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 Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Установлено около 400 банковских операций, проведенных злоумышленниками на территории 11 регионов Украины. Их действиями причинен ущерб на более 5 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, работники Департамента киберполиции совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области, следователями полиции Харьковщины и военной прокуратурой, установили группу злоумышленников, которые путем обмана валидатора банковских терминалов самообслуживания, похищали деньги из государственных и частных украинских банков.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Документирования деятельности преступной группы происходило в течение последних шести месяцев.

Правоохранители совместно со службой безопасности АО КБ "Приватбанк", установили участников преступной группы и схему, по которой те вмешивались в работу систем и компьютерных сетей банков. Злоумышленники в совершенстве знали принцип работы терминалов и нашли способ вмешательства в систему работы банка.

По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры, система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу. Таким образом злоумышленники с одного банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тысяч гривен. При этом, используя средства конспирации, злоумышленники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны.

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Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они - граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержание происходило когда злоумышленники в очередной раз пытались зачислить средства на подконтрольные счета в одном из терминалов города Кривой Рог (Днепропетровская область). У них изъята специально видоизмененная купюру для совершения преступления.

Кроме того, полицейские установили, что организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег. Оборудование для изготовления валюты размещалось в одной из квартир на Киевщине, где полицейские провели обыск. Для создания фальшивых купюр злоумышленники установили специальное программное обеспечение, приобрели специальную бумагу, изготовили клише, а также создали сайт для продажи изготовленных денег.

Всего полицейские провели восемь одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. По их результатам изъята компьютерная техника, оборудование для изготовления денежных средств, специальная бумага, клише и flash-накопители. Также изъяты средства связи и карты различных банков, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Изъятое направлено на экспертизу.

Задержанным грозит до восьми лет заключения.

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Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 01
Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 02
Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 03
Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 04
Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 05

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Задержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3097742
 
   
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У нас наверху просто крадут и им хоть бы что..
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так ті наверху крадуть, шоб путєн не напав.. а ці якісь бєзідєйниє
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надо грабить банкоматы чтоб путин не напал! порохоботы одобряют!
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Овечка -выкуплю мастерскую для устройства ЗНАЧКОВ
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молодцы)вообще то ребятам нужно премию выплатить за то,что указали на несовершенство банкоматов и программного обеспечения)
одним словом - кулибины)
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Та да...за каждую пару пошитых рукавиц в течении 15 лет....
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А чем занималась всё это время служба безопасности банков?И нахрена она такая нужна?Кредиты не выплаченные выбивать?Я так понимаю,проблема с безопасностью банкоматов,не первой свежести и уже не один год тянется...
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Это хорошо,что за пол года им удалось вычислить и споймать лихачей.Только,один момент беспокоет,а когда же уже жопоблоковцев начнут трусить и садить?А то странно, как-то получается.То статьи не понятные предъявляют,то не достаточно материалов собрано,то фуй длинный,то рубашка короткая...А ряды жопоблоковцев становятся плотнее и гуще...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны шестеро мошенников, укравших более 5 млн грн путем махинаций с терминалами самообслуживания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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