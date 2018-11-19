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 Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия отопления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua.

Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12.

...

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 01

"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих в эфире телеканала.

Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 02

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе.

Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 03

Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.

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На место уже прибыл наряд патрульной полиции.

Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 04

Напомним, что в столице еще 20 октября начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления из-за стремительного похолодания.

Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 05
Фото: телеканал 112.Украина

Источник: https://censor.net.ua/p3097577
 
   
 Топ комментарии
 
Еще один писатель. А читать не пробовал? Если создать ОСМД, то аварии на теплотрассах автоматически перестанут происходить?
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А кроме ответственности нужно найти в доме людей, которые:
а) Готовы бросить свою работу и заняться ОСМД
б) Имеют доверие остальных жильцов.

А еще нужно взять и скинуться всем единовременно достаточно крупную сумму на установку этих самых котлов, найти людей, которые эти котлы обслуживать будут и тд.
А так - все очень просто на словах. Вот только почему учителя, медики, продавцы и тд должны на себя брать функции коммунальных предприятий?

Давайте вам хирург в следующий раз тоже скажет - "а слабо организоваться и самим друг другу операции делать"?
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и ненужно ехать в Смелу или еще куда-нибудь, срывть пломбы, искать виноватых
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Вата есть вата, а слабо создать ОСМД, поставить отдельный котел и не зависеть от центрального отопления?
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Еще один писатель. А читать не пробовал? Если создать ОСМД, то аварии на теплотрассах автоматически перестанут происходить?
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Ты читать умеешь? Они могли поставить индивидуальные котоы на дом и не зависеть от всяких теплотрасс и при этом платить меньше за отопление, самостоятельно регулировать его уровень, но совок даром не прошел, всё надеются на дядю, который будет их жопы заносить. Когда люди начнут брать ответственность на себя?
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Не разрешают в Киеве индивидуальное отопление.
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Враньё, есть нормативно-правовая база, которая пощволят отключаться домами от центральных сетей отопления.
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Кроме нормативно-правовой базы есть множество технических вопросов, которые жильцы не могут и не имеют права решать самостоятельно, иначе штрафы потом будут такие, что мало не покажется, да и чревато авариями. Жильцы не могут просто сброситься и пригласить первых попавшихся техников. Это поручено облгазам, а облгазам это крайне невыгодно, поэтому всячески тянут. Жильцы дома, в котором живет моядочь, уже давным-давно заявление написали, деньги собрали, а ответ один - ждите.
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А Київ це що, якесь прокляте місце? З якої радості не дозволять?
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А ты где живешь? На Луне? Или не в курсе, что облэнерго попросило продлить сроки установки индивидуальных счетчиков, потому что якобы не справляются (ибо им невыгодно)? И ВР с радостью согласилась? Каким боком тут люди, даже если они ну сильно хотят не зависеть от всяких теплотрасс?
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пускай цены будут нормальные - а не потолочные
и 0 не равен бесконечности - новая гросина математика
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Песії та зарплати також. До речі, у тій же Італії, при тому, що соціальна пенсія (соціальна видається людям, які не сплачували внесків у пенсійний фонд, або сплатили мало) 460 євро, людям також дають дотації.
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та неужели - у мну водоканал через дорогу - там ланосов не заметил ни разу - бедуют - не успевают ремонты делать Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 9849
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А нормальные это какие ? По три рубля?сколько сказали ,столько и плати.
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а проще послать таких сказавщиков - шо воровать не с чего?
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А ты откуда знаешь как платят жильцы этой улицы? Заглядывал в ихние платежки? Или ты любитель навешивания ярлыков? Или вообще по себе судишь?
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Вижу по действиям,платить не хотят,а им бы только бастовать и на работу не ходить
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облэнерго попросило продлить сроки установки индивидуальных счетчиков - за рахунок обленерго, що Вам заважає покласти його за власний рахунок? Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 3404

Хочете економити? То робіть щось, а не сидіть на дупі і чекайте...
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Не дозволяють. Посилаються на якісь там технічні проблеми і кажуть ждати. Ждуть уже 3 роки.
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Це якись бред... Можно пруфи на реальні документи/відповіді і т.п.?
Я вже взагалі мовчу, що в останнє бачив електрику не по лічильнику, років так 20 назад...
Тут ліньки дво або тритарифний поставити, бо треба час на то виділити, це проблема. А ось щоби звичайний? Ви у яких дєбрях жиєте?
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мои дебри называются печерск - да не все тут олигархи и даунецкая братва Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 5153
отопления нет, горячая вода только летом, зимой она тепленькая
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Писи: Читали уважно? Написано зрозуміло: мешканці зібрали гроші, а не ждуть за рахунок обленерго. Але обленерго це невигідно.
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ОСББ створіть і розмовляйте з ними від імені юр.особи. По друге, як це світло без лічильника? Це що гуртожиток?
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А кроме ответственности нужно найти в доме людей, которые:
а) Готовы бросить свою работу и заняться ОСМД
б) Имеют доверие остальных жильцов.

