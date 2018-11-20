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 Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство. ФОТОрепортаж

В Керчи сообщают об эвакуации студентов и преподавателей из-за угрозы минирования здания политехнического колледжа, где 17 октября произошло массовое убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по информации местных СМИ, в настоящее время к зданию колледжа стянули силы спасателей и российской полиции.

При этом на официальных сайтах управлений МЧС России по Крыму и российского МВД в Крыму нет информации о событиях в Керчи.

Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство 01

"На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже ушли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет", – сообщает сайт "Керчь ФМ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи

Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство 02

Издание публикует фотографии с места происшествия и сообщения о тревоге в политехническом колледже.

Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство 03

Информационный сайт "Керчь мой город" пишет, что, по словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка", из корпуса по Войкова, 5 вывели всех учащихся, детям сообщили, что они могут идти домой.

Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство 04

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/p3097860
 
 
 Топ комментарии
 
Керч медленно, но уверенно превращается в Воронеж.
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бендеры серьезно взялись!)))
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при бендерах в Крыму была тишь и благодать, ни безумных мальчиков, ни минирования Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство - Цензор.НЕТ 7908
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при бендерах в Крыму была тишь и благодать, ни безумных мальчиков, ни минирования Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство - Цензор.НЕТ 7908
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та не Из-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство - Цензор.НЕТ 3209 тренируются, мало ли биндэрафцы нападут
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що невстигли) кацяпи за своїми гбешниками прибрати?!
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Керч медленно, но уверенно превращается в Воронеж.
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В Артеке новый выпуск путлерюгенда?
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Мабуть хтось прикольнувся подумав Жека...
Через повідомлення про замінування евакуювали студентів коледжу в окупованій Керчі, де 17 жовтня сталося масове вбивство - Цензор.НЕТ 156
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зелени дерева и муссора на газели-2е прям екб..еще и бобик давай-велком ин ссср
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за угрозы минирования эвакуируют студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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