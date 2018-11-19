 Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания "справедливого" договора с "Нафтогазом" на поставку газа. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке общественный активист, член исполкома горсовета Смелы Илья Слободяник.
"Смеляне перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи. Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с Нафтогазом по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг "Смелаэнергоинвест")", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.
На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.
Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.
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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.
У списку під назвою "Візит Ю. В. Тимошенко м. Сміла 16.11.2018" майже 40 прізвищ, номер автобусу та телефон водія.
Він також опублікував відео з автобусом та людьми, яких начебто привезли на мітинг лідерки "Батьківщини".
Зазначимо, що Юлія Тимошенко сьогодні дійсно була в місті Сміла: політик виступала біля міськради.
Як заявив в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, у тих містах, куди лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко приїздить, бракує людей, які б прийшли до неї на мітинг, тому їх возять з собою.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10611833.html
НКРЕ утверждает, что составляющая цены газа в цене на теплоносителя с доставкой потребителям 70%.
В таком случае, если это так, логичным было бы заключение договора именно с потребителями на оплату счетов теплоснабжения в адрес Нафтогаза, а уже нафтогаз, как более стабильное юрлицо (не то что какое-то ООО местного пошиба) отстёгивает 30% от полученной суммы тому, кто подогревает воду и качает по трубам.
Ведь тепловики же платят водоканалам за потреблённую воду закачанную в теплосеть? Отстёгивают!
А за электричество отстёгивают в т.ч. для насосов? - отстёгивают.
Т.е. точно также и в отношении газа надо рассчитываться, но почему-то как раз именно за газ ООО не платят. Но газа то аж 70% в цене, а не 3-5% как воды и электрики.
всі соціально важливі підприємства :
вода/водоканали, світло/реси, газ/міськгази/облгази,
тепломережі, транспорт
мають зробити свої фінанси публічними,
мають регулярно звітувати, кожного місяця про
накопичування заборгованості
Коли, починаючи з квітня місяця 2018 року, уряд постійно нагадував, що восени можуть виникнути проблеми і просили підготуватися до зими, жодних кроків з боку місцевої влади міста Сміли не було прийнято.
Про це заявив народний депутат Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради, трансляцію вів "Прямий".
"Про ситуацію в Смілі. Я б хотів ще раз додатково звернути вашу увагу на два дуже серйозних моменти. Перше - так, жорстка принципова позиція президента України Петра Порошенка повернула тепло в місто. Але всі прекрасно розуміють, і будь ласка, ми маємо ще раз на цьому акцентувати увагу, що це ключова відповідальність місцевої влади", - сказав Герасимов.
Він нагадав, що з 1 січня 2015 року, в рамках децентралізації шалені кошти відправили на місця, і мери це все з радістю взяли.
"Значна частина клала їх на депозити, а не витрачала на людей. Тому зараз ми проводимо роз'яснювальну роботу, пояснюючи і пенсіонерам, і соціальній сфері, що "вибачте, ви проконтролюйте, скільки рахунків ваша міська рада тримає на депозитах". І це стосується не тільки великих міст, а і малих. Але, гроші взяли - відповідальність десь по дорозі загубили", - додав Герасимов.
Він звернув особливу увагу на те, що багато дій було зроблено у момент ліквідації проблеми у Смілі спеціально.
"Скажіть будь ласка, коли починаючи з квітня місяця, уряд постійно нагадує, що "шановні колеги, у вас можуть виникнути проблеми - вирішіть". Жодних кроків з боку місцевої влади міста Сміли. Коли пропонують допомогу - відмовляються. Коли на початок опалювального сезону потрібно 8 мільйонів, а вони натомість виплачують самі собі премії", - зауважив Герасимов.
Він наголосив, що мешканцям Сміли необхідно поцікавитися, хто з виконкому отримав ті мільйонні премії, замість того, щоб людям дати тепло, та які прізвища фігурують.
"І друге. Хотів би порівняти два моменти. Президент втрутився в ситуацію - Сміла отримала тепло. І навіть під час підключення, я підкреслюю, були перебиті електричні кабелі. Ми ж розуміємо, що не центральна влада була зацікавлена в тому, щоб це сталося. Навпаки, було зроблено все, щоб в рекордні терміни - 27 годин - все було запущено. І ми маємо інший приклад, коли Юлія Тимошенко приїхала. Ну, попіарилась. Оце вам різниця між людьми, які роблять і які лише піаряться", - завершив Герасимов.
видео -- https://youtu.be/68t-yVMTBIw
Нагадаємо, народний депутат Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" заявив, що у Юлії Тимошенко і мера Сміли Олексія Цибко давні політичні зв'язки, тож лідерка "Батьківщини" має взяти на себе відповідальність за його дії, що призвели до комунальної катастрофи у місті.