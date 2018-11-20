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Все про:Госпогранслужба (3063) контрабанда (1625) корабль (1050) сигареты (554) Черное море (435)

 Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир "Параллель". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Буксир "Параллель", который потерпел бедствие в 15 милях от Одессы, тянул в сторону Скадовска баржу с грузом сигарет разных марок.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно координат полученного сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега, терпит бедствие буксир "Параллель", следовавший в Скадовска с баржей. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего в моторный отсек начала поступать вода.

К моменту прибытия двух поисково-спасательных катеров из Черноморска и катера Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова, экипаж из 4 человек подобрало судно заграничного следования, которое проходило рядом и доставило их в порт Очаков", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что штормом буксир "Параллель" отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск. Сейчас судна находятся под наблюдением пограничных нарядов.

Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир Параллель 01
Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир Параллель 02
Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир Параллель 03
Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир Параллель 04
Баржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир Параллель 05

Фото - ГПСУ/"Думская"

По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск. Для выяснения всех обстоятельств и проверки плавсредств пограничники проинформировали органы СБУ и прокуратуры.

Кроме того, по прибытии следователей, сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ в рамках уголовного производства по статье 201 УК Украины провели предварительный осмотр баржи, во время которого был обнаружен груз с табачными изделиями различных марок. Сейчас совместными действиями правоохранители выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки плавсредства.

Издание "Думская" в свою очередь сообщило, что груз сигарет является контрабандным, а колличество пачек составляет 5 миллионов штук.

Источник: https://censor.net.ua/p3097880
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это размах - ЦЕЛАЯ БАРЖА!
А они гоняются за дронами.
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А может Гройсман совсем не арбузы в барже привозил?
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Вот это по взрослому! А то бабушки по паре блоков через КПП таскают.
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А может Гройсман совсем не арбузы в барже привозил?
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Вот это размах - ЦЕЛАЯ БАРЖА!
А они гоняются за дронами.
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Типо, операция: сдать баржу на гвозди (за кордон)...
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Да такие сигареты я б поостерёгся курить.
Скорее всего минимум богомерзкие на вкус (как-то "оценил" нечто контрабасное из Молдовы, название сигарет не помню, но беееее...)
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та вместо ""прима"".... как говорится и в унитазе раки - рыба...
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Вот это по взрослому! А то бабушки по паре блоков через КПП таскают.
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"МЗС прокоментувало родинні зв'язки постпреда України при ОБСЄ з кандидатом РФ на пост глави Інтерполу.
В МЗС України стверджують, що родинні зв'язки не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука і не шкодять національним інтересам України.
Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС України на звернення щодо родинних звязків Постпреда України при ОБСЄ."
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Охраняют автоматчики.
От Народа охраняют?
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помню в детстве у фуры с мандаринами прицеп опрокинулся возле нашей школы во радости было и полные рюкзаки мандарин, а тут фу отрава - контрафактный табак..... у контрабандистов карма плохая не тот промысел выбрали..........
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Немного выресовывается схема контрабаса с Молдовы...уже баржами бля!!! абалдеть!!! Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 6595
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интересно... где осядет - где всплывет... ото контрабандное зелье?
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вроде как 5 лямов пачек на борту, скоро ждут на привозе для реализации вот Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 2664
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Жлобня!!! Да они с одного рейса могут себе позволить купить новый буксир, а не ходить на 50 летней посудине рискуя жизнью.
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первая порция новой курятины от косюка, потому и комом )
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Два чоловіки вирішили випити. Підходять ще до одного і кажуть:
- Третім будеш?
Той:
- А закуска є?
- Є. Курятина.
Чоловік погодився. Пішли, розлили, випили...
- А де ж курятина?
Протягають пачку цигарок:
- Hy на, закури…
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В общем- это не баржа. Эта штука называется лихтер. Когда у Дунайского пароходства были лихтеровозы "Индира Ганди", "Тибор Самуэли", "Юлиус Фучик"... вот они такие лихтеры и возили... А щас- буксиры таскают, которые трескаются, от нечего делать.
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а куда "уходят" контрафактные сигареты после "выяснения" ? Их давят бульдозером?
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Товар идет на склад конфискатов... Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 6437 обычно владельца груза нет изредка его находят затем он откупается. Товар с склада продается по своим точкам и разворовывается деньги поровну.
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цигарки - ловить/возить/доставляти - краще чим добувати) рибу -
на Малу_Арнаутську, мабуть тягли ! Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 4232
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На палубє матросьі курілі папіросьі ...
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Когда будут протесты сигаретных контрабандистов, чем они хуже барыгобляхеров? Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 8452
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Бред какой то ... С Голой Пристани безопасно до Скадовска по дороге - 55 км... он шел на Одессу, а вышел к Херсону))) терпел крушение в 15 милях от Одессы... ему в другую сторону надо было... короче - попутал берега)))
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Я сегодня натыкался на ИНФУ, что сигаретки предназначались в Болгарию... Так шо тут- темный лес и без всякого просвета.
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та сто процев том такой каботаж шо смешно...блин между Гопрами и Скадовском ШЕСТЬДЕСЯТ КМ...и отправлять лихтер с буксиром морем...в штормовую погоду о которой знали все кто хотел...та за такое время и деньги если это курево честное его можно было бомжами на кравчучках перевезти..
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Иностранное судно с Турции притянуло баржу, параллель вышла на встречу забрать товар в Одессу, но видимо во время попытки зацепится что-то пошло не так и баржа пробила борт. Ну а дальше все и так известно )))
Все пачки с англ маркировкой
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"По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск"

