EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8911  56
Материалы по теме:
Все про:ВМС (584) корабль (1047) Одесса (5232)

 Два десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

В понедельник, 19 ноября в Одессу прибыли два десантных катера типа "Кентавр" проекта 58503, изготовленные на киевском заводе "Кузница на Рыбальском".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил на странице в Facebook.

"Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования доработки, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний", - отметил начальник управления кораблестроения Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.

Данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВМС Аулин и Небылица, не изменившие присяге в Крыму в 2014-м, назначены командирами катеров "Айленд". ФОТО

Напомним, "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года.

Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Во время строительства проект был доработан и получил новый номер 58503. Катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десять частей ВМС ВС Украины уже перешли на новую систему питания. ФОТОрепортаж

Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 01
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 02
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 03
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 04
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 05
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 06
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 07
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 08
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 09
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 10
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 11
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 12

Источник: https://censor.net.ua/p3097662
 
   
 Топ комментарии
 
таблица сравнения с вероятным прямым конкурентом..
Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 532
 показать весь комментарий
 
Игореша вылазь, срочно нужно "ЭКПЭРТНОЕ" мнение, а то мы тут не очень понимаем в чем зрада.
 показать весь комментарий
 
разве шо браконьеров гонять по дунайским плавням
или мелких контрабандистов
назвали уже?) "Томос" и "БЕЗВИЗ"?))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Десантные катера для десантирования куда? И сколько людей могут взять эти малютки.
 показать весь комментарий
 
 
Морска́я пехо́та (МП) - род сил (войск) ВМФ (ВМС) вооружённых сил государств, предназначенный для участия вморских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий, в задачи которого входит захват береговой линии, портовой инфраструктуры, островов и полуостровов, кораблей и судов, морских баз противника, с воздуха (парашютный десант) и воды.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бери больше, захват Севастопольской бухты.))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сколько людей считаем с экипажем или без?
 показать весь комментарий
 
В Крым, Таганрог, Новороссийск. А то и навернуть по Кретинскому мосту.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
главное в опору не въехать на них, а то мост останется а кораблей нет..у ваты приступ победоббесия начнется от таких маневров
 показать весь комментарий
 
таблица сравнения с вероятным прямым конкурентом..

 показать весь комментарий
 
 
Ну это скорее патрульные катера, водоизмещение вдвое меньше чем у Кентавра, ну хотя небольшую штурмовую группу могут брать на борт.
 показать весь комментарий
 
 
ТТХ писали неоднократно. Десант 30 человек.
 показать весь комментарий
 
взвод . тебе мало ? нужно что бы сразу дивизию ? Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 3700
 показать весь комментарий
 
Игореша вылазь, срочно нужно "ЭКПЭРТНОЕ" мнение, а то мы тут не очень понимаем в чем зрада.
 показать весь комментарий
 
 
ох! накличиш ты сейчас.. выползет это исчадие ада, и начнется треш: зомби, кровь, куски мяса, БТРы на фотонных двигателях, и 6-ой американский флот на Оболонской пристани Киева..
 показать весь комментарий
 
 
Ігорь L !!!! Де це парнокопитне ? Де іксперд? На процедурах ?
 показать весь комментарий
 
 
похоже, санитары планшет надежно спрятали, или Ігорь L еще не развязался..
 показать весь комментарий
 
 
не выползет . у него предвыборная гониво гонка началась . он активно топит за самого честного и компетентнтго политика в Украине за Грыценка Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 2448
 показать весь комментарий
 
 
никогда не смогу Гриценко простить то, что он приказал прекратить закупку бронежилетов и касок для Армии, и поэтому войну в 2014 году мы встретили без броников и в старых советских касках времен второй мировой войны (а совеременные не закупали)..
вы представляете!!! в 2014 году на армейских складах не оказалось шлемов и бронежилетов, потому что армия их не закупала!!! а не закупались каски и броники, потому что приказ за подписью Аталотия Гриценка запретил это делать... И сейчас эта тварь и фсбшный крот, рвется во власть..
Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 5956
 показать весь комментарий
 
