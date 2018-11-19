 Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, работники Департамента киберполиции совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области, следователями полиции Харьковщины и военной прокуратурой, установили группу злоумышленников, которые путем обмана валидатора банковских терминалов самообслуживания, похищали деньги из государственных и частных украинских банков.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Документирования деятельности преступной группы происходило в течение последних шести месяцев.
Правоохранители совместно со службой безопасности АО КБ "Приватбанк", установили участников преступной группы и схему, по которой те вмешивались в работу систем и компьютерных сетей банков. Злоумышленники в совершенстве знали принцип работы терминалов и нашли способ вмешательства в систему работы банка.
По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры, система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу. Таким образом злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тысяч гривен. При этом, используя средства конспирации, злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны.
Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они - граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание происходило когда злоумышленники в очередной раз пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог (Днепропетровская область). У них изъята специально видоизмененная купюру для совершения преступления.
Кроме того, полицейские установили, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир на Киевщине, где полицейские провели обыск. Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели специальную бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.
Всего полицейские провели восемь одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. По их результатам изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления денежных средств, специальная бумага, клише и flash-накопители. Также изъяты средства связи и карты различных банков, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Изъятое направлено на экспертизу.
Задержанным грозит до восьми лет заключения.
одним словом - кулибины)