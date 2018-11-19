 Два десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил на странице в Facebook.

"Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования доработки, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний", - отметил начальник управления кораблестроения Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.

Данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.

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Напомним, "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года.

Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Во время строительства проект был доработан и получил новый номер 58503. Катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

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