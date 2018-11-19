 Доля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Когда закон о квотах на радио первый раз Рада "завалила", я расплакалась прямо в зале. Как ребенок. А потом, с потоками туши возле глаз, и сняв туфли, босиком, шла домой прямо по Шелковичной. В полной прострации от бессилия и невозможности противостоять владельцам всяких российскопопсовых "шарманок" ... Но утром встала с твердым убеждением, что не сдамся. И мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ). Видно, символически я плакала)", - рассказала Сюмар.
1. Совместной коррупции с Лазаренко;
2. Газового договорняка с хуйлом;
3. Девальвации гривны в 2 раза в 2008 г.;
4. Увеличение гос. долга за время премьерства в разы (более 20000000000 $), при этом ни один инфраструктурный проэкт не был реализован......
Можно список продолжить, но и этого достаточно.
Якщо буде другий тур і там будуть багіня і Порох, то я особисто краще за кондитера проголосую, прости Господи...
2. Згадай скільки разів варовка вимагала зняти Голову Нацбанку. А в ответ - тишина.(С)
А там квоты есть?
Он не политик и не чиновник.
Оставьте людей в покое.
---------
Не будьте тупорезами. Всьому свиту нэ зрозумило що вин балакае!!! Всьому свиту украiнська мова нэзрозумила!
У них своя дерьмократия, а у нас - своя. Да?
Поднять минималку !!! Не вопрос !!! На раз два.... Поднять процент песен на украинском языке !!! Не вопрос !!! На раз два... Люди, а как же качество, профессионализм и все что с этим связано ???
Батя 2.0 решил незначительно модифицировать герб? а гимн? можно взять один куплет из "Боже, царя храни" нехай будет "Боже, Батю борони"
Славик Полотенце @slavapolotence
На Майдане адок. Оказывается у нас герб с крестом. На стендах рассказы как у нас везде много религии. Збс в 2018 году в рамках программы "Геть від Москви" скатываться как русня в дрочь на православие только для того, чтобы президент смог зацепиться за второй тур на выборах. Топ.
А евромузыку никто не "убирал", вы хоть радио какое слышали в последнее время?
Минус 62% слушателей - не очень хорошо.
Чому ви не протестували проти російськомовного лайна? І зараз чому не протестуєте? У кожній пісні Потапа, наприклад, цього лайна з три короби. Але ви цього не помічаєте, вас зачіпає чомусь лише украєномовне лайно, яке крутять на радіо ваші брати по розуму.
Транслируют для марсиан или украинцев, я у них не спрашивал. Закон, сказали, принимали для украинцев. Для кого на самом деле не знаю.
Согласно Конституции, любой молдаванин, чукча или марсианин, имеющий паспорт Украины - Украинец!
Украинская музыка сейчас переживает расцвет. "Без обмежень", "Бiла вежа", "KAZKA"; "От винта", Анна Петра... очень много. Да и вам, ымперцам недоделанным, и вашим холуям донбасским, кто за всю жизнь не смог выучить украинский язык, пример: https://www.youtube.com/watch?v=GgvHwqGWbCE
В оригинальном тексте: "символічно" , а не символически... -- шо совсем другая разница.