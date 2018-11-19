 СБУ блокировала организованный сторонниками "Исламского государства" канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другой азиатской страны из-за связей с ИГИЛ.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Установлено, что задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.

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Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Операция проводилась совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры в г. Киеве.





Фото: пресс-служба СБУ