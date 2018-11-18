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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пытались вызвать митрополита на разговор, а когда он не вышел, разошлись. В УПЦ МП заявили о попытке штурма.

Сторонники создания Поместной Церкви провели накануне, 17 ноября митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (в миру Иван Кицай). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Первый криворожский".

У дома митрополита собрались около 15 человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Единая поместная автокефальная церковь в Кривом Роге", "Владыка Ефрем, не предай Украину!", "Ми за томос, Єфрем – ти з нами?".

Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема 01
Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема 02
Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема 03

Также на Цензор.НЕТ: В УПЦ МП заявляют, что некоторых их епископов приглашали на "беседы" в СБУ

Митингующие рассказали журналистам, что хотят узнать, "почему Ефрем выступает против томоса". Андрей, один из участников акции, заявил, что хочет спросить у Ефрема, "каким образом и зачем он собирается проводить политику Москвы на земле Украины".

Не дождавшись появления митрополита, митингующие развесили плакаты на заборе и разошлись.

В УПЦ МП после этого заявили о попытке штурма митингующими дома митрополита.

"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею предоставления томоса Украине", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП. Один из участников акции якобы пытался выломать ворота в резиденцию митрополита, чтобы пройти на территорию. В УПЦ МП также утверждают, что к месту происшествия приехала полиция, но на инцидент должным образом не отреагировала.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нас хотят превратить в политическую организацию, это модно, - глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

Ранее управляющий Криворожской епархией митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем засвидетельствовал верность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема 04

В конце октября данные о митрополите Ефреме появились на сайте "Миротворец".

Источник: https://censor.net.ua/p3097532
 
   
 Топ комментарии
 
зубожилый конечно маеточек у отца ефрема...
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Хороший домик метрополит накалядовал
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что за люди, ну как не стыдно, так пугать попа, тот поп наверно 10 раз звонил гундяю - памагиии, биндеры окружает.
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ефрем - против.. он бабло стрежет с бакланов рпц
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п.с. более интересно - на какие доходы ефрем себе такой особняк отгрохал?? И почему Заповеди нарушает: от Не укради - до Не прелюбодействуй.
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Потрібно допомогти Єфрему віддати все своє майно бідним та нужденним, попросити Єфрема віддати всещо він має згідно з заповідями Христа і переселитись в монастир в російській глибинці.
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Чур тебя, Ефрем - монах и келейка к него скромная, на тыщу квадратов
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Брешуть попи московитські. Як завжди. І він їм після цього..😕😕😕
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зубожилый конечно маеточек у отца ефрема...
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Хороший домик метрополит накалядовал
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спросил бы - от куда денги, вот кадыркин знает ответ а этот ....
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митрополит Ефрем от страху начал срать просвирками и освященными пасочками..
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что за люди, ну как не стыдно, так пугать попа, тот поп наверно 10 раз звонил гундяю - памагиии, биндеры окружает.
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хотя иму повезло, во, фошизды Латвии выстроилис в километровое факельное шествие, хотят рускоязычных младенцов сожрать - однако, повезло попу

