 Вор получил смертельное ранение из собственного пистолета при ограблении магазина на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что около 03:00 на мобильный телефон хозяина местного магазина пришло СМС о срабатывании сигнализации в торговом помещении. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали на место.
"Далее событие разворачивалась как в настоящем боевике. Навесной замок входной двери магазина был сорван. Владелец остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако он не подозревал, что у злоумышленника было и другое оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу в область шеи", - рассказали правоохранители.
Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу, как и тело погибшего злоумышленника. Установлено, что этот мужчина ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.
На войну шел что ли?
P.S. IMHO дело было так - шантропа забралась в магазин, хозяин приехал с другом на сработавшую сигналку и застрелил вора. Оружие потом подбросили. Менты на это закрыли глаза - вором меньше и хорошо. Вот только не надо тут сказки о 2-х пистолетах
10 самых тупых и нелепых преступников Украины
Чаще всего слово «преступление» ассоциируется в нашем сознании с кровью, насилием, жестокостью. Но иногда некоторые преступления становятся похожими на третьесортные комедии, не вызывая своей тупостью ничего, кроме смеха. Перед вами топ самых тупых и нелепых преступников Украины.
10 место. Сиамские Близнецы
В неожиданно щекотливой ситуации оказалась жительница Ровно Ирина Н., вышедшая замуж за африканского студента. В планы двадцатитрехлетней женщины входил переезд с мужем в Африку, дальнейший развод и эмиграция в США, и все это было вполне реально, особенно учитывая, что до окончания вуза супругу оставались считанные месяцы. Однако... Жить в съемной квартире молодой жены супруг отказался. Он просто стал приходить к ней по несколько раз в день, иногда оставаться на ночь и усиленно заниматься сексом. Так прошло почти два месяца, пока Ирина не стала подозревать что-то неладное. А причиной для этого послужил тот факт, что ее чернокожий супруг стал выглядеть все более странно - нет, к ней он приходил в одной и той же одежде, меняясь при этом сам. То он был полнее, то ниже или выше ростом, а то еще вчера отлично говоря по-украински, не мог связать двух слов.
Разгадка этого почти мистического вопроса пришла к Ирине Н. неожиданно - она поняла, что под видом ее супруга к ней ходят совершенно разные люди. Женщина сразу же обратилась в милицию, которая и установила, что в общежитии иностранных студентов существовала целая «мафия». Участники данного сговора женились на украинских женщинах, а потом, пользуясь, что для их жен все они на одно лицо, менялись ими, выдавая себя за их мужей. Причем африканские студенты считали свои действия всего лишь «забавной шуткой», теперь им придется отвечать по более чем не забавной статье, которая характеризует их действие как «принуждение жертвы к половому контакту посредством обмана и введения оной в неведенье».
9 место. Почти Вильгельм Телль
Трое безработных жителей Каменец-Подольского решились совершить квартирный грабеж. Для всех троих это было первое преступление, но, несмотря на это, к нему они подготовились основательно, и один из них - Валентин Я. - даже вооружился «стволом», который он приобрел незадолго до этого. Начальная стадия налета для преступников прошла благополучно. Ворвавшись в квартиру известного в городе бизнесмена, они связали его и всех его домочадцев и принялись искать деньги. Найдя тайник с деньгами, преступники запаковали ими сумку и собрались уходить. Вот только в тот момент, когда они уже были в коридоре, хозяину квартиры удалось разорвать связывавшие его веревки, и, побежав к окну, он начал громко звать на помощь. На это упомянутый выше Валентин Я. прореагировал более чем странно - он беспорядочно начал палить из своего пистолета, расстреляв при этом всю обойму. Мало того, три пули из восьми выпущенных стрелком достались его «оказавшимся на линии огня» подельникам, остальные же застряли в одной из стен квартиры.
Расстреляв весь боезапас и поняв, что он натворил, стрелок, оставив своих раненых друзей, выбежал из квартиры. Через полчаса он был задержан на железнодорожном вокзале, так как брошенные им приятели не посчитали нужным скрывать его имя, подробно рассказали о «запланированном пути отступления».
8 место. Ограбление банка
Двое жителей Харькова попытались ограбить филиал местного банка, в который ворвались по всем правилам грабительского искусства - с детскими пластмассовыми масками, скрывавшими их лица, и такими же игрушечными пистолетами, купленными ими накануне. На удивление и охрана, и сотрудники банка среагировали на их визит правильно, не только не оказав сопротивления, но и наполнив деньгами сумку, которую один из преступников бросил кассиру.