А еще нужно взять и скинуться всем единовременно достаточно крупную сумму на установку этих самых котлов, найти людей, которые эти котлы обслуживать будут и тд.
А так - все очень просто на словах. Вот только почему учителя, медики, продавцы и тд должны на себя брать функции коммунальных предприятий?

Давайте вам хирург в следующий раз тоже скажет - "а слабо организоваться и самим друг другу операции делать"?
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Хочешь жить комфортно, нужно напрягаться, ничего бесплатного в этом мире кроме популизма от ляшко-тимошонка не бывает.
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Та ты напрячься и голову использовать не можешь. Ешь только в нее.
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Жди вану царевну, она придёт и парядак наведет с помощью it принтера на линуксе с электробайком, способным проехать 367000 км на одной зарядке😁
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Іпаний Совок... Саме так ми на Закарпатті і зробили і вже десять років як, забули про цю проблему. Яких нах.й комунальних підприємств? У вас у будинку є не приватизовані квартири? Це ваш будинок, власників квартир, від фундаменту до даху!
На рахунок хірурга, це й має стати реформою, нех.р сидіти на держ.обладнанні і робити бізнес, відкривай своє, вкладай гроші і заробляй!
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Умник,ты представляешь в Киеве каждый дом на автономке?
Чем топить?
Газом? Для этого нужно будет все газовые сети менять.
Или углём?
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ПыСы: а компетентные организации свои должностные обязанности выполнять не должны? Людям тепло, кстати, не даром поставляют, а за денежку, к тому же немалую. Вот ты и вылези из совка, начни хоть немного разбираться как мир работает. Фу... И потом вот такое недалекое идет голосовать...
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не должны - они тока бабло собирают
ты не в екосе чтоль Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 1144
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а компетентные организации - це що? Невідомо на яких підставах існуючи ЖРЕПи? Їх вже давно потрібно було ліквідувати. Це і є Совок! Створюйте ОСББ, при ньому утворюйте власну обслуговуючи організацію, наймайте "керуючого" і робіть!
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І їхто їх має ліквідовувати? Мешканці?
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Как вы думаете, будет ли экономически выгодно создать ОСМД с индивидуальным отоплением в 40 квартирном доме?
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Губка Боб 6636ee73 - точно вата...

А слабо пойти и выгнать с постов воров Гройсмана, Порошенко и Кличка...?
Почему они должны подстраиваться под это ОПГ?
А если завтра электрику отрубят? - всем покупать генераторы, да?
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лкчше нанимать нового презика и кабминщика - не руснякового барыгу без образования!!!! Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 4241
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Петя приде пломбу сорве.
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томос по одеяло! Согреет! Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления - Цензор.НЕТ 4897
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Петя!
Открути!
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а шо? ленточки кончились? Осталсь срывать и крутить
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Треба Петі спробувати"відкрутити" а якщо не вдасться то "зірвати" те, що ...танцюристу заважає танцювати.
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У тому районі всі труби давно треба було замінити, але для цього необхідно мати значні кошти.
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Ніхто не працює на перспективу, живуть одним днем. Вкрасти і втекти.
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"элита" считает что рациональней "значни кошты" вкладывать в порохоботов для борьбы с руками кремлядей))) Не? Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления - Цензор.НЕТ 8849
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а на дуже потрібний мурал на станції метро "Осокорки" гроші знайшлись..3,65 млн грн..
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зовите пломбосрывателя
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Так, але це не для худоби на кшталт тебе.
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О! Зоологическая))))
Какое там ОСМД, там 60 % населения этих домов хронические алкоголики.
На четыре дома - ТРИ "наливайки". И блаженны все были.
Дорогу они перекрыли.
Алкоголь им перекройте.
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ещё пару лет покращень по-новому и тут одни синелобые и останутся..
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Правильно,это не Верховна Рада,Беспокоиться за отопление не надо.Как -нибудь зиму алкаши переживут,половина передохнут
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перекриття вулиць - ЗЛОЧИН. І це допоможе їм зігрітися в буцегарні
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це легше ніж навести у своєму будинку порядок.
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втомився читати про відсутність опалення, газ до такої степені поганий, що воду нагріти не можливо в каструлі. Котел не може нагріти квартиру. лічильник "мотає", а ефекту "0".
Нам продають повітря з газом по космічним цінам.
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а шо вы хотели от труснякового барыги без образования - они воруют чтоб противостоять Жителі вулиці Зоологічної в Києві перекрили дорогу через відсутність опалення - Цензор.НЕТ 9314
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отак потрібно боротись за свої права, а не на диванах сидіти!!!! Правильно французи писали в далеких 1880-х :"He ждіть рятунку не від кого:
Ні від богів, ні від царів!".....
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЖители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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