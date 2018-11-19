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 Доля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

Песня "Плакала" украинской группы "KAZKA" возглавила российский хит парад МузТВ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Когда закон о квотах на радио первый раз Рада "завалила", я расплакалась прямо в зале. Как ребенок. А потом, с потоками туши возле глаз, и сняв туфли, босиком, шла домой прямо по Шелковичной. В полной прострации от бессилия и невозможности противостоять владельцам всяких российскопопсовых "шарманок" ... Но утром встала с твердым убеждением, что не сдамся. И мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ). Видно, символически я плакала)", - рассказала Сюмар.

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Доля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар 01
Доля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097560
 
   
 Топ комментарии
 
С одной стороны это хорошо. Но с другой. Начальники на радио хотят у слушателя вызвать рвотный рефлекс при звуках украинской песни и специально ставят такое жуткое говнище, что даже представить страшно. Где они его откапывают? Я, например, никогда не слышал по радио Ротару, Мозгового, Миколайчука, Степ или даже Мэд Хэдс. Сплошные безголосые сельские подвывания с придурковатыми текстами. Такое даже на дисках не выпускают.
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Благодаря сюлар многие просто перестали слушать радио ибо слушать его стало невыносимо. Это блеяние под аккорды часто даже блеянием можно назвать с натяжкой а уж песней и подавно. Превратили эфир в раздражитель. Люди хотят слушать качественную музыку!!! Ну ладно убрали русские, но зачем убрали и американские и европейские? Вы придурки определитесь уже куда идём, в Европу или сев Корею? Достали псевдопатриоты вышиванковые, дурноголовые и с однобоким мышлением, гнать таких из властных кабинетов, ничего хорошего не делают, законы принимают идиотические, страну тянут в средневековье.тьфу, блин, ещё и гордятся при этом "достижениями"...
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Свєта, вам аби брякнуть, недонацикам лапотным. В Украине сейчас полно качественной музыки, даже без русскоязычных проституток и проститутов типа Куек и Дорна. А по сравнению с Кацапией - на две головы все выше. Вышиванковые не нравятся - дороги пока открыты к вашим репоголовым. Кстати о репе - в Кацапии сейчас самое крутое - это типа рэп, кавказский в значительной степени, и это несмотря на скрепы. Блевотина бездарная.
А евромузыку никто не "убирал", вы хоть радио какое слышали в последнее время?
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Скажи спасибо йуле, кучме и пр. мудакам за ращворовывание Украины.
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Петя конечно говно ещё то, но за ним хоть реальные дела в пользу Украины есть, а что за 20 лет в политике сделала тимошонка для Украины, кроме:
1. Совместной коррупции с Лазаренко;
2. Газового договорняка с хуйлом;
3. Девальвации гривны в 2 раза в 2008 г.;
4. Увеличение гос. долга за время премьерства в разы (более 20000000000 $), при этом ни один инфраструктурный проэкт не был реализован......
Можно список продолжить, но и этого достаточно.
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От справжний пример настоящего педробота с методичкой...если не Петя, то хто? Есть Петя-есть Украинна..( по входной цене)
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Ватайулевец, не приписывай свои рабские высеры мне, где ти идиот прочитал, что я считаю Петю единственным и достойным?
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Так ты чисто московский? Без вуали? Я б тебя выгнал , как Боширова и Куйкина.
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Ну как сказать...я удаляюсь до вечера...бо мне над 8кв.плитки кинуть....а тебе 100500 знаков
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Так ты еще и рукожоп..а...ха..ха...какждый плиточник сможет управлять страной...а...ха...ха.. типичный лохторат ботоксной ваны😁
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Перемена кончилась, Бубка Жоп....иди в класс, учить церковно-славянский..
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Ватан-рукожоп, когда было время учиться, ты смешивал пиво с водкой, а теперь смешиваешь цемент с песком😁
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А мені головне, аби не Григян, це кінець України! Добре знаю цю сучку абсолютно безпринципну ще з часів ЄЕСУ. Не розумію тільки чому Бєня і Піня за ней зараз підписались, раніше у них були складні відносини. ДніпроСіонський клуб любителів бабла?
Якщо буде другий тур і там будуть багіня і Порох, то я особисто краще за кондитера проголосую, прости Господи...
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У тебе застаріла методичка. Голова Нацбанку підпорядковується президентові і за обвал гривні запитуй у Юща.
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Ватник, не позорься своими познаниями в том, как формируется курс национальной валюты. Прежде чем писать такие примитивные высеры, почитай краткий курс экономической теории.
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1. Ти впевнений що я ватнік? Не уверен - не обгоняй.(С)
2. Згадай скільки разів варовка вимагала зняти Голову Нацбанку. А в ответ - тишина.(С)
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Тимошонка хотеля снять ющенского главу нацбанка, чтобы дорваться до печатного станка, а курс гривны в полной мере независит от нацбанка
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Тобто, як би Ющ змінив голову Нацбанку, то варовка почала б командувати печатним станком? Маячня. До речі, ти не відповів щодо ватніка.
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Ага, це Ющ за немалу валюту закуповув на хєр не потрібне Таміфлю з понтовою зустріччу літаків, або тупо закуповував у Польщі м'ясо "по імпорту" теж не за красиві очі. Та повно було популізму, який аж ніяк не сприяв міцності гривні.
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Для всех, кто поступил или экзамен сдавать не надо? просто интересно, а за деньги в принципе нельзя получить образование?. число бюджетных мест ограничено? может ссылку толковую дадите.
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"Песня "Плакала" украинской группы "KAZKA" возглавила российский хит парад МузТВ."

