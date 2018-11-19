 Вывезли голыми, заставили рыть ямы, рассказывая, что сделают с женами и детьми: террористы "ЛНР" "объяснили" шахтерам, что бастовать опасно для жизни. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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По своей наивности шахтеры решили, что действительно живут в "народной республике" и попытались заявить о своих правах, отмечает блогер, добавив, что "работягам быстро объяснили, что тут им теперь не Украина".

"Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужа кулаками в лицо... В конечном итоге, мужа забрали и его не было 4 часа, старшая упала в обморок, я просто спасала ее! Забрали его в трусах при температуре минус 2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их женами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к. комендантский час!" - цитирует рассказ супруги одно их забастовщиков Казанский.

После такой "профилактической беседы" нескольких участников забастовки уволили. Приказ уже опубликован в сети.

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"К сожалению, многие шахтеры Антрацита сами своими же руками приближали как могли этот день. Люди, которые мечтают жить в России и хотят российских порядков, зачастую слабо себе представляют, как это выглядит на практике", - резюмирует Казанский.