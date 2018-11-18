 Одного из ограбивших инкассаторов "Приватбанка" нашли, похищенные деньги изъяли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов "Приватбанка". Об этом 18 ноября сообщили в управлении полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", – сообщили правоохранители.

Неподалеку от внедорожника полицейские обнаружили мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя.

"Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты – именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для преступления, изъят. При осмотре авто было обнаружено 5 кассет с деньгами", – добавили в полиции.

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Деньги изъяты, они находятся в отделе полиции.

"Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден по "закону Савченко", – сообщили в управлении НПУ.

Полиция устанавливает других участников совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 УК "грабеж". Продолжается досудебное расследование.

Инкассаторский автомобиль "Приватбанка" был ограблен накануне, 17 ноября, в г. Ирпень Киевской области. Грабители заблокировали выезд инкассаторского авто и сбили своей машиной водителя-инкассатора. Всего им удалось завладеть суммой в 1,8 млн гривен.

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В Киевской области был объявлен план "Перехват". "Приватбанк" объявил о вознаграждении в 100 тысяч гривен тому, кто поможет задержать грабителей или найти деньги.