А там квоты есть?
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Россия в очередной раз показывает, что к Украине относится благожелательно. Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9857 Даже Данилко разрешили в Сочи выступить на корпаративе. Чем ответит Украина?
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Ну вони ж мишебраття. З ножем за халявою.
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У нас Кобзон на новогоднем огоньке выступит. Тем более, у него там свой огонек под рукой.
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А скільки неміряно раз рф до "пендосов" "благосклонна" була коли хіти очолювали американці. "Ответ" рф все тот же: "нас никто не любит".
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Не песня, а клип. И то только потому, что его много людей в Ютубе посмотрели. Сама песня - средненькая. Исполнение безголосое и с плохой дикцией. Просто очередная раскрученная двухдневная сенсация.
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Жаба давит, что тимошонку 70000000 не слушает?
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Не слухаю радіо взагалі, тільки інтернет радіо, бо люблю слухати музику, а не пісні, а на звичайному радіо, це тепер неможливо, у додаток до постійної реклами, грає одна попса. Штучно підсадили на ці квоти всіх без розбору, будь то клубна, джаз, класика, релаксуюча, чи інші тематичні станції. Іншими словами, тематичних станцій у нас в країні більше нема.
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С одной стороны это хорошо. Но с другой. Начальники на радио хотят у слушателя вызвать рвотный рефлекс при звуках украинской песни и специально ставят такое жуткое говнище, что даже представить страшно. Где они его откапывают? Я, например, никогда не слышал по радио Ротару, Мозгового, Миколайчука, Степ или даже Мэд Хэдс. Сплошные безголосые сельские подвывания с придурковатыми текстами. Такое даже на дисках не выпускают.
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Те ж саме з озвучкою фільмів українською - мичання крізь зуби з закладеним носом...при тому, що російською озвучують нормально...є таке слово - саботаж...
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Було б непогано "збірників" України, просто спортсменів, які захищають честь країни на міжнародних змаганнях, навчити розмовляти українською мовою, точніше давати інтерв"ю хоча б! Особливо футболістів, тенісистів, боксерів, біатлоністів... Це дуже публічні люди! І "какая разніца" тут не проходить.
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Хто ви такий, шоб вказувати якою мовою людинi користуватися? Це поперше. Подруге, якщо iтерв'ю даэться для зарубiжних медiа - яка вхрiна рiзниця якою мовою? Вони ж нiц не розумiють!
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Публічна людина, спортсмен повинна розуміти, що вона представляє в світі не тільки себе, а й цілу державу Україна з своєю мовою, культурою і історією, традиціями. От, Кличко, сказав, що треба говорити українською і заговорив. Які проблеми?
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Публичный человек - просто, человек.
Он не политик и не чиновник.
Оставьте людей в покое.
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...що вона представляє в світі не тільки себе, а й цілу державу Україна
---------
Не будьте тупорезами. Всьому свиту нэ зрозумило що вин балакае!!! Всьому свиту украiнська мова нэзрозумила!
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Може, досить "дєрьмократії" і прикидатися дурником? А то від вседозволеності тих, хто при владі держава скоро розвалиться! Це не про мову! І не про розмови на кухні простих людей на будь-які теми. Ще раз наголошу- якщо "какая разніца", то тільки на вкраїнській! Ваш "захист" тільки принижує спортсменів. Що, людина не може декілька слів вимовити, на теми, які ій близькі?
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ДоЕвроИнтегрировались.
У них своя дерьмократия, а у нас - своя. Да?
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Спортсмен прославляет свою страну достижениями, а ты языком!
