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 СБУ блокировала организованный сторонниками "Исламского государства" канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в столичном регионе канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другой азиатской страны из-за связей с ИГИЛ.

СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 01

"Сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 02

Установлено, что задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.

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СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 03

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 04

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Операция проводилась совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры в г. Киеве.

СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 05
СБУ блокировала организованный сторонниками Исламского государства канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов 06
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3097654
 
 
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"Организованный канал сбыта оружия и боеприпасов")))
Хоть бы не позорились))) Голодранцам было нечего жрать, работать не хотели, вот и продавали своё оружие)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала организованный сторонниками "Исламского государства" канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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