Вот только преступники остались этим не особо довольны, так как вернувшись домой и открыв сумку, они увидели, что она наполнена пачками с купюрами достоинством в одну и две гривны. «Ну, я им покажу», - сказал один из грабителей и, прихватив сумку, пошел обратно в банк... к огромному удивлению приехавших по вызову сотрудников милиции. Его подельник был арестован спустя пятнадцать минут.
7 место. Горе-угонщики
Двое жителей пригорода столицы Станислав К. и Валерий М., которым на момент преступления исполнилось по тридцать одному году, решили угнать новенький автомобиль «Жигули», стоявший рядом с домом одного из них. Зная, что автовладелец не успел поставить на автомобиль сигнализацию и противоугонные устройства, Станислав и Валерий ночью разбили стекло «Жигулей» и вручную выкатили автомобиль со двора. Откатив автомобиль на тысячу пятьсот метров, угонщики раскурочили замок зажигания и завели двигатель. Обрадовавшись своему неожиданно легкому успеху, они решили, перед тем как спрятать автомобиль в гараже, прокатиться. Но... Выехав на угнанной машине на проспект, на первом же повороте они врезались в столб уличного освещения, а так как авария произошла на скорости более восьмидесяти километров в час, то оба угонщика с травмами разной тяжести были доставлены в больницу. Уже там один из них вспомнил, что еще утром хозяин «Жигулей» говорил ему, что у машины не работают тормоза. Суд над горе-угонщиками состоялся сразу после выписки их из больницы.
6 место. Склероз
Серия разбойных налетов на квартиры граждан города Черновцы, произошедшая в мае этого года, отличалась от подобных преступлений тем, что налетчик всегда действовал в одиночку. Кроме того, преступник никогда не звонил в двери своих будущих жертв, а для того чтобы проникнуть в квартиру, прятался за мусоропроводом, ожидая, когда появится кто-нибудь из жильцов облюбованного им подъезда. Стоило жертве самой открыть дверь, как он оказывался у нее за спиной и, приставляя к голове жертвы пистолет, входил в квартиру. Так он совершил более десятка преступлений, не оставляя ни следов, ни примет, так как действовал всегда в перчатках и вязаной маске.
А однажды, выйдя на очередное дело, налетчик-одиночка как обычно спрятался на лестничном пролете, находящемся между восьмым и девятым этажами одного из жилых домов. Дождавшись появления на этаже потенциальной жертвы, преступник, после того как житель одной из квартир открыл входные двери, ринулся к нему и... И остановившись, стал лихорадочно шарить по своим карманам и что-то искать. А искал он, как выяснилось потом, пистолет, который из-за своей рассеянности забыл дома. Жертва - тридцатипятилетний мужчина более чем крепкого телосложения - наблюдал за этим спектаклем недолго, одним ударом не только свалив налетчика на пол, но и лишив того сознания. В себя горе-грабитель пришел уже в милицейском участке. Все произошедшее вызвало у него настолько сильный шок, что уже через полчаса он подписывал явку с повинной.
5 место. Почти что успел
Житель одного из сел Львовской области, утром приехав в столицу западной Украины, уже вечером появился в одном из тамошних ликероводочных магазинов с охотничьим ружьем в руках. Направив ствол на перепуганного продавца (а ружье грабитель прихватил из квартиры приятеля, вместе с которым пропьянствовал весь тот день), потребовал выдать ему ящик водки, предупредив, что иначе он будет стрелять. Продавцу - а в эти минуты в магазине он был один - не оставалось ничего другого, как подчиниться и поставить требуемый ящик на прилавок. Сунув ружье под мышку, преступник взялся за ручки ящика, поднял его и... тут же с ужасным криком осел на пол. Ни двинуться, ни сказать что-либо вразумительное он уже не мог. Как выяснили приехавшие вместе с милицией работники «скорой», в тот миг, когда преступник поднял ящик, его прихватил приступ острого радикулита, который и сделал его абсолютно беспомощным.
4 место. Не доиграл
Забавный случай произошел в Одессе. Двадцатидвухлетний Сергей В., выбрав для себя специализацию магазинного вора, начал совершать ночные набеги на магазины города. Взломов и проникновений в помещение магазинов Сергей не совершал. Для того чтобы иметь возможность от души похозяйничать в торговом зале, он во время рабочего дня находил в магазине укромное место, где и прятался до наступления ночи. При этом Сергей обязательно выбирал магазины, в которых отсутствовала ночная охрана.
