 Два десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил на странице в Facebook.
"Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования доработки, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний", - отметил начальник управления кораблестроения Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.
Данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.
Напомним, "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года.
Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Во время строительства проект был доработан и получил новый номер 58503. Катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.
гонивогонка началась . он активно топит за самого честного и компетентнтго политика в Украине за Грыценка
вы представляете!!! в 2014 году на армейских складах не оказалось шлемов и бронежилетов, потому что армия их не закупала!!! а не закупались каски и броники, потому что приказ за подписью Аталотия Гриценка запретил это делать... И сейчас эта тварь и фсбшный крот, рвется во власть..
Не отвлекайте, бо начнётся.....
Десантомісткість: до 32 осіб
или мелких контрабандистов
назвали уже?) "Томос" и "БЕЗВИЗ"?))
если вы не заметили, то на них еще не полностью установлено оборудование, т.е еще будут дополнительно устанавливать оборудование.. и дооснастят, и покрасят дополнительно.. а после госприёмки они будут выглядеть красавцами
1) отсттвует оборудование..
2) как выглядели при спуске на воду..
чник:https://censor.net.ua/p3097662
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