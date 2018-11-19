EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  1327  57
Все про:маршрутки (387) протест (4345) Сумы (583) тарифы (1553)

 Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд. ФОТОрепортаж

Перевозчики жалуются на "нулевую прибыль" в условиях подорожания бензина.

В Сумах перед зданием городского совета митинговали водители маршрутных такси. Они требовали повысить стоимость проезда с 5 до 7 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал UA:Сумы.

Окна маршруток были заклеены плакатами с надписями "Остановился маршрут №25", "Водителям достойную заработную плату" и "Какой должен быть тариф?".

Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд 01
Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд 02
Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд 03
Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд 04
Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Львовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн

Перевозчика маршрута №25 выбрали 10-го марта 2018 года. Контракт с ООО "СНГ – Автотранс" заключили всего на год, потому что представленные на конкурс транспортные средства не соответствовали условиям конкурса.

Помимо маршрута №25, этот перевозчик обеспечивает в Сумах маршрут №51.

Напомним, ранее скандал с тарифами на проезд в маршрутках случился в Херсоне. 16 ноября перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен в знак протеста против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн. Кроме того, на маршрут вышло 77 автобусов с 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной маршрутки.

Также на Цензор.НЕТ: "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО

19 ноября мэр Херсона Владимир Николаенко поручил немедленно разорвать договорные отношения с тремя перевозчиками, которые не вышли в рейс.

Источник: https://censor.net.ua/p3097720
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть выставляют детальную калькуляцию всех расходов, а то у нас любят повышать цену за проезд регулярно, а качество перевозок остается на уровне третьего мира.
 показать весь комментарий
 
Бенефициарами перевозчиков являются местные депутаты и их друзья. Наивно ждать перемен пока население голосует за всякое гавно.
 показать весь комментарий
 
Немытое, пьяное, необразованное быдло на засранных маршрутках требует денег, а привемти себя и свои лоханки в порядок не пробовпли?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Немытое, пьяное, необразованное быдло на засранных маршрутках требует денег, а привемти себя и свои лоханки в порядок не пробовпли?
 показать весь комментарий
 
 
а если передернуть затвор "калькулятора АК 47"?? может навпаки надо цены опускать да еще этих РОССИЙСКИХ "быдло-ското-возках"???
 показать весь комментарий
 
 
Так ты же орешь неистово "нет евробляхам". 😀😀😀😀
 показать весь комментарий
 
закупка б/ушных трамваев тебя не напрягло？😀😀😀
 показать весь комментарий
 
На фото кучка ржавого, раздолбанного, побитого лайна. С драными, грязными сиденьями, драными шторками на грязных окнах, и иногда с запасками в салоне. Мерзкие скотовозы.
 показать весь комментарий
 
 
за один доллар сша в самой нефтеносной Венесуэле дают 20 миллионов венесу'льских боливаров.
 показать весь комментарий
 
Дороги перекрывали ? Не ? Пусть с Робин Гудов на евробляхах "пример" берут....
 показать весь комментарий
 
 
Пусть выставляют детальную калькуляцию всех расходов, а то у нас любят повышать цену за проезд регулярно, а качество перевозок остается на уровне третьего мира.
 показать весь комментарий
 
 
Эта забастовка маршрутчиков,напоминает агонию.Пришло понимание,что в связи с децентрализацией городские парки с общественным транспортом начнут расширятся,палюбэ и улучшатся сам сервис,вот и пытаются выжать максимум,перед концом своего бизнеса на гнилых машинках.
 показать весь комментарий
 
 
Бенефициарами перевозчиков являются местные депутаты и их друзья. Наивно ждать перемен пока население голосует за всякое гавно.
 показать весь комментарий
 
 
Что то,я не припомню не одной предвыборной программы,в которой депутаты рассказывали,что мы вас будем возить за дорого на аварийно опасном транспорте,поэтому,голосуте за нас! А все прям включают дебилов и несутся за них голосовать! Всё с точностью,до наоборот.А вот теперь,лафа закончилась.
 показать весь комментарий
 
