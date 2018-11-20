 Северная Каролина признала Голодомор в Украине геноцидом, - посольство в США. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Посольство Украины в США на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало копию документа, в котором, в частности, отмечается, что советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим "совершили акт геноцида", создав искусственный голод для украинского народа, что "привело к гибели миллионов невинных мужчин, женщин и детей". Штат призывает признать Голодомор на мировом уровне, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.
Отметим, что Орегон, признавший Голодомор геноцидом 15 ноября, стал 19-м таким штатом США. Следовательно, Северная Каролина - 20-й штат в этом ряду.
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