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 Северная Каролина признала Голодомор в Украине геноцидом, - посольство в США. ДОКУМЕНТ

Американский штат Северная Каролина официально признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и почтил память жертв этой трагедии.

Об этом пишет Посольство Украины в США на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.

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Ведомство опубликовало копию документа, в котором, в частности, отмечается, что советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим "совершили акт геноцида", создав искусственный голод для украинского народа, что "привело к гибели миллионов невинных мужчин, женщин и детей". Штат призывает признать Голодомор на мировом уровне, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.

Северная Каролина признала Голодомор в Украине геноцидом, - посольство в США 01

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Северная Каролина признала Голодомор в Украине геноцидом, - посольство в США 02

Отметим, что Орегон, признавший Голодомор геноцидом 15 ноября, стал 19-м таким штатом США. Следовательно, Северная Каролина - 20-й штат в этом ряду.

Источник: https://censor.net.ua/p3097774
 
   
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,.Да, сейчас Трампа поставили в политическое стойло, где шаг в сторону Путина будет означать политический расстрел. Но я боюсь подвоха. Например, Трамп и Путин специально нагнетают обстановку, доводят ситуацию до максимального накала, чтобы в последний момент провести двустороннюю встречу на высшем уровне и договориться. Путин получит свободу рук в ближнем зарубежье, строительная компания Трампа станет богаче на несколько миллиардов, а мир в ответ облегченно вздохнет: фу-у-х, удалось избежать третьей мировой. Такой сценарий тоже не исключен."
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/sokursnik-putina-eks-razvedchik-kgb-shvec-putinu-ochertyat-perimetr-peredvizheniya-shag-vlevo-vpravo-i-rakety-razvernut-za-sutki-486987.html?fbclid=IwAR3pd7n7VUEslbgTJdIGcGJmKNi6HzsQyjXjuzQZ-aOj-6_8zm1cZL4g3CA
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСеверная Каролина признала Голодомор в Украине геноцидом, - посольство в США. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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