Олена,зачем нужен этот ваш надрыв?
Когда появятся городские автобусы ,тогда люди просто перестанут ездить на маршрутках.
А пока это выглядит смешно.
Не нравятся Вам маршрутки ходите пешком или ездите на велосипеде,на вертолете летайте.
Вас же никто не принуждает ездить на этих маршрутках.
 показать весь комментарий
 
Какой,такой надрыв вам удалось разглядеть в моём комменте,не понятно...Не имётся вам сердешным,попустите уже свои ботсванские таланты,забебали...
 показать весь комментарий
 
Мне неймется?
Господь с Вами,милочка.
Просто умиляет Ваш надрыв.
В советском союзе был большой ( по вместительности) общественный транспорт и финансировался государством.
Ездил плохо.
Потом государственные предприятия перевели на хозрасчет ( это была такая модная фишка ,стали считать что предприятие должно быть самоокупаемым).
Тогда начали меняться цены на проезд.
В конце концов эти предприятия побанкротились от "хозяйствования" или были разворованы.
Произошло то же самое что происходит в Смеле с отоплением.
Так зачем вам новые большие автобусы?
 показать весь комментарий
 
Маршрутки потрібно замінити городським транспортом.
 показать весь комментарий
 
 
не знаю где у вас по 3 часа, но в Харькове городской транспорт работает отменно, сам лично не пользуюсь, но коллеги по работе многие пересели на электро городской транспорт.
 показать весь комментарий
 
 
В Києві аналогічно... Краще метро або швидкісний трамвай - їм на пробки начхати на відміну від маршруток...
 показать весь комментарий
 
 
роssiяне массово закрывают частные бензоколонки,не выгодно держать.выживут только путлерские шавки сечина
 показать весь комментарий
 
Нефть упала на 25 баксов по итогам двух последних месяцев, а бензин на месте и цены на проезд растут. Х.З. что происходит
 показать весь комментарий
 
 
Вниз бензин медленно идет за нефтью. Вверх подпрыгивает мгновенно.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно.
Врачи то же советуют больше пешком ходить.
 показать весь комментарий
 
дональд трамп строит империю.роssiя строит могилу сама себе
 показать весь комментарий
 
В прошлом году ехал в маршрутке. Чернигов, автобус - №27. В кармане скопилась куча мелочи... Отобрал сумму для проезда (не захотел спорить по поводу "льгот АТО"). Дал водителю... Думал, на "сдачу", будет чем расплатиться... Тот, с "матами", выбросил горсть мелочи, через пассажирские двери...
 показать весь комментарий
 
 
частные извозчики требовать могут только у часного начальника,причем тут государство*?
 показать весь комментарий
 
 
Оце правильно.
Нарешті народ починає розмовляти з народом.
Мабуть нарешті довідаються одне про одного багато цікавого.
Удачі.
 показать весь комментарий
 
 
Надо срочно вызвать Брюса Всемогущего для удовлетворения всем желающим их желаний видимых и невидимых. Вообщем всех - и Да Будут Все Счастливы! Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд - Цензор.НЕТ 5199
Одним повысь что-то, другим (например бляхерам) позизь что-то, кому-то надо что б всегда "вставал", иным что размер с 1-ого 5 стал.
Задолбали попрошайки.
 показать весь комментарий
 
Так я не понял, а к кому адресованы требования о зарплате? Зарплату платит перевозчик , а не мэрия. Почему водители не станут с плакатом под окнами директора перевозчика? Так будет эффективней. А если перевозчик, прикрываясь водителями, собрал их возле церкви напротив мэрии, чтоб продавить свой меркантильный интерес, то тогда вообще все алогично. Пусть выйдет (перевозчик) к потенциальным пассажирам и скажет, что за 5 грн. возить их не будет и просит их поддержать перевозчика в вопросе повышения тарифа. Он тогда тысячи потенциальных пассажиров соберет и услышит , что они о нем думают .
 показать весь комментарий
 
 
в сша часному сектопу принадлежит 94 % экономики,потому и нет коррупции
 показать весь комментарий
 
Так уж и все?

