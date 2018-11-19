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Все про:архив (110) Голодомор (821) история (1549) хлеб (181)

 Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве. ФОТОрепортаж

В Центральном государственном архиве общественных объединений (ЦДАГО) представили уникальную находку – кусочки хлеба времен Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, два кусочка 1932 и 1933 годов сохранил в "назидание потомкам" житель Киева, уроженец Полтавщины Алексей Сорокин.

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Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 01

Архивное дело Сорокина передано из архива СБУ в ЦДАГО в 1994 году, с тех пор его ни разу никто не заказывал. Этим объясняется тот факт, что находка была обнаружена лишь в 2018-м. Архивисты нашли хлеб во время научно-технической работы, которая предусматривает просмотр каждой страницы с целью инспектирования, какие именно документы советские репрессивные органы изъяли из каждого дела.

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 02

Глава Государственной архивной службы Украины Татьяна Баранова отметила, что системная работа по поиску, исследованию и обнародованию документов времен Голодомора в украинских архивах ведется во исполнение Указа Президента "О мерах в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа".

Хлебцы были обнаружены в следственном деле Алексея Сорокина. Он был арестован по обвинению 26 июня 1941 года – через несколько дней после начала немецко-советской войны.

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 03

По словам директора ЦДАГО Ольги Бажан, каждый кусочек Сорокин завернул в пояснительную записку. С целью показать оригинальный вид документов пока эти записки не реставрированы – они помяты от перегибов, в которых хранился хлеб. Эти пояснительные записки вместе с кусочками хлеба репрессивные советские органы изъяли во время обыска у Сорокина как доказательства антисоветской деятельности киевлянина. При этом, если изъятые у Сорокина церковные книги были уничтожены, то кусочки хлеба приобщили к делу, на котором стоял гриф "хранить вечно".

"Это косвенное признание властью своей вины. Они понимали, что именно это вещественное доказательство можно использовать в агитации против преступлений, которые были совершены советской властью во время Голодомора", - отметила Бажан.

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 04

В записке за 1932 год Сорокин написал: "Здесь хранится образчик хлеба, какой ели крестьяне весной 1932 года. Мы, киевляне, пока еще имели хлеб и пока еще не пухли с голода, хотя и недоедаем страшно. Как страшен голод! Образчик крестьянского хлеба прилагаю. Состав данного хлеба мне неизвестен. Это образчик для нашего назидания".

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 05

Но уже в пояснении за 1933 год он указал, что голод дошел до Киева, и жители города также вынуждены стряпать хлеб из суррогата. В частности сохраненный образец сделан из скорлупы желудя и обрезков картофеля:

"В 1933 году, весною, голод припек так всех киевлян, что они употребляли в пищу все, что попало, а вместо хлеба пекли лепешку из желудевой коры и шкарлупы из картофеля и всякой примеси. Такой образчик хлеба я оставил моим детям на образец и на назидание. Как страшен голод! Ужас!!!".

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 06

Алексей Тимофеевич Сорокин родился в 1877 году в Хорольском уезде Полтавщины. Работал учителем пения. В 1912-1916 годах был дирижером хора Кубанского казачьего войска. После революции работал на разных работах. На момент ареста в 1941 году был дирижером церковного хора Вознесенской церкви Байкового кладбища.

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 07

Сорокина приговорили по ст. 58-10 ("антисоветская агитация") к 5 годам отбывания наказания в Красноярском крае. Дальше его следы теряются. Был реабилитирован в 1989 году в рамках общей реабилитации жертв репрессий 20-40-х годов.

Замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что обнаруженные кусочки хлеба будут переданы в Институт судебной экспертизы, чтобы определить их состав. Затем результаты будут переданы в Институт ботаники.

Далее для хранения хлебцов в архиве будут созданы специальные контейнеры. По словам замминистра, потенциально этот хлеб вместе с сопутствующим описанием будет рассматриваться рядом с другими доказательствами того, как "тоталитарный режим относился к народу".

"Адепты возвращения в Советский Союз могут ознакомиться, за что они пропагандируют и куда рекомендуют нам вернуться. Это действительно, как писал господин Сорокин, нам в назидание, что такое было в ХХ веке", - сказал Чернышов.

Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора в назидание потомкам, представили в архиве 08

Фото: Наталья Шаромова.

Источник: https://censor.net.ua/p3097658
 
   
 Топ комментарии
 
Эххх, такую страну просрали !! Да кацапы ??!! =)
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Мій батько у Києві в 1947 році варив кашу з кори берези і залишився ледве живий. Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве - Цензор.НЕТ 6302 Як це зрозуміти тим, хто приїхав з Горлівки?
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Іноді треба двічі, а то й тричі подумати макітрою, ніж щось написати.
Краще видали свій ганебний комент.
Цей шматок страшного хліба навіть з екрану дихає смертю.
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Эххх, такую страну просрали !! Да кацапы ??!! =)
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Почти немножко остовалось до комунизма, но проклятые империалистические пиндосы завезли ножки Буша.
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Мій батько у Києві в 1947 році варив кашу з кори берези і залишився ледве живий. Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве - Цензор.НЕТ 6302 Як це зрозуміти тим, хто приїхав з Горлівки?
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Дед Павло всегда, когда резал хлеб, смахивал крошки в жменю и сьедал.Тут коментарии излишни. Нам, мелким, говорил, шо это - самое вкусное. У нас у всех эта привычка укоренилась, я и внучку научил.
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Моя бабуся, яка пережила всі три сталінських голода, розповідала, про хліб з тюльки. Рибку з'їдали, а голови місили з тістом та ставили в пічку.
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На вид как кусок гауна.
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Іноді треба двічі, а то й тричі подумати макітрою, ніж щось написати.
Краще видали свій ганебний комент.
Цей шматок страшного хліба навіть з екрану дихає смертю.
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Іноді треба не диктовать другим, что надо делать, и тогда тебе не будут говорить, куда идти.

