 Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зелик был ранен в районе н.п. Желобок при артобстреле. Его в состоянии комы эвакуировали с позиции в Кадиевку (бывш. Стаханов).
При этом известно, что данный гражданин разыскивается полицией Донетчины за уклонение от уплаты алиментов.
Это уже полный маразм и не поддаётся никакой человеческой логике.
Суровый рок будет их преследовать везде...
Пользуйтесь презервативами! И не платите алименты))))
продать на запчасти, а деньги детям отдать
если бы всё так просто было
лугандонцы наверняка его сами разберут
Там хорошо, там кедры и никто не запрещает по узки говорить. Да и Ялынкович, при котором тебе так хорошо было, заждалси уже поди...
Очень музыку любил.
Т.е. и полгода в русском мире не прошло, а он уже стал растением.