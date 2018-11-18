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Все про:нападение (1641) активист (497) Рух нових сил (8)

 Неизвестные избили сторонницу "Руха нових сил" Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы. ФОТО

Трое неизвестных напали на сторонницу "Руха нових сил" Светлану Олишевскую.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"У меня сотрясение мозга, трещина в руке, ноге (вообще встать не могу), многочисленные ушибы.Трое молодых людей, ждали под подъездом, судя по количеству окурков - не один час. Нападение было совершено молча и мгновенно. Так как я была не одна, меня защищали, как могли, но цель была достигнута. Исчезли так же мгновенно, как и напали", - написала она.

Неизвестные избили сторонницу Руха нових сил Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы 01

При этом, по словам Олишевской, полиция, прибыв на место происшествия, задержала и доставила в управление ее защитников, которых вскоре отпустили.

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"Очень хорошо, что рядом со Светланой на этот раз были люди, которые способны ее защитить... Осознаю - нас в очередной раз пытаются загнать и запугать. Но по отношению к нам - это бесполезные ожидания", - написал друг Светланы Назар Приходько, который находился с ней рядом в момент нападения.

Неизвестные избили сторонницу Руха нових сил Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы 02

Неизвестные избили сторонницу Руха нових сил Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097517
 
   
 Топ комментарии
 
Ще один напад на активістку
Одужання Світлані..
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Да, такой в стране бардак, что хуже не придумаешь. Людей каждый день избивают, бандитов не находят, границы с агрессором открыты, на фронте каждый день погибают солдаты, а торговля с врагом процветает. Просто ЖАХ.
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А в стране уже у всех принудительно ДНК собрали, как у нас пальчики?
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Из 64-х комментариев 31 - от порохоботов
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А решта коментарів логічно буде вважати - від кремлеботів.. Молодець. Явка з повинною зарахована!😁😁😁😁😁
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные избили сторонницу "Руха нових сил" Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы. ФОТО
 
 
 
 
 
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