация. Какой смысл сГолой Пристани тащить сигареты в Скадовск?
А вот с Турции контрабас как раз в самый раз. Представляю скоко госчиновников задействовано если уже целыми баржами переплявляют ничего и никого не боясь. Это не кукуризником в Польшу сигареты пулять
А погранці тепер ой які недобрі...😑😑😑
При цьому прикордоннмки, СЬУ, митниця, МВС, НАБУ, Генпрокуратура, ГУР МО - кричатимуть в одне вухо, що вони "нічого не бачили і навіть не знали", а в друге - що "граніца на замкє".
Зашїбісь.