 
Игорёша до сих пор пишет вразумительный ответ, почему нашим пожарным машинам низззя ездить по нашим дорогам.
Не отвлекайте, бо начнётся.....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
16 из которых под килем водолазами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
разве шо браконьеров гонять по дунайским плавням
или мелких контрабандистов
назвали уже?) "Томос" и "БЕЗВИЗ"?))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На флоте не служил но у меня такое чувство как будто эти катера я видел в фильмах о ВОВ! А где же вооружение или пеця решил что достаточно и весел что-бы отмахиваться от неприятеля?! И очень интересна цена этих корыт, наверное чуть дешевле авианосца!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чуть дешевели резиновой лодки, но количество ограничено из за мощностей кузницы, больше трех строить в год не могут..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мощные корабли,таких бы ещё с десяток и можно Москву брать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
или как минимум блокаду северного моря..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну мля, ну как так можно. 2018 год, военный катер за миллионы или даже миллиарды и на лобовом стекле жмут проводов стяжками закреплен, ну КАК ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
завод медведчука вроде..что еще ты ожидал
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
да нет-харанта
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это бывшая Петина Кузня, он её недавно продал.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что планировался выпуск, да и собственно строительство велось при старом хозяине.
 показать весь комментарий
 
Це поки що напівфабрикат, написано ж: "наступний етап - завершення встановлення обладнання, ходові випробування у морі та перехід до стадії державних випробувань"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А куди десантуватись зібралися ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как янукович-вертолетом до Мариуполя а потом морем в Ростов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Знов перемога, нові катери зі ржавим носом та іржавою залізякою на ньому, та пластмасовим баком для прісної води. Щоб ви, курви, на таких машинах їздили, скотиняки.
 показать весь комментарий
 
 
"Кентавры" хорошие рабочие лошадки, которые превосходят по ТТХ своих прямых конкурентов "Раптор" (рашкаФедираска)
 показать весь комментарий
 
 
Могли бы как-то посовременнее сделать.
 показать весь комментарий
 
"Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования доработки, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний", - отметил начальник управления кораблестроения Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.
если вы не заметили, то на них еще не полностью установлено оборудование, т.е еще будут дополнительно устанавливать оборудование.. и дооснастят, и покрасят дополнительно.. а после госприёмки они будут выглядеть красавцами
1) отсттвует оборудование..
Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 4960
2) как выглядели при спуске на воду..
Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 3571

чник:https://censor.net.ua/p3097662
 показать весь комментарий
 
 
по современнее это как ? так что ли ?

Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 227
 показать весь комментарий
 
 
А скат от автомобиля зачем на катере.Да и вообще, автобус Эталон напоминает.
 показать весь комментарий
 
 
А морду твоего ботоксного не напоминает?
 показать весь комментарий
 
 
Для швартовки. Попробуй кинь верёвку без груза...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Че то какие-то неказистые. Как будто им уже лет 30.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Смотрятся жалко, как из 70х...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и по чем лохани Украине обошлись, петро? Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 133
 показать весь комментарий
 
 
Да Петра Алексеевича на коленях благодарить надо уже за то, что местом изготовления этих принцев мирового океана указан не Роттердам.
 показать весь комментарий
 
 
Какой же он десантный разве что хенералов на рыбалку в море катать... Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 7952
 показать весь комментарий
 
 
Сколько кацапов и зрадофилов прибежало. Надо запомнить новые ники.
 показать весь комментарий
 
 
Та їх вже всі давно знають, баранів на пасовищі. І адреси їхні, і телефони...
 показать весь комментарий
 
Там и панели пустые. Если Вы прочитаете статью, то увидите "следующий этап - завершение установки оборудования". Поставят модули и уложат кабеля управления как нужно. Ну я надеюсь....
 показать весь комментарий
 
они в плотине у нас не верю глазам...двум..я все бачу..как они по днепру едут тут же не преднозначены они могли б зацепить дно и вода не та Два десантні катери "Кентавр" прибули до Одеси - Цензор.НЕТ 1528иль я не морееход флебустьер
 показать весь комментарий
 
Теперь главное - следить, чтобы эти катера не прибыли в таганрог случайно. А что за десант будет в Одессе? Почему они не в Мариуполе? Азовское море ещё наше?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДва десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх