 Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по информации местных СМИ, в настоящее время к зданию колледжа стянули силы спасателей и российской полиции.

При этом на официальных сайтах управлений МЧС России по Крыму и российского МВД в Крыму нет информации о событиях в Керчи.

"На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже ушли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет", – сообщает сайт "Керчь ФМ".

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Издание публикует фотографии с места происшествия и сообщения о тревоге в политехническом колледже.

Информационный сайт "Керчь мой город" пишет, что, по словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка", из корпуса по Войкова, 5 вывели всех учащихся, детям сообщили, что они могут идти домой.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.