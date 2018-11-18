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 Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб. ФОТО

В Святошинском районе Киева на проспекте Победы (между станциями метро "Нивки" и "Святошин") этой ночью произошло автопроисшествие, в котором погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

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Так, водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь в направлении центра, не справился с управлением и выехал на обочину. Скорость была такой, что машина сначала снесла опору дорожного знака а затем, двигаясь между деревьями и столбами около 50 метров, едва не въехала в подземный переход.

Остановилось авто только после столкновения с парапетом подземного перехода. Удар пришелся как раз в водительское место.

Кроме полиции на помощь приехали службы ГСЧС и скорая помощь. Хотя спасатели и помогли вытащить мужчину, однако помощь последних не понадобилась. Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть.

Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 01
Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 02
Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 03
Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 04
Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 05
Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб 06

Источник: https://censor.net.ua/p3097513
 
   
Цензор.НЕТФотоПроисшествияKia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб. ФОТО
 
 
 
 
 
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