Ночью, определившись с выбором, Сергей набивал сумки понравившимися ему вещами и ценностями и, разбивая витрину, покидал магазин. Через две-три минуты к магазину подлетали машины группы захвата, но кроме следов, оставленных после себя преступником, милиционеры ничего и никого не находили. В течение мая-июня этого года в Одессе и области таким способом были обворованы четыре магазина (два магазина одежды, один продовольственный и один обувной магазины).
А задержать преступника помогло то, что следующим Сергей выбрал магазин детских игрушек. Спрятавшись в туалете этого магазина, он дождался наступления ночи и вышел в торговый зал. Там его настолько поразило изобилие интересных и занимательных игрушек, что вместо того, чтобы выбирать самые дорогие из них и складывать в сумку, он начал распаковывать и рассматривать их. Особенно Сергея захватили машинки с радиоуправлением. Сидя посреди магазина на полу, он гонял вокруг себя такую машинку с ночи до самого утра. Самое интересное, что именно за этим занятием его в восемь часов утра застали пришедшие на работу продавцы. Они-то и вызвали милицию, которая доставила ненаигравшегося в детстве вора в отделение.
3 место. Паникеры
Двое молодых людей, решив ограбить заправку в двадцати километрах от Полтавы, даже предположить не могли, что заправщик окажется вооружен. Потому, когда тот, вместо того чтобы отдать им деньги, начал стрелять, они, впав в панику, бросились наутек. Сотрудник запр
2 место. Эрекция стала уликой
Таблетки виагры стали причиной ареста трех грабителей в Киеве. Студенты одного из столичных вузов, решив «немного подняться», ограбили медицинский кабинет частного сексопатолога, располагавшийся на первом этаже общежития, в котором они обитали. Приехавшая утром после звонка хозяина кабинета милиция установила, что из всех имевшихся в помещении ценностей грабителей заинтересовали лишь ноутбук, книги эротического содержания, настольная лампа и лекарства, хранившиеся в нижнем ящике письменного стола. Узнав, какие именно лекарства пропали, милиционеры сразу же отправились по комнатам общежития, без труда найдя в одной из них троих более чем возбужденных молодых людей, не знавших, что при приеме виагры здоровыми людьми ее действие продлевается от сорока минут до почти что трех суток.
Как сказал один из следователей: «Обличающие преступников улики были, что называется, более чем весомы».
1 место. Абсолютные лидеры глупости, жадности и невезучести
Украсть сейф
А для офисных воров из Киева это было уже пятое дело. До него четыре ограбления прошли более чем удачно - компьютеры и прочая техника, украденная и проданная пятеркой рецидивистов, позволила им ощутить себя более чем небедными людьми. И возможно, так бы продолжалось еще очень долго, если бы во время последнего ограбления главарь банды не обратил внимание на лежавшую на столе хозяина офиса записку: «Маша, деньги, которые я привез вчера из банка, в сейфе. Как ты и просила - в крупных купюрах». Прочитав ее, главарь банды представил себе толстые пачки евро, а потом сразу же бросился искать вожделенный сейф, который его люди нашли в небольшой подсобке.
Сейф был старым, еще с советским гербом, но открыть его с налету грабителям не удалось. Потому главарь и решил, что они унесут сейф с собой. С огромным трудом пятеро крепких мужчин оторвали от пола полуторатонный сейф и потащили его к лестнице. Именно на ней - деревянной и старой - произошла катастрофа. Не выдержав тяжести сейфа, лестница обвалилась, сейф пробил и следующие два лестничных пролета, и все пятеро грабителей, упав почти с десятиметровой высоты, больше уже не могли подняться без посторонней помощи. А так как охраны в здании не было, то один из них и позвонил в «скорую», визит которой был равнозначен аресту всей банды.
Самое интересное, что в сейфе было всего тысяча двести гривен, предназначавшиеся на выплату зарплаты работавшей в офисе уборщице
Дед на даче, ночью просыпается - смотрит, а у него воры картошку тырят - весь урожай! Он звонит в полицию:
- У меня тут какие-то козлы всю картошку с огорода украсть хотят!
- Приносим свои извинения, но по близости нет ни одной патрульной машины
Звонит через 5 минут:
- Можете уже не приезжать - я их всех перестрелял... на хер!
Через три минуты приезжает 5 - патрульных машин, 2 - оперативно-следственные, 1- с судмедэкспертами и 1 - с кинологом и собакой!
Вяжут они всех воров, начальник отдела подходит к деду и говорит:
- Ну, ты, старый хрен, сказал же, что всех перестрелял!
- Ну, так и мне ж сказали, что патрульных машин нету..