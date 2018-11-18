 Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники создания Поместной Церкви провели накануне, 17 ноября митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (в миру Иван Кицай). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Первый криворожский".
У дома митрополита собрались около 15 человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Единая поместная автокефальная церковь в Кривом Роге", "Владыка Ефрем, не предай Украину!", "Ми за томос, Єфрем – ти з нами?".
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Митингующие рассказали журналистам, что хотят узнать, "почему Ефрем выступает против томоса". Андрей, один из участников акции, заявил, что хочет спросить у Ефрема, "каким образом и зачем он собирается проводить политику Москвы на земле Украины".
Не дождавшись появления митрополита, митингующие развесили плакаты на заборе и разошлись.
В УПЦ МП после этого заявили о попытке штурма митингующими дома митрополита.
"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею предоставления томоса Украине", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП. Один из участников акции якобы пытался выломать ворота в резиденцию митрополита, чтобы пройти на территорию. В УПЦ МП также утверждают, что к месту происшествия приехала полиция, но на инцидент должным образом не отреагировала.
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Ранее управляющий Криворожской епархией митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем засвидетельствовал верность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
В конце октября данные о митрополите Ефреме появились на сайте "Миротворец".
https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/774767896201242/
улыбается и уже некоторые зубы показывает
Ах да, "там написано"
По духовному мошенничеству-да.
А истина всегда проста и понятна.
Да и любая религия ( верования итд) служат для подчинения трудящихся существующей власти. Остальное для антуража.
Прямо как КирГун - выйдя из бронелимузина, под охраной взвода боевиков ФСО, заходит в притон, весь в золоте(притон тоже) и рассказывает бабушкам о "смирении" и всячески посрамляет жадность. Про жадность - это Кирюха для толстосумов базарит, которые тоже присутствуют, все такие невыносимо правослабные. Как вот Пригожин, Путин, Педведев и прочая грязь. Ах да, еще наш Овощ, его видать тоже недавно освятили попы, раз шото там мол себе повредил
Там уже своя рожа-задница сидит
А Томос то не за горами. Даст Бог, Рождество Христово будем уже в своей церкви
До с-раки?
«Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, ибо ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови…».
(притчи Соломоновы). Ещё протопоп Аввакум говорил, "Бог не в брёвнах, а в рёбрах!", то есть, не в стенах храма, а в душе человеческой..."
А Томос то не за горами.
Та да,то Томос, то светлое будущее...
Осталось еще коммунизм ожидать.
Радикалы разжигают! Ущимляют! Доколе! Придёт наше время -- мы их будем....
Вы думали Пкетя сказал и томос в кармане.
Этот томос ему боком вылезеть..
-Бог с вами,бог с вами.
Паша-Мерседес, відомий загребущий «настоятель Лаври», в сьогоднішньому ексклюзивному інтерв'ю «Сегодня» зробив камін-аут: випадково зізнався, що український екзархат РПЦ (котрий досі прикривався назвою УПЦ МП) - це суто політичний проект, створений для боротьби за владу і ресурси. Правда прорвалась у відповідь на питання про відмову об'єднуватись в єдину помісну церкву: «...Нехай наші політики об'єднаються в одну партію. Не можуть. А беруться об'єднувати церкву».
Ну, це правда: президент, політики, як і всі християни, зрештою, досі наївно впевнені, що церква - це передусім духовне об'єднання, певною мірою культурна інституція. Вони геть не врахували стандартів контори, сформованої поголовно випускниками Вищої школи КГБ СССР: церква - це ще один орган прямого контролю громадян, ідеологічної та агітаційно-пропагандистської роботи з ними. Плюс тепер ще й контроль ресурсів: виробництв, нерухомості, землі, золота, яхт і дорогих автівок (на останньому Паша-Мерседес особливо добре розуміється).
Коротше, Паша-Мерседес поплутав церкву з «Єдіной Россієй». Трапляється...
Ну і заодно «настоятель Лаври» пішов, мабуть, на рекорд у брехні: набрехав загалом сторінок з 10 про РПЦ, автокефалію, Варфоломія, орендовану державну власність...
