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 Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания "справедливого" договора с "Нафтогазом" на поставку газа. ФОТО

В Смеле местные жители перекрыли три дороги, которые пролегают через город, требуя от Нафтогаза подписания справедливого договора на поставку газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке общественный активист, член исполкома горсовета Смелы Илья Слободяник.

"Смеляне перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи. Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с Нафтогазом по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг "Смелаэнергоинвест")", - говорится в сообщении.

Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания справедливого договора с Нафтогазом на поставку газа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа в Смелу, и сейчас город фактически ворует газ - мэр

Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.

Источник: https://censor.net.ua/p3097685
 
   
 Топ комментарии
 
Халявщики из Смелы перекрыли дорогу. Халявщиков из Смелы перекрыли евробляхеры. Евробляхеров перекрыли бурштынокопачи. Бурштынокопачей перекрыли контрабандисты. Контрабандистов перекрыли вкладчики разорившихся банков. Не пора ли власти перекрыть всю эту шоблу дубинками? Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания "справедливого" договора с "Нафтогазом" на поставку газа - Цензор.НЕТ 8921
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У кого требуют? у автолюбителей на дороге?
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А у кого им требовать?У хряка лентореза,срывателя пломб?
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"Смілянам вдалося отримати список черкащан, яких звезли для масовки в м. Сміла. Як виявилося з спілкування це працівники комунальних підприємств міста Черкаси", - написав Захаров.
У списку під назвою "Візит Ю. В. Тимошенко м. Сміла 16.11.2018" майже 40 прізвищ, номер автобусу та телефон водія.

Мешканці Сміли перекрили дороги, вимагаючи підписання "справедливого" договору з "Нафтогазом" на постачання газу - Цензор.НЕТ 5806

Він також опублікував відео з автобусом та людьми, яких начебто привезли на мітинг лідерки "Батьківщини".
Зазначимо, що Юлія Тимошенко сьогодні дійсно була в місті Сміла: політик виступала біля міськради.
Як заявив в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, у тих містах, куди лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко приїздить, бракує людей, які б прийшли до неї на мітинг, тому їх возять з собою.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10611833.html
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не задрали ли эти юле\вилкуло боты за 400грн и гречку картинку для россия 1 делать...видео куучча проплота..можете с бляхерами обьеденится шоб дешевле было Мешканці Сміли перекрили дороги, вимагаючи підписання "справедливого" договору з "Нафтогазом" на постачання газу - Цензор.НЕТ 5722
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Простая логика указывает на такое.
НКРЕ утверждает, что составляющая цены газа в цене на теплоносителя с доставкой потребителям 70%.
В таком случае, если это так, логичным было бы заключение договора именно с потребителями на оплату счетов теплоснабжения в адрес Нафтогаза, а уже нафтогаз, как более стабильное юрлицо (не то что какое-то ООО местного пошиба) отстёгивает 30% от полученной суммы тому, кто подогревает воду и качает по трубам.
Ведь тепловики же платят водоканалам за потреблённую воду закачанную в теплосеть? Отстёгивают!
А за электричество отстёгивают в т.ч. для насосов? - отстёгивают.
Т.е. точно также и в отношении газа надо рассчитываться, но почему-то как раз именно за газ ООО не платят. Но газа то аж 70% в цене, а не 3-5% как воды и электрики.
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А вони хто? Нафтогаз із кожним з них має підписати договір, чи може з Мером, ОСББ?
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щоб такого не повторювалось,
всі соціально важливі підприємства :
вода/водоканали, світло/реси, газ/міськгази/облгази,
тепломережі, транспорт


мають зробити свої фінанси публічними,
мають регулярно звітувати, кожного місяця про
накопичування заборгованості
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я б ему рожу раскроил битой если бы покрышку на машину положил..где полиция вообще..какой то писдец
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як стало відомо з журналістського розслідування, Порошенко переписує на своїх масажистів, на своє корупційне оточення газові родовища, які вже розвідані державою. Ті родовища, які належать українцям, газ з яких має іти на потреби людей, він віддає «своїм». Ось для чого підвищуються тарифи.
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Суцільне дежа вю - 5 років тому ці ж самі "обурені кияни" кидалися тут лайном в учасників Майдану Мешканці Сміли перекрили дороги, вимагаючи підписання "справедливого" договору з "Нафтогазом" на постачання газу - Цензор.НЕТ 5307
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Цим кремлеботам їсти не давай, аби лише про "злочинну владу в Україні" потриндіти.. То ви тут в Україні такі сміливі. А спробували б в себе на Рашці щось вякнути проти свого пуйла то вже мабуть по самі в вуха обробилися би від страху...😷😷😷😷😷
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той Сміли 20 тис населення , велике село, а смердить на всю Україну. Нехай дровами опалюють раз газ не подобається, вибрали клоуна у мери та радіють.
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Місцева влада Сміли не зробила жодних кроків для забезпечення містян теплом