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Спортсмен НЕ ПРОСЛАВЛЯЄ Україну російською мовою! За 5 років це можна було зрозуміти!
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Хоть 100%. Лишь бы газ не подешевел. А то Путiн нападэ!
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А то Китай нападе, а Японія Курили анексує.
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Приходька теж співала за рашку "мамо" на євробаченні, але то не завадило потім рф анексувати Крим.
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К украинизации отношусь более чем положительно, но перегибать в этом случае тоже не стоит. Уменьшать долю российской попсы- это Да, а вот заменять принудительно украинскими талантливых мировых исполнителей- это перебор. Все должно быть в меру!
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Квоти, це процес для відновлення і стимуляції української пісні. Потім,колись, ефір ругулюватиметься природно, як ринкова економіка.
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Цікаво, бувають новини де нема абсолютної зради на форумі?
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У нас в последнее время все сводится к количественному росту, а не качественному....
Поднять минималку !!! Не вопрос !!! На раз два.... Поднять процент песен на украинском языке !!! Не вопрос !!! На раз два... Люди, а как же качество, профессионализм и все что с этим связано ???
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Тоскуешь по воровайке, кабздону, моисееву, баскову, газманову...тимати и пр. руцкаму говну?
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ты не Боб , ты Бык...…. смысл написанного как для депутатов доходит... если не в первом чтении то во втором, а если и потом не осилим то попросту отменим...
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Ватан, ты о чем? Текст в методичке перепутал?
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Баклан, я о том …..что все что не укладывается у тебя в кукушке становится ватаном, зрадофилом и всем тем что не по твоему...
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Прикольно зараз слухати радіо, українські пісні, українська мова, деякі пісні повна "фігня" але це наша "фігня" яку я люблю слухати.
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Навіть слабенькі пісні, виконані українською мовою набагато краше звучать ніж розсціянське лайно високого гатунку.
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и Макаревич тоже розсціянське лайно високого гатунку ?
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Творчество его совковое говнецо на любителя, у Макаревича хороша только политическая позиция по Украине, пусть на мордоре свои песенки поёт, нам они точно не нужны.
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нам они не нужны...… кому нам ??? выбрали командиром партизанского отряда ?
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Есть Скрябин ( RIP ), Вакарчук, KAZKA, ONUKA , ВВ ….. для меня это единственное что можно с удовольствием слушать на нашей эстраде. Все... Остальное пісні повна "фігня"
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Наведіть приклади з рос. естради, що ви можете слухати.
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А при чем тут российская эстрада ? Где я о ней вообще писал ? Макаревича вспомнил ? В первом своем посте я писал что в борьбе за количество забыли о качестве. И то, я имел ввиду первоначально физически - умственную работу , а не музыку. У нас некоторые думают, что если они слушают исключительно наших исполнителей, они большие Украинцы чем те кто меньше слушает, при этом не задавая себе вопрос, а что мы слушаем и слышим. Я внятно объяснил ?
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Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2317неочн удвлн прсхдщ‏ @azubinski 17 ч.17 часов назад
Батя 2.0 решил незначительно модифицировать герб? а гимн? можно взять один куплет из "Боже, царя храни" нехай будет "Боже, Батю борони"

Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7042 Славик Полотенце‏ @slavapolotence

На Майдане адок. Оказывается у нас герб с крестом. На стендах рассказы как у нас везде много религии. Збс в 2018 году в рамках программы "Геть від Москви" скатываться как русня в дрочь на православие только для того, чтобы президент смог зацепиться за второй тур на выборах. Топ.

Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5904

Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2164
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Благодаря сюлар многие просто перестали слушать радио ибо слушать его стало невыносимо. Это блеяние под аккорды часто даже блеянием можно назвать с натяжкой а уж песней и подавно. Превратили эфир в раздражитель. Люди хотят слушать качественную музыку!!! Ну ладно убрали русские, но зачем убрали и американские и европейские? Вы придурки определитесь уже куда идём, в Европу или сев Корею? Достали псевдопатриоты вышиванковые, дурноголовые и с однобоким мышлением, гнать таких из властных кабинетов, ничего хорошего не делают, законы принимают идиотические, страну тянут в средневековье.тьфу, блин, ещё и гордятся при этом "достижениями"...
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Свєта, вам аби брякнуть, недонацикам лапотным. В Украине сейчас полно качественной музыки, даже без русскоязычных проституток и проститутов типа Куек и Дорна. А по сравнению с Кацапией - на две головы все выше. Вышиванковые не нравятся - дороги пока открыты к вашим репоголовым. Кстати о репе - в Кацапии сейчас самое крутое - это типа рэп, кавказский в значительной степени, и это несмотря на скрепы. Блевотина бездарная.
А евромузыку никто не "убирал", вы хоть радио какое слышали в последнее время?
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Я вам тоже могу дорогу указать... Так что не надо переходить на личности, учитесь вести дискуссии без хамства.Теперь по теме - евромузыки почти нет, слушаю, пыталась слушать, разные радиостанции, результат плачевный, больше получаса не выдерживаю... Это невыносимо. К сожалению, не я одна такая, а и все мои знакомые, даже в маршрутках, в такси, где радио вегда раньше работало, теперь оно молчит... Люди перестали слушать радио и это факт, "це перемога", "потужна", ёпт..
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То, что радио в маршрутке молчит, это очень хорошо.
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В законі ніде не написано, що потрібно крутити неякісну музику. Якісної вистачає, але власники радіостанцій вибирають лайно, бо вони - у більшості це любителі сфінктерної музики, і до того ж українофоби.
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С другой стороны именно в эфире "пробиваются в люди", а для этого и созданы возможности как для исполнителей, так и для поэтов с композиторами и никто их не сможет ограничить.
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54% эфира - это хорошо!
Минус 62% слушателей - не очень хорошо. Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5137
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А слушатели, что марсиане или українці?
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Марсиане тоже не дураки, как и украинцы, они способны отличить дерьмо от изюменки, хороший продукт от суррогата и мусора. Навязывание всякого непотреба не есть патриотизмом, это, как минимум идиотизм, а как максимум раскол в стране, вместо объединения. Граждане, живущие в свободной стране имеют право сами выбирать что им слушать, смотреть, на каком языке общаться!!!
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Коли на радіо крутили російськомовне лайно, ви не були проти, а зараз вам свободи захотілося.
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Чем украинское "лайно" лучше? Почему его навязывают слушателям? Я за качество, как и все нормальные люди, не повернутые на лжепатриотизме. Лучше бы кабинетные крысы развивали экономику, не воровали, не вывозили миллиарды из страны, чем всякой уйней отвлекали внимание народа, прикрываясь лозунгами. То что сейчас происходит в стране- это катастрофа, на всех позициях, во всех сферах, упадок, развал, раскол и разруха.
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Не прикидайтеся ідіоткою. Я вже вище писав вам, чому. Бо в керівництві радостанцій - тупі дебіли, для яких головне - бабло, а не музика.