https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/774767896201242/

улыбается и уже некоторые зубы показывает

Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 9183
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Только лопоухие лошки которых доить и ездить по ушам лапшой могут держать плакатики с такими вопросами (не предай. ты с нами) явной антиукраинской твари.
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Пипец как много сторонников, почти весь Кривой Рог собрался.
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Я видел в Чернигове дома последнег, иерарха Черниговского, послереволюционного периода, и теперешнего... Сравнил... И теперь понимаю, за что Иисус из храма изгонял нечестивых и за что его распяли...
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А "Иисус" был? Так же как и "мертвые воскресали и разгуливали по городу". И никто(!) не упомянул сего, как и собственно бомжа.)
Ах да, "там написано" Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 2580
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Ну, допустим, "восставшего из мёртвых" (после сна летаргического), мне врач показывал... А был-ли "Иисус", и кем именно он был - "сыном божьим", "ловким проходимцем", или "идеалистом", сами попы в сомнениях... И вторых, и третьих было полно во все времена... Люди не любят, когда у них отбирают их заблуждения... Как говаривал Марк Твен, "Человека намного легче обмануть, чем убедить в том, что его обманывают...". Я несколько раз "верующим" разъяснял "на пальцах", что "христианство", с логической точки зрения, всего-навсего, одно из еретических течений иудаизма, и оно было реакцией на превращение официального иудаизма, как религии, в источник наживы, а христианство, в его теперешнем виде, повторило путь иудейских священников царства Израиля античных времён - чуть глаза не выдирали...
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Ну мабуть був Він вельми непересічною особою, раз весь цивілізований світ веде відлік з дати Його народження...Вже 2018 рік пішов...
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Ну мабуть був Він вельми непересічною особою,

По духовному мошенничеству-да.
А истина всегда проста и понятна.
Да и любая религия ( верования итд) служат для подчинения трудящихся существующей власти. Остальное для антуража.
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Просто він з"явився в потрібний момент, і в потрібному місці... Держава підкорена, знать і священники - на службі у окупантів, останні не лише закликають до покори їм, але і займаються "торгівлею релігійними ритуалами"... Народ шукав як позбавлення від економічного гніту, так і позбавлення гніту духовного та "торгівлі духовною благодаттю"... І тут з"явився Ісус, що обіцяв "духовного утішення"...
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Молодец попок, гребет бабло и посылает стадо куда подальше. Ах да, он же будет "гореть вечно" Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 3746
Прямо как КирГун - выйдя из бронелимузина, под охраной взвода боевиков ФСО, заходит в притон, весь в золоте(притон тоже) и рассказывает бабушкам о "смирении" и всячески посрамляет жадность. Про жадность - это Кирюха для толстосумов базарит, которые тоже присутствуют, все такие невыносимо правослабные. Как вот Пригожин, Путин, Педведев и прочая грязь. Ах да, еще наш Овощ, его видать тоже недавно освятили попы, раз шото там мол себе повредил
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Пора отцу Ефрему менять парафию с Криворожско-Никопольской на Челябинско-Нижнетагильскую
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Да кто ж ему даст.
Там уже своя рожа-задница сидит
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А вопрос такой: шо, кому-то пока не видно, что мы приплыли... Шо звиздец. Всему Звиздец. Ну, если не видно, то можно какую-нибудь смешную новость выложить. Типо: Фотожабы и Соцсети Смеются. Тока- не поможет. Приплыли...
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Скулите, ватаны?
А Томос то не за горами. Даст Бог, Рождество Христово будем уже в своей церкви
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я не верующий ,мне этот томос до с-раки
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"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)

До с-раки?
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А кто тебе мешает это сейчас делать?
«Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, ибо ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови…».
(притчи Соломоновы). Ещё протопоп Аввакум говорил, "Бог не в брёвнах, а в рёбрах!", то есть, не в стенах храма, а в душе человеческой..."
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Скулите, ватаны?
А Томос то не за горами.

Та да,то Томос, то светлое будущее...
Осталось еще коммунизм ожидать.
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Сегодня с утра не ватном паблике вконтакте наслаждался взрывом пердаков по этой теме... Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 4008
Радикалы разжигают! Ущимляют! Доколе! Придёт наше время -- мы их будем....
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Вот и началось. Церковь не создают под выборы президентов уважаемые.
Вы думали Пкетя сказал и томос в кармане.
Этот томос ему боком вылезеть..
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Паша-Мерседес: «УПЦ МП» - такий же політичний проект, як і партії

Паша-Мерседес, відомий загребущий «настоятель Лаври», в сьогоднішньому ексклюзивному інтерв'ю «Сегодня» зробив камін-аут: випадково зізнався, що український екзархат РПЦ (котрий досі прикривався назвою УПЦ МП) - це суто політичний проект, створений для боротьби за владу і ресурси. Правда прорвалась у відповідь на питання про відмову об'єднуватись в єдину помісну церкву: «...Нехай наші політики об'єднаються в одну партію. Не можуть. А беруться об'єднувати церкву».

