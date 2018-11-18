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Все про:Госпогранслужба (3059) контрабанда (1622) СИЗО (1010) мера пресечения (18)

 Контрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог. ФОТО

За решеткой он проведет как минимум 2 месяца.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал меру пресечения в отношении 34-летнего жителя Рахова, который 16 ноября совершил смертельный наезд на пограничника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Госпогранслужбы.

Подозреваемый арестован сроком на 60 суток без права внесения залога.

Контрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог 01
Контрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог 02
Контрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Геращенко призвал пограничников стрелять по нарушителям границы: Гибнуть должны они, а не вы

Напомним, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина, который может быть причастен к контрабанде, совершил наезд автомобилем на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье майора Вадима Березинского. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где было проведено немедленное оперативное вмешательство.

17 ноября пограничник умер.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 34-летний житель Рахова. Ему инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").

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Источник: https://censor.net.ua/p3097528
 
   
 Топ комментарии
 
Та там свої ж заставили здатись, щоб пошвидше все вляглося і дальше контрабас гнати...
Але покарати потрібно помаксимуму..
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Есть хорошо оплачиваемая работа, но там работать надо, а не скыглыть и ныть, как ты.
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правду каже, наприклад сусід на віконному заводі має наразі 18тис в місяць, але там по 12 годин 4 через 2.5, хоч сам амфетаміновий, але зарплата тримає в рамках... в брата в бригаді хлопці кладуть бруківку мають 12-15 в міс, племінник після універу 1 рік в магазині дит іграшок 8тис, друг піцайола, 12тис, шефкухар-800дол, знайома в магазині одягу 12... і це провінційний Тернопіль, я хуйзнає звідки ви всі всепропальщики завиваєте і чим займаєтесь
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Та там свої ж заставили здатись, щоб пошвидше все вляглося і дальше контрабас гнати...
Але покарати потрібно помаксимуму..
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и почему лица не видно? И почему ОНО ещё при нём?!!!Сцуко, убить жалко??
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Стрелять на месте таких борзых. Ато вообще страх потеряли.
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вы думаите он на себя работал сомневаюсь ! у меня покупал както лет 5 назад молдованин машину ,так он мне расказывал что у него 10 машин с тайниками и вот такие вот молодые хлопцы возят на ту сторону сигареты за 50 евро за поездку !!! на его машине может парень так же на когото работал на нервах был и такое произошло !! Земля пухом погибшему ! была бы в стране хорошо оплачиваемая работа я думаю такого бы не было !!!
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Есть хорошо оплачиваемая работа, но там работать надо, а не скыглыть и ныть, как ты.
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иди застрелись просратор! Сашка Билого на вас падлюк нема !! ноет твоя жинка от тебя импотента !!!
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Работа погранцом давить? Поподробнее.
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Дубль-2 для особо упоротого: Есть хорошо оплачиваемая работа, но там работать надо, а не скыглыть и ныть, как ты.
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ты не поверишь! но до моей зарплаты тебе как до киева пишки !! я не ныл а констатировал факт !шо ж ты ему работу не предложил ? а мне тут басни расказываешь !мне работа не нужна !
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Так какого ты хера написал, что если бы была в стране хорошо оплачиваемая работа, то такого бы не было? Или ты сначала пишешь, а потом думаешь? Я вот нормально тоже зарабатываю, не жалуюсь и не занимаюсь контрабасом. И многие так делают, у кого есть ум в голове, руки из жопы не выросли и не пьют-бухают беспробудно, учились когда-то в школе и так далее.
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правду каже, наприклад сусід на віконному заводі має наразі 18тис в місяць, але там по 12 годин 4 через 2.5, хоч сам амфетаміновий, але зарплата тримає в рамках... в брата в бригаді хлопці кладуть бруківку мають 12-15 в міс, племінник після універу 1 рік в магазині дит іграшок 8тис, друг піцайола, 12тис, шефкухар-800дол, знайома в магазині одягу 12... і це провінційний Тернопіль, я хуйзнає звідки ви всі всепропальщики завиваєте і чим займаєтесь
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Плодяться вони за гроші з москальських кишень і накидують тільки для того, щоб накинути гівна.
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Виталий Прокуратор

Есть хорошо оплачиваемая работа, но там работать надо, а не скыглыть и ныть, как ты.
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Порохоботом, шо ли, как ты?..
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контрабанда есть в любой стране мира.и от нормально оплачиваемых работ это не зависит.а зависит только от разницы цен в сопредельных государствах.пока она есть-будет и контрабанда.это образ жизни такой,романтический
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В Израиле машину сразу забирают при выявлении контрабаса, без суда и следствия, по факту выявления. Недовольные могут обжаловать в суде. Но как правило бесполезно.
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так потому и забирают,что контрабас есть и с ним борятся.если бы он был незначительным-никто бы и внимания не обращал. Контрабандиста, який збив прикордонника на Закарпатті, посадили в СІЗО без права виходу під заставу - Цензор.НЕТ 3269
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"Гуманный суд" надо подмазать,тогда он становится гуманным.
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Контрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог.

Ухтыж! И что, ни одна депутутка не осмелилась взять эту гниду на поруки? Потужно!
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Не вже така цікава тема для білорасєянина?))
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А вi з якой мэтай цікавіцеся? Уяві(це) сабе,паважаны, вельмі цікавая тэма для 100пудовага беларуса. Шалом табе, сапраўднаму арыйцаў Саўлу Гольдману ў хату! Прывітанне з Мінска!)))))))))))))))))))))))) להיות בריא!
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Ваша цікавість виглядає цілком професійною але звідки це "на поруки" ) у білорасєї не чув аби депутати кришували контрабанду
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депутатка Жулька?
она сама вместе с бандюганами и мєром Смелы и Найомом участвовала в побитье погранцов и незаконному перетині кордону Саакашвалем.
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боже мой какой чмирёнок, не росту не мозгов, на фото быдло обычное
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да где там жлоб, кучка говно и не более.
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сидить щось миршавеньке і зовсім не похоже на контрабздиса
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Лютого контрабандюгу повязали, а составы леса как шли на запад, так и идут
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Пов'язали вбивцю, дурнику. Читай текст, а не тільки заголовки
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Бабу найди и не три свой отросток😀😀😀
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Нічого йому не буде, притягне грошенят, усі що на контрабанді наколядував, скорше всього з прикордонником працювали разом, просто щось пішло не так...
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Этому ухарю,умышленно задавившему пограничника, по закону светит довичне.В Харькове ,при Януковиче ,Дериглазов завалил мусора ,сидит на довичном.
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Маю надію, що ця гнида проведе за гратами до кінця свого життя..
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ой да там все связано . неразумного своиже и повязали и сдали
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Контрабас на Закарпатье? А где же доблестная нацгвардия, что за правосеками по местным лесам ганялась? Вот для нее работа.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандиста, сбившего пограничника на Закарпатье, посадили в СИЗО без права выхода под залог. ФОТО
 
 
 
 
 
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