 Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Лановецкой райгосадминистрации.

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Отметим, что Руслан Богданович Романюк родился в 1977 году. Он был участником АТО/ООС, на контрактной службе находился с 2016 года. В последнее время службу нес в Мариуполе.

Тело военнослужащего обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, на площади Старомостовой, в заброшенном здании вблизи вокзала, с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения.

По информации местного издания "20 минут" Руслан Романюк ехал в отпуск в родное село. На железнодорожном вокзале Днепра у него украли документы и личные вещи и он почти неделю жил на вокзале, ждал восстановления документов. Ему помогали волонтеры, поскольку он остался без денег, они его и узнали, когда нашли тело.

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У него осталась только тетя. Мать живет в РФ и на погребение не приехала.













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Фото: facebook.com/Лановецька районна державна адміністрація

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