Ну, це правда: президент, політики, як і всі християни, зрештою, досі наївно впевнені, що церква - це передусім духовне об'єднання, певною мірою культурна інституція. Вони геть не врахували стандартів контори, сформованої поголовно випускниками Вищої школи КГБ СССР: церква - це ще один орган прямого контролю громадян, ідеологічної та агітаційно-пропагандистської роботи з ними. Плюс тепер ще й контроль ресурсів: виробництв, нерухомості, землі, золота, яхт і дорогих автівок (на останньому Паша-Мерседес особливо добре розуміється).

Коротше, Паша-Мерседес поплутав церкву з «Єдіной Россієй». Трапляється...

Ну і заодно «настоятель Лаври» пішов, мабуть, на рекорд у брехні: набрехав загалом сторінок з 10 про РПЦ, автокефалію, Варфоломія, орендовану державну власність...

«Думаю, ніхто не дасть автокефалію. Поки Патріарх Варфоломій лише підтвердив, що сьогодні в Україні є одна православна церква - наша канонічна Українська Православна церква» - нагадаю, це Паша ляпнув сьогодні, коли Україна ВЖЕ має томос на автокефалію церкви. І коли Варфоломій та Іов чітко й однозначно, неодноразово повторили: жодного «московського патріархату» в Україні бути не може, це незаконно і неканонічно.

Але Паші що з того: йому сказали озвучити власне оці тези ФСБ - він і озвучує. А правда, брехня це - його не цікавило і не цікавить. Це ж не мерс представницького класу, зрештою.))

Жадібність перла з Паші як з того брандспойта протягом цілого інтерв'ю: там переважна більшість - про гроші, про багатих людей, про пожертви, про золото й будівлі, про те, що «державі не належить нічого в лаврах» і знов про те, яка корисна справа - великі пожертви... Навіть питання про передачу в користування Константинопольському патріархату Андріївської церкви Паша перевів в гроші, майно і пожертви: «...Не виключаю, що греки зажадають ще Володимирський собор і Софію. Їм потрібні кошти, які вони сподіваються знайти в Україні, і парафіяни. Адже у них дуже мало прихожан. А у нас храми наповнені людьми! У свята в Трапезному храмі близько 7 тисяч прихожан, люди моляться на вулиці, оскільки навіть Трапезний не може вмістити всіх. Причащаєш паству, так рука втомлюється. Буває до 700 осіб на свята тільки я сам причащав, а ще 7-8 чаш, з яких причащають батюшки».

Ну звісно ж: священики - це такі спеціальні люди, що збивають з парафіян гроші, якщо день вдалий - то великі гроші.))

І Паша дарма жалівся на свої «тяжкі труди» в храмі. 7000 парафіян «на свята» в храмі? 5500 причасть загалом? І оце на цілу Україну - зважаючи, що до Київської лаври дійсно на свята їдуть паломники? «Владика Павло» якось не помітив, що випадково здав реальний масштаб і впливовість своєї контори. До церковної агентури ФСБ українці дійсно геть не поспішають іти. Вони воліють триматись свого: своєї церкви, свого священика, своєї традиції і своєї країни.

І Паші це добре відомо - інакше не погрожував би в телефонних розмовах притомнішому єпископату, котрий висловив і Варфоломію, і Філарету, і президенту згоду брати участь у формуванні єдиної православної церкви України. Найпевніше, далі СФБ задіє стандартну схему проти прибічників автокефалії, котрі ризикнули піти проти Онуфрія і Кирила: напади на житло, побиття, погрози рідним, зливи компромату в ЗМІ і на «ідеологічних п'ятихвилинках з парафіянами" в «правильних храмах»... Однак на це є СБУ - і «владику Павла» вона тримає під достатньо щільним наглядом, як він сам зізнався.

