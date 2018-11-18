 Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники создания Поместной Церкви провели накануне, 17 ноября митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (в миру Иван Кицай). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Первый криворожский".

У дома митрополита собрались около 15 человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Единая поместная автокефальная церковь в Кривом Роге", "Владыка Ефрем, не предай Украину!", "Ми за томос, Єфрем – ти з нами?".







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Митингующие рассказали журналистам, что хотят узнать, "почему Ефрем выступает против томоса". Андрей, один из участников акции, заявил, что хочет спросить у Ефрема, "каким образом и зачем он собирается проводить политику Москвы на земле Украины".

Не дождавшись появления митрополита, митингующие развесили плакаты на заборе и разошлись.

В УПЦ МП после этого заявили о попытке штурма митингующими дома митрополита.

"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею предоставления томоса Украине", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП. Один из участников акции якобы пытался выломать ворота в резиденцию митрополита, чтобы пройти на территорию. В УПЦ МП также утверждают, что к месту происшествия приехала полиция, но на инцидент должным образом не отреагировала.

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Ранее управляющий Криворожской епархией митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем засвидетельствовал верность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

В конце октября данные о митрополите Ефреме появились на сайте "Миротворец".