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 Водитель "Лады Калина" пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет. ФОТО

В зоне ООС правоохранители применили оружие для остановки автомобиля, следовавшего с неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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В Донецкой области 18 ноября 2018 года личным составом подразделения Национальной полиции Украины "Киев", который действует в составе Объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов остановлен автомобиль марки "Лада Калина" под управлением, как выяснилось позже, гражданина П.

Водитель отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью.

Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие АК-74 - совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки.

В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Гражданин П. направлялся из Макеевки Донецкой области.

Правонарушитель был доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске.

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Старшего лейтенанта полиции Виталия Фокина, за решительные действия, представили к поощрению, сообщил врио заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Кондрашенко.

Водитель Лады Калина пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет 01

Водитель Лады Калина пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097616
 
   
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Нужно было термобаррическим зарядом отработать.
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FGM-148 Javelin треба було перевірити в роботі.
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Дороговато, как для кацапской телеги.
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Бобик, ну, так как тебе стихи Т.Г. Шевченко?
«Украйна»

Было время, на Украйне
Пушки грохотали,
Было время, запорожцы
Жили-пировали.

Пировали, добывали
Славы, вольной воли,
Всё-то минуло, остались
Лишь курганы в поле.

Те высокие курганы,
Где лежит, зарыто,
Тело белое казачье
С головой разбитой.

И темнеют те курганы,
Словно скирды в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую ветер
По полю разносит.
Внук услышит, песню сложит
И поет, и косит.

Было время, на Украйне
Шло вприглядку горе;
И вина, и меду вдоволь,
По колено море!

Да, жилось когда-то славно,
А теперь вспомянешь:
Станет как-то легче сердцу,
Веселее взглянешь.
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Сьогодні нагороджують, а завтра посадять на лавку підсудних.
Герой, Герой з великої літери.
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Для её остановки применили АК-74. А надо бы КПВТ...
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лучше мк2 - там бы их от асфальта отскребали "Лада Калина" намагалася прорвати блокпост на Донеччині: для її зупинки застосували АК-74 - Цензор.НЕТ 3509
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по тазам лучше шмалять сразу
нормальные люди на таком гавне не ездят "Лада Калина" пыталась прорвать блокпост на Донетчине: для ее остановки применили АК-74 - Цензор.НЕТ 4444
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ну нравится велро с болтами - на здоровье... и то явно не калина
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.....всё ПРАВИЛЬНО и по УСТАВУ !!!! или МРАЗИ будут ходить по ГОЛОВАМ !!!уже недавно пограничник ПОГИБ при наезде авто ((((
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Может де немного выпивши был.Вот и шмалял куда попало.
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Лучше бы это чмо попробовало бы проехать без остановки и осмотра пост на той стороне. Вряд ли он отделался бы одним простреленным колесом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель "Лады Калина" пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет. ФОТО
 
 
 
 
 
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