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Врешь, пистешь, провокация. Какой смысл сГолой Пристани тащить сигареты в Скадовск?
А вот с Турции контрабас как раз в самый раз. Представляю скоко госчиновников задействовано если уже целыми баржами переплявляют ничего и никого не боясь. Это не кукуризником в Польшу сигареты пулять
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і бариги від держави також торгують:Минобороны закупит украинский двигатель за 2 млрд рублей Об этом сообщает Рамблер.
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товарищ Рома Клетчатый, он же насиров, прокомментируйте о работе по борьбе с контрабасом и т.п. в вашем бывшем ведомстве.
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"Я вам покажу, как страной управлять" - кто там рубаху на груди рвал? Нет государства, как не крути.
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Бг-ггг... вот ента таможенникам, которые выпустили баржу не подфартило + взятку придется отдать... Правду люди говорят, мол, как пришел баблосик, так и уйдет...ХЕХ...
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Упс... Який нежданчик... Так тупо спалитися з баржою. Тепер довго доведеться врятованим морячкам на кічі чалитися та свої мемуари слідакам розповідати..
А погранці тепер ой які недобрі...😑😑😑
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а при чем здесь моряки, которые к барже имели отношение только через швартовый.... Пусть чалятся погранцы, которые по другим документам баржу выпустили...
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Заправки Параллель-Ахметовские, буксир Паралленль.......ну вы поняли, это же он при Юльке весь Укрречфлот приватизировал. Поэтому эту тему замнут, как и ротердам+. (Там все в доле у корыта)
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На шо намек: Юля с баржи имела откат на предвыборные словоблудия? ... Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 2766 Выкладывайте, мож еще че-нить нарыли против Юли, шобы ее еще перед выборами к гаде выпроводить...
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Прекрасно. Кацапи тепер скрізь будуть тикати в носа "контрабандою фашістскава кієвскава рєжима", і своє "право на дасмотр плавсрецтв".
При цьому прикордоннмки, СЬУ, митниця, МВС, НАБУ, Генпрокуратура, ГУР МО - кричатимуть в одне вухо, що вони "нічого не бачили і навіть не знали", а в друге - що "граніца на замкє".
Зашїбісь.
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А с каких муев каазламордые будут в наших терводах воображать из себя досмотрщиков всех времен и народов...
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Вот это палево. Аваков отставка по тебе плачет 4 год подряд
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а кто решил, что в Скадовск? кому гривна нужна, если румыны рукой подать...
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Блин, до чего за державу все обиднее и обиднее...
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Цікаво, кого з можновладців будуть "відмазувати". Вантаж перехоплений абсолютно випадково, і з великим невдоволенням "перехоплювачів".
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Да теперь все кому не лень, могут проследить -1год фирму отправитель и все контрабандные буксиры, баржи... Лед тронулся , госпожа присяжные заседатели...
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Щось мені здається, що нічого не буде.
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Теперь понятно,чому цигарки влажные Баржу з контрабандними сигаретами винесло на берег Чорного моря. Вчора її тягнув буксир "Паралель", який дістав пробоїну - Цензор.НЕТ 3063
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБаржу с контрабандными сигаретами вынесло на берег Черного моря. Вчера ее тянул получивший пробоину буксир "Параллель". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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