КП "Киевпасстранс" обслуживает в режиме маршрутного таксомотора 26 столичных маршрутов:
№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный
№ 228 ст. М "Университет" - п-т Свободы
№ 154 ст. М "Лесная" - село Рыбное
№ 234 ст. М "Петровка" - ул. А.Навои
№ 155 ст. М "Петровка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. М "Лесная" - Сев. Кладбище
№ 157 ст. М "Петровка" - ул. Бальзака
№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко
№ 165 пл. Победы - пл. Львовская
№ 457 ул.Грабовского - ст. М "Лыбедская"
№ 166 ст М "Лукьяновская" - Беличи
№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД
№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД
№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая
№ 182 ст. М "Нивки" - п-т Свободы
№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор
№ 183 ст. М "Петровка" - п-т Свободы
№ 530 п-т Свободы - ул. Северная
№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская
№ 537 ст. М "Нивки" - пл. Шевченко
№ 208 Беличи - пл. Голосеевская
№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая
№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца
№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай
№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
№ 586 пл.Шевченко - ст М Лукьяновская
 показать весь комментарий
 
 
Маршрутки Киевпастранс использует, так как не хватает рейсовых автобусов. Потому что в бюджете нет денег на покупку новых автобусов. Только стоп - деньги на маршрутки в бюджете Киева чудесным образом нашлись Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд - Цензор.НЕТ 417
 показать весь комментарий
 
За сраку власника ...офіційне оформлення . валідатори (квиткі ) ..*джіпееси * і т.д ..Ні ? Нах з пляжу ..! Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
 
лечить экономику надо кассовыми аппаратами и полным безналичным расчетом за любую сферу услуг,от платы за спички и заканчивая автомобилем
 показать весь комментарий
 
 
в Греции не увидел ни одного торгового павильона, будь то что, что бы там не стоял кассовый аппарат. Везде !!! Даже в церквушке , на высоте 1300 метров. Везде !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так в Тернополі ввели електронну оплату в маршрутках. Зовсім скоро бариги-маршрутчики вийшли на страйк проти цього!
 показать весь комментарий
 
 
бусики хоть мойку после завода первый раз "увидели" ….
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь у сусідньому Конотопі маршрутки по 4 грн. Гаркнув на маршрутчиків мер Семеніхін раз, то вони досі бояться слово сказати, хоч риги з БПП разом вже і усунули Семеніхіна...
 показать весь комментарий
 
 
Ну нахрена эти мало объемные маршрутки. В сов время были маршрутные "Икарусы", вместимость более 60 человек, условия перевозки на порядок лучше нынешних маршруток. И пробок меньше на дорогах. Сейчас, можно закупить что то по аналогии тех же "Икарусов" и нафиг эти мелкие раздолбанные, аварийные, с пьяными водителями маршрутки.
 показать весь комментарий
 
 
И что с ними стало с теми Икарусами?
Почему они перестали перевозить пассажиров и люди ходили пешком пока не появились эти маршрутки?
 показать весь комментарий
 
Почему они перестали перевозить пассажиров. В Икарусов закончился моторесурс, поменялись хозяйственные субъекты, вместо СССР и Венгерской НР стали Украина и Венгрия. Да и Икарус не самый лучший автобус для перевозки. Но дело не в Икарусе , а принципе перевозки людей. Можно хоть английские двухэтажные. Просто улучшится сервиз перевозки безопасность и движение на дорогах. А эти маршрутные тарантайки это сплошной экстрим.
 показать весь комментарий
 
так что, еще 1000 лет на маршрутках людей предлагаешь перевозить?
 показать весь комментарий
 
налоги для того и придуманы,чтобы их оплачивали.Аль Капоне сел в тюрьму не за массовые убийства по всему США,а за неуплату налогов.
 показать весь комментарий
 
у государства лишних денег нет на льготы,субсидии,пенсии,регрессы,для инвалидов и детей.,.есть только деньги налогоплательщиков моей страны
маргарет тетчер.
 показать весь комментарий
 
А что маршруточники творят в Херсоне, так это просто ни в какие ворота!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоМаршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх