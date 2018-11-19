 С погибшим под колесами контрабандистов пограничником Вадимом Березенским попрощались на Хмельнитчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"В Хмельницкой области провели в последний путь Вадима Березенского, погибшего на Закарпатье под колесами автомобиля контрабандистов. Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, который также отдал последний долг офицеру, сообщил, что решением Коллегии ведомства майору Вадиму Березенскому присвоено звание подполковник (посмертно)", – говорится в сообщении.

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"Война продолжается не только на востоке нашей страны, но и на западе, и, к сожалению, забирает лучших. Вадим Березенский не прятался за спины других, а выполнял свой долг до конца. Он не побоялся бандитов, жадность и нажива которых стоила ему жизни и оставила родителей без сына, а двух детей - маленькую дочь и сына, сиротами. Навсегда Вадим останется для нас примером беззаветной преданности своей земле и народу, которому он с достоинством служил до последнего своего вздоха. Вечная память и слава Герою", - сказал он.





Напомним, в Закарпатской области автомобиль сбил украинского пограничника. Позже глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что пострадавший - начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский - скончался в больнице от полученных в результате наезда травм, не приходя в сознание.

Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника.