 "Обездвиженный" Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евробляхеры обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

Обездвиженный

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ

Вона "працює"

Нові можливості для кожного

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО

Коротко о геополитике

Где-то на границе с Молдовой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему сбежал экс-глава ГФС Продан? СБУ взломала переписку чиновника в мессенджере, а там - бухгалтерия коррупции в ГФС!

Православие особого режима

Пафосный популизм

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