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Все про:Киев (16811) пьянство (675) стрельба (2380) хулиганство (239)

 В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека. ФОТО

Ночью 2 компании выпивали на стоянке у ТЦ, между ними произошел конфликт. Стрелявшего до сих пор не задержали.

Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой на Троещине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции.

"ЧП произошло ночью на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов. Вследствие трое местных жителей получили огнестрельные ранения, их госпитализировали", – говорится в сообщении.

В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 01
В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 02
В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 03

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Пострадавших (1987, 1992 по 1997 гг. рождения) госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один из них после получения первой помощи покинул медучреждение, двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

На месте работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно – травматического действия.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция принимает меры по задержанию злоумышленника.

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Источник: https://censor.net.ua/p3097666
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого це не означає. Така точка зору є самообман.
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Он один, их трое.

Какой нафиг злоумышленник? Он один на троих напал шоле?
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Да надо уже продавать боевое, сколько же можно в игрушки играть?
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Я так же за запрет травматов к продаже цивилам, это полицейское спецсредство и должно использоватся в полиции. Своею ненастоящестью оно провоцирует применение по любомку поводу. Цивильные граждане должны иметь цивильное оружие, которое не допускает двусмысленности.
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Троянці один одного постріляли - справи місцеві.
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а еще даже предвыборная агитация и не развернулась толком. Ближе к весне достанут и боевое.
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ну, порохоботам может и дудут, как титуханам при Евнуховиче давали.
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А я вам скажу, порохоботва: він стріляв тільки тому, що був упевненний - у опонентів зброї нема
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Нічого це не означає. Така точка зору є самообман.
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та ты шо? Вот так сразу безапеляционно? А кто у нас по указу может иметь резинострелы? Не менты ли с добровольными помощниками? Члены семей ментов, судей и прокуроров могут тоже. Так к какому из благородных кланов пренадлежал стрелявший?
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Alter Nator м Откуда такая уверенность? Оппоненты голые были? У Києві стріляли біля торгового центру, поранено 3 людини - Цензор.НЕТ 1607

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потому, что пренадлежали к низшему сословию, а рабам оружие не положено.
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А пиСалет вы думаете купили? Нэт Аваков на дэн раждэния падарил!..
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А с боевым бы трое уже бы бросили пить.
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хрен там, с боевым бы десять раз подумал, а стоит ли стрелять из-за оскорбления. Именно мнимая ненастоящесть провоцирует благородных обладателей резинострела пострелять по безоружному быдлу по малейшему поводу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека. ФОТО
 
 
 
 
 
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