«Думаю, ніхто не дасть автокефалію. Поки Патріарх Варфоломій лише підтвердив, що сьогодні в Україні є одна православна церква - наша канонічна Українська Православна церква» - нагадаю, це Паша ляпнув сьогодні, коли Україна ВЖЕ має томос на автокефалію церкви. І коли Варфоломій та Іов чітко й однозначно, неодноразово повторили: жодного «московського патріархату» в Україні бути не може, це незаконно і неканонічно.
Але Паші що з того: йому сказали озвучити власне оці тези ФСБ - він і озвучує. А правда, брехня це - його не цікавило і не цікавить. Це ж не мерс представницького класу, зрештою.))
Жадібність перла з Паші як з того брандспойта протягом цілого інтерв'ю: там переважна більшість - про гроші, про багатих людей, про пожертви, про золото й будівлі, про те, що «державі не належить нічого в лаврах» і знов про те, яка корисна справа - великі пожертви... Навіть питання про передачу в користування Константинопольському патріархату Андріївської церкви Паша перевів в гроші, майно і пожертви: «...Не виключаю, що греки зажадають ще Володимирський собор і Софію. Їм потрібні кошти, які вони сподіваються знайти в Україні, і парафіяни. Адже у них дуже мало прихожан. А у нас храми наповнені людьми! У свята в Трапезному храмі близько 7 тисяч прихожан, люди моляться на вулиці, оскільки навіть Трапезний не може вмістити всіх. Причащаєш паству, так рука втомлюється. Буває до 700 осіб на свята тільки я сам причащав, а ще 7-8 чаш, з яких причащають батюшки».
Ну звісно ж: священики - це такі спеціальні люди, що збивають з парафіян гроші, якщо день вдалий - то великі гроші.))
І Паша дарма жалівся на свої «тяжкі труди» в храмі. 7000 парафіян «на свята» в храмі? 5500 причасть загалом? І оце на цілу Україну - зважаючи, що до Київської лаври дійсно на свята їдуть паломники? «Владика Павло» якось не помітив, що випадково здав реальний масштаб і впливовість своєї контори. До церковної агентури ФСБ українці дійсно геть не поспішають іти. Вони воліють триматись свого: своєї церкви, свого священика, своєї традиції і своєї країни.
І Паші це добре відомо - інакше не погрожував би в телефонних розмовах притомнішому єпископату, котрий висловив і Варфоломію, і Філарету, і президенту згоду брати участь у формуванні єдиної православної церкви України. Найпевніше, далі СФБ задіє стандартну схему проти прибічників автокефалії, котрі ризикнули піти проти Онуфрія і Кирила: напади на житло, побиття, погрози рідним, зливи компромату в ЗМІ і на «ідеологічних п'ятихвилинках з парафіянами" в «правильних храмах»... Однак на це є СБУ - і «владику Павла» вона тримає під достатньо щільним наглядом, як він сам зізнався.
Хоча помітно непокоїть формулювання «пророцтва», котрим Паша закінчив інтерв'ю: «...Переказ свідчить, що Лавра ...підніметься в небо. І не зможе в неї увійти антихрист». Все б нічого - але ми всі пам'ятаємо дії КГБ щодо церков на чужих територіях. Що вони зробили з Успенським собором, зокрема.
Не знаю, в кого як, а в мене словосполучення «підніметься в небо» щодо Лаври у виконанні агента ФСБ асоціюється тільки з тією ж вибухівкою, котрою вони нищили українські церкви під час останньої хвилі окупації. Представникам держави, котрі зараз власне почали перевірки на територіях орендованих «УПЦ МП» храмів, варто бути уважнішими і звертати увагу на незрозумілий вміст ящиків і мішків... Хтозна, що там може виявитись.
Размеры того ада..и того рая прикинь так слегка....
То же и с раем.....толпа то где то ходить среди кущей должна..??
Или там тольтко души..?? А как душу могут варить в котле..?? И как душа может ходить среди кущей..??
Получает в награду дурак и подлец
А достойный идет в кабалу из-за хлеба -
Мне плевать на твою справедливость творец!
О.Хаям.
Нет бы пожертвовать толику малую на батюшкины дела богоугодные, а то принесла нелёгкая под стены скита леденящего беспокоить сподвижника преподобного молитвы усердной и поста сурового в келии аскетической. Преосвященство и без всяких там сторонников оглашенных знает, к чьей дупе как к мощам святым припадать.
Перевожу-рабами были,рабами и останетесь.
Как по мне-религия для людей с низкими запросами к жизни, которым нужен поводырь, как слепому.