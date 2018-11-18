 Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Лановецкой райгосадминистрации.
Отметим, что Руслан Богданович Романюк родился в 1977 году. Он был участником АТО/ООС, на контрактной службе находился с 2016 года. В последнее время службу нес в Мариуполе.
Тело военнослужащего обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, на площади Старомостовой, в заброшенном здании вблизи вокзала, с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения.
По информации местного издания "20 минут" Руслан Романюк ехал в отпуск в родное село. На железнодорожном вокзале Днепра у него украли документы и личные вещи и он почти неделю жил на вокзале, ждал восстановления документов. Ему помогали волонтеры, поскольку он остался без денег, они его и узнали, когда нашли тело.
У него осталась только тетя. Мать живет в РФ и на погребение не приехала.
Фото: facebook.com/Лановецька районна державна адміністрація