Я высказал свое мнение, что этот "хлеб" и на хлеб не похож. Что люди ели тогда всякий непотріб, чтобы выжить. И это, к сожалению, редко помогало...
Я оскорбил твои чуйства? Предлагаешь вознести в "святыни" этот измельченный жёлудь, скрепленный невесть чем? Вперед! Только других не смей заставпять бить ему поклоны.
Типа скорбеешь за теми, кто погиб в годы Голодомора? Лицемерие! А знаешь ли ты, КАК можно прожить старикам на их пенсии? СЕГОДНЯ! Это ли НЕ "Голодомор"? А посему- проходи мимо. Шматочки хліба зі шкаралупи жолудя, збережені під час Голодомору "для повчання нащадкам", представили в архіві - Цензор.НЕТ 602

Иногда лучше жевать, чем говорить.
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Предлагаешь вознести в "святыни" этот измельченный жёлудь, скрепленный невесть чем? - Солдатские могилы, или детская игрушка из сбитого подонками авиалайнера... да, такие свидетельства горя становятся сакральными, заставляя чувствовать и помнить.
...
Только других не смей заставпять бить ему поклоны. - Поклоны можешь не бить, но и сравнивать сам знаешь с чем не смей.
...
А знаешь ли ты, КАК можно прожить старикам на их пенсии? СЕГОДНЯ! Это ли НЕ "Голодомор"? - это примерно как сравнить уличную преступность с полномасштабной войной.
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Що ж за тваринка така ? навіть писати вмієш
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А ты и в душе, и снаружи.

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Схоже, ви маєте рацію. Бо не можу уявити українця, здатного ТАК сказати про це свідоцтво горя й трагедії.
...серйозно, тут мороз шкірою йде, коли навіть на моніторі бачиш цей хліб.
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Тільки бездушний кацап може таке нести. Мене як колотить від вигляду такого хліба, бо бабуся про такі "хлібці" з трави та кори розповідала. І очі діда страшні.... горе в них страшне
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Пожалей лучше живых, пока они еще живы.... Тех, кто пытается выжить на нищенские пенсии сегодня. Подумай о них, когда будешь голосовать за олигарха.....
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Когда коммунисты забирали весь хлеб у селян - это Голодомор, а когда забирают все деньги на коммуналку - это рыформы. Не перепутайте!
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заткни свою методичку в дупу так глубоко как можешь себе родному. А цены, это реальность нашей жизни
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Вы спец по введению инородных предметов себе в дупу? Ну, что же, каждому своё...
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І пише Андрюша Жуков на мацкву дєдушкє: "силов моїх нєту тєрпєть єту хунту. Забєрі мєня дєдушка )(уйло назад в парашку- там придется жрать гавно, но гавна ж много і в свєжєм гавнє тєпло". Твой внук
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А что неправда, любезный? В Шоколяндии не в курсе, что народ еле выживает?
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Не знаю такого государства, как Шоколяндия. А в Украине да, с экономикой на данном этапе не очень хорошо, но сравнение с Голодомором явно не корректно. А по поводу "народ еле выживает", то не надо усугублять. В своём областном центре, заезжая на парковку супермаркета, не сразу получается найти свободное место. А на каждой кассе очереди и на лентах лежит отнюдь не Мивина.
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сравнение с Голодомором явно не корректно

...
Это ещё мягко сказано - "некорректно". Проблем хватает, да. Но когда миллионы людей ВЫМИРАЮТ ОТ НАСТОЯЩЕГО ГОЛОДА - это вообще нельзя сравнивать с ситуациями типа "еле сводим концы с концами, одну мивину едим".
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Там обчислювальних потужностей моцку не вистачає, щоб усвідомити просту річ - чим відрізняються важкий та проблемний період від КАТАСТРОФИ.
І в чому принципова різниця між ситуацією "на хлібі, картоплі та мівіні сидимо" (тобто скрутно, але смерть навряд чи загрожує) - та масовим вимиранням від смертельного голоду.
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уйлесос, ой, йулебот? Тогда в спам, жывотное
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«Черная доска», опубликованная в газете «Под флагом Ленина» в январе 1933 года. Это «черный список», который идентифицирует конкретные колхозы и их наказание за недостачу хлеба. (Баштанка, , Николаевская область)
Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве - Цензор.НЕТ 9120
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ща кацапье хлынет, начнет рассказывать, как сегодня украинцы голодают...
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Да как бы уже хлынули (см. чуть выше - там таке зубожіння...)
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В назидание кому? Олигархам продающим зерно за границу ? Фермерам которые собрались вырубать сады после чрезмерного урожая яблок , как и с помидорами и арбузами? Это вам не Германия , где фермера подарили тонны плодов , привезли за свой счет и раздали. А наши погноили в полях и садах... Никто не сделает никаких выводов! Делают выводы вырубая леса и разрушая их поисками янтаря? Бла-бла-бла!
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Свидетелям секты "зубожиння" посвящается... 2008г.
https://youtu.be/0kcMZLAtaqo
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Не дуже поважаю Діму, але дійсно пророчі слова: все збулося всього через 5 років.
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Цензор.НЕТФотоОбществоКусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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