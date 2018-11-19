 Украинские воины тяжело ранили наемника, который скрылся от уплаты алиментов во 2-м армейском корпусе ВС РФ. ФОТО

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Зелик был ранен в районе н.п. Желобок при артобстреле. Его в состоянии комы эвакуировали с позиции в Кадиевку (бывш. Стаханов).

При этом известно, что данный гражданин разыскивается полицией Донетчины за уклонение от уплаты алиментов.