Чому ви не протестували проти російськомовного лайна? І зараз чому не протестуєте? У кожній пісні Потапа, наприклад, цього лайна з три короби. Але ви цього не помічаєте, вас зачіпає чомусь лише украєномовне лайно, яке крутять на радіо ваші брати по розуму.
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Т.е. царские запреты на проведение служб в церквях и печатные издания на мовах не были уничтожением самосознания, а нынешний, якобы демократический выбор, который часто используют против демократии, не есть продолжением тех же запретов?
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на каком языке общаться? на любом, кромє русскава - згоден?
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Я констатирую факт.
Транслируют для марсиан или украинцев, я у них не спрашивал. Закон, сказали, принимали для украинцев. Для кого на самом деле не знаю.
Согласно Конституции, любой молдаванин, чукча или марсианин, имеющий паспорт Украины - Украинец!
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Песни должны быть интересными ,а насильно всякими тупыми законами людей не заставишь слушать бездарную шароварщину.
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Сколько балалаечников набежало! О каком насилии вы брякаете вообще? Вы радио в Украине включали в последнее время вообще? Хотя, конечно, некоторые станции выеживаются включая какую-то украиноязычную муйню для квоты при наличии большого количества отличной украинской музыки. Но и европейской и даже мокшаноязычной музыки полно. А как вам работа таких станция как Русскае радио и Шансон? Очень ваши репоеды хунтой обижены...
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Из россиян разве что Лепс заслуживает внимания; а пугачёвы-киркоровы-басковы - это лютый здец, халтура кошмарная.
Украинская музыка сейчас переживает расцвет. "Без обмежень", "Бiла вежа", "KAZKA"; "От винта", Анна Петра... очень много. Да и вам, ымперцам недоделанным, и вашим холуям донбасским, кто за всю жизнь не смог выучить украинский язык, пример: https://www.youtube.com/watch?v=GgvHwqGWbCE
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Это что по твоему классная песня? Как по мне так туфта бездарная.
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Это о том что человек, для которого родной язык - французский, поёт украинские песни без акцента. Тебя никто не заставляет его слушать; для тебя - твои попсовые халтурщики, вышеперечисленные.
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"Видно, символически я плакала)", - рассказала Сюмар.Источник: https://censor.net.ua/p3097560

В оригинальном тексте: "символічно" , а не символически... -- шо совсем другая разница.
Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3784
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Майже не чую Мандри. Незаслужено ігнорують..А в решті дуже добре що рашиського лапйна все менше і менше..
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Україні потрібна вільна конкуренція серед виконавців, але лише україномовних пісень! Війна України з Росією - це війна української мови з російською. Поки що на території України.
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Радость то, какая! Я плакаль! Теперь точно, ни коррупционеров не будет, ни нищих! Еще процентов 10 -15 и мы в Европе!

Частка пісень українською мовою в ефірі радіостанцій досягла 54%, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2729
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Из-за таких идиотов как Сюмар, теперь радио слушать невозможно!!! Где Пинк Флойд, Битлз, музыка 80-90х ??? Целый день плачущий Славик и Самотня боса.... Уберите нахер все кацапское, но зачем трогать классику мировую??? У радиостанций не остается эфирного времени. Только убогие восхищаются, что целый день теперь бездарное завывание!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДоля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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