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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 "Обездвиженный" Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

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Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

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Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Православие особого режима

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Пафосный популизм

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Источник: https://censor.net.ua/p3097861
 
   
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Ну он же не будет против себя заказывать
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На кого больше льют грязи власть имущие, того надо выбирать в президенты Украины.
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На хуйла так не льют, как на Тимошенко )
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глупо и не смешно... соевой пропогандой посмердживает...
про пломбы , хотя бы, могли намалювать одну... Чтоб не так заметно.
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Прикольные сегодня...янукодло с ракеткой в сраке реально повеселило..да и про быдлобляхоров классно..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Обездвиженный" Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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