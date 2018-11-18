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 В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На место прибыл спецназ, одного из наиболее активных участников столкновений также взяли под стражу.

На Майдане Независимости в Киеве полицейские задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мисийко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 01
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 02

При появлении полицейских Мисийко предъявил удостоверение помощника народного депутата. Сопровождавшие его люди, в числе которых была и сестра нардепа Вера Савченко, попытались оттеснить полицейских. Сам Мисийко тоже сопротивлялся задержанию, пытаясь отойти в сторону.

Стражи порядка окружили мужчину и надели на него наручники. Вера Савченко попыталась пробиться к Мисийко, но полицейские ее оттеснили.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 03
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 04

На место событий прибыло подкрепление: спецназовцы в бронежилетах выстроились цепочкой, отгородив Мисийко от сторонников.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 05

В результате полицейские задержали также одного из участников столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 06
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 07

Причины задержания в полиции пока не озвучивают.

Источник: https://censor.net.ua/p3097523
 
   
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Тротиловой Дупе скучно в СИЗО одной, скоро кореша подсадят. В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, во время задержания произошли столкновения - Цензор.НЕТ 5809
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Сепаров и предателей в высших эшелонах власти так бы "паковали"...
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круто! и что, теперь их всех этапом в Сибирь? У Києві затримали помічника Савченко Місійка, прихильники намагалися відбити його у поліції - Цензор.НЕТ 6797
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Правильно. Нужно было ещё и Верку повязать.
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Повяжут и верку.....всему свое время..... подсобирают доказательств и повяжут....
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якщо докази буде збигати Югик то це буде дуже довго - Ахметов та Труханов не дочекаються та помруть своєю смертю в глибокій старості!
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Цікавий помічник в Гаді... Гадя на кічі голодує, а цей альфонс тим часом таку ріпу наїв, що хоч підкови на ній рихтуй. Не здивуюся, якщо цей Валєрік ще і по передачках для неї крисятничає..😕😕😕
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У этой шмарысявченко ещё и помощники есть?
В топку вместе со "сторонниками"!
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збс на кичу к надьке током лечить..а там ща макарошки подают....похудают на пару
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Судя по действиям полиции - это была точечная операция. Скорее всего связанная с делом Савченко. Ведь кроме этого деятеля и особо активного защитника этого деятеля никто больше не пострадал. Хотя окончательные выводы делать еще рано из-за отсутствия конкретики.
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я тільки не пойяв: за шо його пов"язали((
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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