Коли, починаючи з квітня місяця 2018 року, уряд постійно нагадував, що восени можуть виникнути проблеми і просили підготуватися до зими, жодних кроків з боку місцевої влади міста Сміли не було прийнято.

Про це заявив народний депутат Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради, трансляцію вів "Прямий".

"Про ситуацію в Смілі. Я б хотів ще раз додатково звернути вашу увагу на два дуже серйозних моменти. Перше - так, жорстка принципова позиція президента України Петра Порошенка повернула тепло в місто. Але всі прекрасно розуміють, і будь ласка, ми маємо ще раз на цьому акцентувати увагу, що це ключова відповідальність місцевої влади", - сказав Герасимов.

Він нагадав, що з 1 січня 2015 року, в рамках децентралізації шалені кошти відправили на місця, і мери це все з радістю взяли.

"Значна частина клала їх на депозити, а не витрачала на людей. Тому зараз ми проводимо роз'яснювальну роботу, пояснюючи і пенсіонерам, і соціальній сфері, що "вибачте, ви проконтролюйте, скільки рахунків ваша міська рада тримає на депозитах". І це стосується не тільки великих міст, а і малих. Але, гроші взяли - відповідальність десь по дорозі загубили", - додав Герасимов.

Він звернув особливу увагу на те, що багато дій було зроблено у момент ліквідації проблеми у Смілі спеціально.

"Скажіть будь ласка, коли починаючи з квітня місяця, уряд постійно нагадує, що "шановні колеги, у вас можуть виникнути проблеми - вирішіть". Жодних кроків з боку місцевої влади міста Сміли. Коли пропонують допомогу - відмовляються. Коли на початок опалювального сезону потрібно 8 мільйонів, а вони натомість виплачують самі собі премії", - зауважив Герасимов.

Він наголосив, що мешканцям Сміли необхідно поцікавитися, хто з виконкому отримав ті мільйонні премії, замість того, щоб людям дати тепло, та які прізвища фігурують.

"І друге. Хотів би порівняти два моменти. Президент втрутився в ситуацію - Сміла отримала тепло. І навіть під час підключення, я підкреслюю, були перебиті електричні кабелі. Ми ж розуміємо, що не центральна влада була зацікавлена в тому, щоб це сталося. Навпаки, було зроблено все, щоб в рекордні терміни - 27 годин - все було запущено. І ми маємо інший приклад, коли Юлія Тимошенко приїхала. Ну, попіарилась. Оце вам різниця між людьми, які роблять і які лише піаряться", - завершив Герасимов.

видео -- https://youtu.be/68t-yVMTBIw

Нагадаємо, народний депутат Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" заявив, що у Юлії Тимошенко і мера Сміли Олексія Цибко давні політичні зв'язки, тож лідерка "Батьківщини" має взяти на себе відповідальність за його дії, що призвели до комунальної катастрофи у місті.
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В Николаеве другая проблема. Главный вопрос на сегодняшний день кто вообще отдал половина жилого сектора Николаева в распоряжение этой Литовской фирмы "Мисто для людей"? Тарифы в три раза выше чем в жеках, Подготовка к отопительному сезону отвратительная. В многих многоэтажных домах проблемы с отоплением по стоякам. И решить с управляющей компанией этой проблемы практически невозможно. И чья это вообще была идея отправлять деньги в Литву за обслуживание жилья в Украине. Это по моему просто преступление. Почему мер послушно молчит по этому вопросу?
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Так может у мэра об этом спросить?)) Знаете где его кабинет? Вы бы еще на улице столбу вопросы позадавали)))
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Странно... А почему они не перекрывают горло тому кто у них сп...л деньги за газ??? Или он их и нанял, что бы еще спи...ть, но уже под новой вывеской?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания "справедливого" договора с "Нафтогазом" на поставку газа. ФОТО
 
 
 
 
 
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