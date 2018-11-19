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 Вывезли голыми, заставили рыть ямы, рассказывая, что сделают с женами и детьми: террористы "ЛНР" "объяснили" шахтерам, что бастовать опасно для жизни. ФОТО

Сотрудников шахты "Партизанская" в г. Антраците (территория, подконтрольная "ЛНР") попытались организовать забастовку и потребовать выплаты долгов по зарплате. С ними провели "профилактическую беседу".

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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По своей наивности шахтеры решили, что действительно живут в "народной республике" и попытались заявить о своих правах, отмечает блогер, добавив, что "работягам быстро объяснили, что тут им теперь не Украина".

"Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужа кулаками в лицо... В конечном итоге, мужа забрали и его не было 4 часа, старшая упала в обморок, я просто спасала ее! Забрали его в трусах при температуре минус 2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их женами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к. комендантский час!" - цитирует рассказ супруги одно их забастовщиков Казанский.

Вывезли голыми, заставили рыть ямы, рассказывая, что сделают с женами и детьми: террористы ЛНР объяснили шахтерам, что бастовать опасно для жизни 01

После такой "профилактической беседы" нескольких участников забастовки уволили. Приказ уже опубликован в сети.

Вывезли голыми, заставили рыть ямы, рассказывая, что сделают с женами и детьми: террористы ЛНР объяснили шахтерам, что бастовать опасно для жизни 02

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"К сожалению, многие шахтеры Антрацита сами своими же руками приближали как могли этот день. Люди, которые мечтают жить в России и хотят российских порядков, зачастую слабо себе представляют, как это выглядит на практике", - резюмирует Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/p3097642
 
   
 Топ комментарии
 
Зато не надо учить хохлятский и кормить нахлебников из евросоюза! Даунбасс, шо тебе опять не так?
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быковать с касками по асфальту вы только в добром Киеве могли, "братушки" запоребриковые "слышат" бамбас в свойственном им русобыдлостиле.. они вас слышат, по рылу бьют и слышат.. наслаждайтесь идиоты
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чего не вытерпишь чтобы песни на украинском не слушать. раз пошла такая пьянка, режь последнюю шахту и больше зарплату взять негде.
последний достойный шанс региона - заняться достойным делом восстановления своего региона на деньги ЕС, другие варианты - *опа, без промышленности и денег.
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А мне словаки рассказывали , что Пушилин приезжал в Словакию и искал купить землю. А потом сказал, сто ему надо много, а в Словакии мало. Может хотел в Евросоюз перевезти весь этот бардак?
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Не дивуйтеся, якщо Пушилін дійсно купить багато землі в ЄС. Чули, що сказав польський міністр про мотузку, яку продадуть капіталісти?
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мы абсолютно полностью категорически обескуражены этим (с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВывезли голыми, заставили рыть ямы, рассказывая, что сделают с женами и детьми: террористы "ЛНР" "объяснили" шахтерам, что бастовать опасно для жизни. ФОТО
 
 
 
 
 
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