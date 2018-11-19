 Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд. ФОТОрепортаж

В Сумах перед зданием городского совета митинговали водители маршрутных такси. Они требовали повысить стоимость проезда с 5 до 7 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал UA:Сумы.
Окна маршруток были заклеены плакатами с надписями "Остановился маршрут №25", "Водителям достойную заработную плату" и "Какой должен быть тариф?".
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Перевозчика маршрута №25 выбрали 10-го марта 2018 года. Контракт с ООО "СНГ – Автотранс" заключили всего на год, потому что представленные на конкурс транспортные средства не соответствовали условиям конкурса.
Помимо маршрута №25, этот перевозчик обеспечивает в Сумах маршрут №51.
Напомним, ранее скандал с тарифами на проезд в маршрутках случился в Херсоне. 16 ноября перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен в знак протеста против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн. Кроме того, на маршрут вышло 77 автобусов с 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной маршрутки.
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19 ноября мэр Херсона Владимир Николаенко поручил немедленно разорвать договорные отношения с тремя перевозчиками, которые не вышли в рейс.
Когда появятся городские автобусы ,тогда люди просто перестанут ездить на маршрутках.
А пока это выглядит смешно.
Не нравятся Вам маршрутки ходите пешком или ездите на велосипеде,на вертолете летайте.
Вас же никто не принуждает ездить на этих маршрутках.
Господь с Вами,милочка.
Просто умиляет Ваш надрыв.
В советском союзе был большой ( по вместительности) общественный транспорт и финансировался государством.
Ездил плохо.
Потом государственные предприятия перевели на хозрасчет ( это была такая модная фишка ,стали считать что предприятие должно быть самоокупаемым).
Тогда начали меняться цены на проезд.
В конце концов эти предприятия побанкротились от "хозяйствования" или были разворованы.
Произошло то же самое что происходит в Смеле с отоплением.
Так зачем вам новые большие автобусы?
Врачи то же советуют больше пешком ходить.
Нарешті народ починає розмовляти з народом.
Мабуть нарешті довідаються одне про одного багато цікавого.
Удачі.
Одним повысь что-то, другим (например бляхерам) позизь что-то, кому-то надо что б всегда "вставал", иным что размер с 1-ого 5 стал.
Задолбали попрошайки.
КП "Киевпасстранс" обслуживает в режиме маршрутного таксомотора 26 столичных маршрутов:
№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный
№ 228 ст. М "Университет" - п-т Свободы
№ 154 ст. М "Лесная" - село Рыбное
№ 234 ст. М "Петровка" - ул. А.Навои
№ 155 ст. М "Петровка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. М "Лесная" - Сев. Кладбище
№ 157 ст. М "Петровка" - ул. Бальзака
№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко
№ 165 пл. Победы - пл. Львовская
№ 457 ул.Грабовского - ст. М "Лыбедская"
№ 166 ст М "Лукьяновская" - Беличи
№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД
№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД
№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая
№ 182 ст. М "Нивки" - п-т Свободы
№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор
№ 183 ст. М "Петровка" - п-т Свободы
№ 530 п-т Свободы - ул. Северная
№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская
№ 537 ст. М "Нивки" - пл. Шевченко
№ 208 Беличи - пл. Голосеевская
№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая
№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца
№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай
№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
№ 586 пл.Шевченко - ст М Лукьяновская
Почему они перестали перевозить пассажиров и люди ходили пешком пока не появились эти маршрутки?
маргарет тетчер.