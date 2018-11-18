 В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве полицейские задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мисийко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.





При появлении полицейских Мисийко предъявил удостоверение помощника народного депутата. Сопровождавшие его люди, в числе которых была и сестра нардепа Вера Савченко, попытались оттеснить полицейских. Сам Мисийко тоже сопротивлялся задержанию, пытаясь отойти в сторону.

Стражи порядка окружили мужчину и надели на него наручники. Вера Савченко попыталась пробиться к Мисийко, но полицейские ее оттеснили.





На место событий прибыло подкрепление: спецназовцы в бронежилетах выстроились цепочкой, отгородив Мисийко от сторонников.

В результате полицейские задержали также одного из участников столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.





Причины задержания в полиции пока не озвучивают.