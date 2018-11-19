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 Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией ГУ ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного производства и реализации ГСМ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в ходе следствия было установлено жителя Николаевской области, который организовал работу подпольного мини-завода, где с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, изготавливал фальсифицированное дизельное топливо. В дальнейшем горюче-смазочные материалы реализовывались через сеть нелегальных заправок на территории региона.

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По результатам проведенных мероприятий были выявлены и изъяты оборудование для незаконного изготовления ГСМ и более 30 тонн недоброкачественного дизельного топлива ориентировочной рыночной стоимостью более 800 тыс. грн.

Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 01
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 02
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 03
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 04
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 05
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 06
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 07
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 08
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 09
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 10
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 11
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 12
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 13
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 14
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 15
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 16
Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области 17

Источник: https://censor.net.ua/p3097655
 
 
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Если есть спрос то будут и предложение.Молодец мужик.Всех не пересажают.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОрганизатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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