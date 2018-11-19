 Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua.
Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12.
Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.
"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих в эфире телеканала.
Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе.
Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.
На место уже прибыл наряд патрульной полиции.
Напомним, что в столице еще 20 октября начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления из-за стремительного похолодания.
и 0 не равен бесконечности - новая гросина математика
Хочете економити? То робіть щось, а не сидіть на дупі і чекайте...
Я вже взагалі мовчу, що в останнє бачив електрику не по лічильнику, років так 20 назад...
Тут ліньки дво або тритарифний поставити, бо треба час на то виділити, це проблема. А ось щоби звичайний? Ви у яких дєбрях жиєте?
отопления нет, горячая вода только летом, зимой она тепленькая
а) Готовы бросить свою работу и заняться ОСМД
б) Имеют доверие остальных жильцов.
А еще нужно взять и скинуться всем единовременно достаточно крупную сумму на установку этих самых котлов, найти людей, которые эти котлы обслуживать будут и тд.
А так - все очень просто на словах. Вот только почему учителя, медики, продавцы и тд должны на себя брать функции коммунальных предприятий?
Давайте вам хирург в следующий раз тоже скажет - "а слабо организоваться и самим друг другу операции делать"?
На рахунок хірурга, це й має стати реформою, нех.р сидіти на держ.обладнанні і робити бізнес, відкривай своє, вкладай гроші і заробляй!
Чем топить?
Газом? Для этого нужно будет все газовые сети менять.
Или углём?
ты не в екосе чтоль
А слабо пойти и выгнать с постов воров Гройсмана, Порошенко и Кличка...?
Почему они должны подстраиваться под это ОПГ?
А если завтра электрику отрубят? - всем покупать генераторы, да?
Открути!
Какое там ОСМД, там 60 % населения этих домов хронические алкоголики.
На четыре дома - ТРИ "наливайки". И блаженны все были.
Дорогу они перекрыли.
Алкоголь им перекройте.
Нам продають повітря з газом по космічним цінам.
Ні від богів, ні від царів!".....