Хоча помітно непокоїть формулювання «пророцтва», котрим Паша закінчив інтерв'ю: «...Переказ свідчить, що Лавра ...підніметься в небо. І не зможе в неї увійти антихрист». Все б нічого - але ми всі пам'ятаємо дії КГБ щодо церков на чужих територіях. Що вони зробили з Успенським собором, зокрема.

Не знаю, в кого як, а в мене словосполучення «підніметься в небо» щодо Лаври у виконанні агента ФСБ асоціюється тільки з тією ж вибухівкою, котрою вони нищили українські церкви під час останньої хвилі окупації. Представникам держави, котрі зараз власне почали перевірки на територіях орендованих «УПЦ МП» храмів, варто бути уважнішими і звертати увагу на незрозумілий вміст ящиків і мішків... Хтозна, що там може виявитись.
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Наши так называемые прокуроры присвоили себе статус участников АТО!
Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 8171
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Скорее верблюд пройдет через ушко иглы, нежели богатый попадет в рай...... Скажите неужели эти пастыри вскормленные кгб не знают этого? И реально в бедной стране "священно служители" на майбахах, мерсах , в дворцах и прочее..... Или они выкуривая в кальян с Богом у него это в покер выигрывают?.
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Потому что они прекрасно знают...что ни рая..ни ада нет...это все для лохов....для того что бы ... на майбахах, мерсах , в дворцах и прочее.....
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Ты количество покойников пусть даже со дня рождества христова себе представляешь..??

Размеры того ада..и того рая прикинь так слегка....
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ты..наверное.. сраниваешь это все с коммунальной квартирой..
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Ну а как по другому..?? В аду вроде как черти варят в котлах грешников.....а грешников....наверное от рождества христова...уже миллиардов под пятьсот....
То же и с раем.....толпа то где то ходить среди кущей должна..??
Или там тольтко души..?? А как душу могут варить в котле..?? И как душа может ходить среди кущей..??
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И как ты себе представляешь...тот рай...и тот ад..??
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этот вопрос атеистов не должен волновать.. вы ж все равно не верите ни в Бога ни в черта.. ни в рай ни в ад..
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Если мельницу,баню,раскошный дворец
Получает в награду дурак и подлец
А достойный идет в кабалу из-за хлеба -
Мне плевать на твою справедливость творец!
О.Хаям.
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а шо юродивые к богу не обратились? пускай бы рассудил!
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а юродивые к кириллу да путену обращаются Сторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема - Цензор.НЕТ 2670
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голоса слышишь? не к добру это! это к шизофрении!
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Сто раз уже выкладывали эту картинку. Это Тернопольская область. Или ты провокатор?
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идиотов везде хватает, хоть в Тернопольской хоть в Ростовской....
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Храм католический. То что вы видите на фото католическая традиция. Вот я и говорю что он провокатор.
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я не о фото а о ползающих придурках - они одинаковы что в католической что в православной
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А вы когда нибудь видели католические храмы? А мечети?
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Трансгендеры, попы, собачки.... Этот активизм окончательно превращается в дурдом.
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нехилый дом у московского попа-барыги на украинской земле. ниче, скоро домой
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«...И заживем мы с тобой возле своего свечного заводика…»©.
Нет бы пожертвовать толику малую на батюшкины дела богоугодные, а то принесла нелёгкая под стены скита леденящего беспокоить сподвижника преподобного молитвы усердной и поста сурового в келии аскетической. Преосвященство и без всяких там сторонников оглашенных знает, к чьей дупе как к мощам святым припадать.
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Вони воліють триматись свого: своєї церкви, свого священика, своєї традиції і своєї країни.

Перевожу-рабами были,рабами и останетесь.
Как по мне-религия для людей с низкими запросами к жизни, которым нужен поводырь, как слепому.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСторонники создания Поместной Церкви провели митинг у дома митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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