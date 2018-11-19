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 Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ. ФОТО

Наемник НЗФ "ЛНР" Павел Зелик, который сбежал от уплаты алиментов с контролируемой Украиной территории к российским оккупантам, получил тяжелое ранение при обстреле.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Зелик был ранен в районе н.п. Желобок при артобстреле. Его в состоянии комы эвакуировали с позиции в Кадиевку (бывш. Стаханов).

При этом известно, что данный гражданин разыскивается полицией Донетчины за уклонение от уплаты алиментов.

Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ 01

Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097633
 
 
 Топ комментарии
 
Из за возможности неуплаты алиментов на родных детей, предал родину и убивал украинцев...
Это уже полный маразм и не поддаётся никакой человеческой логике.
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Яркий пример деволюции: перестает нравиться жена - начинают нравиться мужики - бросаешь детей - становишься педерастом - вступаешь в попочленцы.
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Да!)))
Суровый рок будет их преследовать везде...
Пользуйтесь презервативами! И не платите алименты))))
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А говорил что на русском языке говорить не дают.
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Из за возможности неуплаты алиментов на родных детей, предал родину и убивал украинцев...
Это уже полный маразм и не поддаётся никакой человеческой логике.
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типа так будет с каждым кто сбежал от алиментов?
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Да!)))
Суровый рок будет их преследовать везде...
Пользуйтесь презервативами! И не платите алименты))))
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Ні, це він оплатив своєю псячою кров"ю тільки зраду України, а от для своїх дітей, мабуть потрібно передати це створіння, щоб рідні продали його на запчастини, тоді оплатить борги перед рідними, але сповна оплатить мабудь не війде, так як воно явно бухало та можливо і наркотою бавилося, так що хіба що на лівер та фарш.
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неплохая идея кстати
продать на запчасти, а деньги детям отдать
если бы всё так просто было
лугандонцы наверняка его сами разберут
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От алиментов еще можно удрать, но от судьбы не убежишь...
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Яркий пример деволюции: перестает нравиться жена - начинают нравиться мужики - бросаешь детей - становишься педерастом - вступаешь в попочленцы.
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Надеюсь, "опекуны" "навечно контуженного", в суд не подадут, на удержание алиментов с родственников - жены и детей? Ко мне одно "мурло" обращалось, чтобы я с его детей алименты выбил, потому что "оно" инвалидом стало... А сына и дочь бросил и сбежал, когда им 2 и 4 года было... Так я его так "послал", что дочь моя "охренела" - случайно услышала...
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аффтар, а причем ВС РФ, если в новости гражданин Украины?
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Из серии ихтамнет)))) мокши такие мокши
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Ну так, звичайно. До чого ж тут ЗС РФ на Донбасі, якщо ІХТАМНЕТ?..😎😎😎
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не обращай внимания) просто не успевают фейки грамотно состряпать) Этот "блогер" регулярно публикует информацию которую никто не может доказать или проверить. Может он вообще из Киева пишет, х.з... Но пипл хавает и видимость перемоги создается... Все довольны))
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И давно ты на Оболони или натурально из подпитерья?
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Это кацапская мразота.Ему предлагали встретиться в Киеве.Сцытся😂
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лет 40 уже... Сердце кровью обливается видя во что страну превратили твари...
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А чо ж в родную говень не подалси?

Там хорошо, там кедры и никто не запрещает по узки говорить. Да и Ялынкович, при котором тебе так хорошо было, заждалси уже поди...
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Бггг)))) заголовок такой, как будто сепараста , как минимум, жена заказала😁
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Доигрался х*й на скрипке.
Очень музыку любил.
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Прикопати цього сєпара в придорожній канаві та і по всьому..😕😕😕
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Наемник НЗФ "ЛНР" Павел Зелик, сбежал от уплаты алиментов с контролируемой Украиной территории к российским оккупантам :Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов в 2-м армейском корпусе ВС РФ - Цензор.НЕТ 6302
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Скоро юдовлада, аби українці боялися створювати сім'ї і ще й таким чином теж вимеирали пошвидше, введе смертну кару за несплату аліментів.
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А от роздітий жінкою догола Орест Лютий зумів ще далі втікти від українського "правосуддя" - у Туреччину. Там тепло, можна ходити в плавках, жінці з нього стягати нічого.
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Главное не то,что он алиментщик,а то что он сепар.Туда ему и дорога,будем надеется на лучшее.А лучшее для него,тупо сдохнуть.Тьфу,гнида...
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дурик, лучше бы алименты платил... по ходу осколок ему в голову гораздо раньше прилетел)))
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Дата пропажи 08.02.2018.
Т.е. и полгода в русском мире не прошло, а он уже стал растением.
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Не підкажете телефончик цієї колекторської контори?
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Тікав від аліментів та овочем став. Браво!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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