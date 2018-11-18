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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16806) марш (492) трансгендерные люди (5) радикалы (48) Богачук Олег (748)

 Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко сегодня, 18 ноября, должна была состояться акция "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Активисты намерены были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей, а также почтить память тех, кто погиб из-за трансфобии.

В то же время возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко собрались активные противники марша трансгендеров, включая представителей радикальных организаций и религии.

Возле станции метро "Университет" в сторону участников марша неизвестные бросили дымовые шашки, но столкновений удалось избежать.

Под контролем правоохранителей участники марша зашли в метрополитен. Для этого на станцию метро "Университет" временно не пускали пассажиров, но со станции людей выпускали.

В результате нападения, пострадали две девушки, которых увезла скорая.

Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 01
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 02
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 03
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 04
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 05
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 06Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 07
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 08Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 09

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Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 10
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 11
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 12
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 13Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 14
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 15
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 16Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 17
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 18

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3097511
 
   
 Топ комментарии
 
Задолбали уже эти провокаторы с двух сторон
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Почему все живут нормально, а пидоры постоянно права качают?
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Нехай геї, транси роблять зі своїм життям що хочуть, але не треба всіх запевняти що це норма, що вони особливі.
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Тобі хтось заважає? Зорганізуй і проводь, якщо маєш таке бажання...
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Замовкніть лівоплюї. Европа стогне від свого лібералізму. Люди на кухнях можуть попротестувати. Є несвобода традиціоналів і диктатура геїв. Реально страшно за майбутнє. Бо то хворі люди. Неозброєним оком видно і до лікаря не йди. Не допустіть у своїй країні цього. Треба лягати кістками за свою культуру, історію, сімейні цінності. Не скажете голосно"ні" - будуть вас і ваших нащадків мати і в дупу і в Душу.
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Вы не беспокойтесь за Европу.
Мусульмане этого не допустят.
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перспектива заміни гомофілії зоофілією?
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Та нема в Європі ніякої диктатури геїв.
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Эт точно! Греки знают в этом толк. Даже Александр Македонский был геем.
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так корчинская тоже трансгендер, поней видно,не та пыська выросла
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Постановка по дегуманізації українців перед їх повним знищенням пройшла успішно.
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Переконаний, що у цьому дійстві не було безкоштовних акторів. Як у середовищі "націоналістів", так і серед так званих "трангендерів на одну годину".
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А знаете, ситуация с этими всякими, нетрадиционными, напоминает мне школу - учителя постоянно возились с двоечниками, хулиганами, у кого в семье ситуация была типа тяжелая, а на нас, хорошистов и отличников без проблем - почти ноль внимания - у них и так хорошо! Но когда надо было школу представлять, выступать и т. Д. - вспоминали нас, нормальных, "а кто же еще честь школы отстаивать будет!"
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Корчило - 100пудов ! радикально настроенный трансгендер (мягко говоря), тот ещё старый 32рас.
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Нам еще маршев трансов не хватало. Давайте уже марши педофилов и некрофилов заодно проводите
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Ємоційно, громадяни нетрадиційних орієнтацій, не викликають у мене симпатій,однакмушу визнати-вони куди достойніші тих обмежених істеричних бидланів об'єднаних спільним мракобіссям у радикально-релігійні банди!
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- От пітараси! Ніяк не вгомоняться. Чмурота обдєльонная піськами (грантами проплачена з-за парєбріка). Акцію трансгендерів у Києві закидали димовими шашками, двох осіб забрала швидка - Цензор.НЕТ 9855
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какАя-то грязная , спидовская пидоросль,плюнула кореспондету в лицо- за это УБИВАТЬ ЭТУ НЕЧИСТЬ НУЖНО
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Ничего не имею против геев, трансов, лесбиянок, но давайте марши пока отложим, до более спокойных времен... Лет этак на 5-10... Ща мы тут разберемся бог даст с рашей, с томосом, с церковью, с бедностью, с экономикой и вот тогда можно и на маршировать трансам, а пока ну не надо, не время, у нас тут солдат почти каждый день убивают...
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Странно, когда евробляхеры-натуралы перекрывали дороги то соевые виз подымали возмущенно, А когда извращенцы и слабоумные идут среди белого дня людей пугают и дороги перекрывают так вроде как так и надо еще и мусора их поддерживают.
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Зачем вообще эти шествия? Со мной на курсе учился гей. Все знали, что он гей. Он этого не скрывал. Как напьется, так и пристает к пацанам. Но его никто не бил. Смотрели как на клоуна, да и все. Агрессии не было. А сейчас, в связи с этим парадами, агрессии гораздо больше. Провоцируют, да и все. Акцію трансгендерів у Києві закидали димовими шашками, двох осіб забрала швидка - Цензор.НЕТ 6883
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Шествия нужны затем, что есть всякие мрази, которые нападают на тех же трансгендеров - просто потому что они не такие как большинство быдлдообывателей
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и почему я не удивлен, видя рожу Корчинского?

"П*дарасы против геев", вариант №2, пачка хороших новостей для рашаСМИ.

А так бы никто про акцию этих трансов и не узнал....
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так у корчинского жена трансгендер, по ней видно, не та пыська выросла
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если ты такой особенный то зачем тебе выпячевание своей особенности на широкой публике? скромно молчать в тряпочку ты не можешь? геи лесбы и трансы - все вы нескромные зазнайки которые возомнили о себе слишком много! и талантливые и умные иткульиурные и грамотные и особенные..... не раскатывайтеигубы это не о вас а о евреях! а вы просто питары!!!
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ФОТО ТВАРИ ПИДОРОСНО -СИФИЛИСНОЙ, КОТОРАЯ ПЛЮНУЛА КОРЕСПОНДЕНТУ В ЛИЦО ВИДНО- ПОЙМАЙТЕ ТВАРЬ, ОТРЕЖТЕ, ТО ЧТО ЕМУ МЕШАЕТ- ВСУНЬТЕ В ПЛЕВАТЕЛЬНИЦУ
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Бог створив Адама і Єву. Від них і пішов людський рід. А яке потомство очікувати від трансгендерів?... Але маємо, що маємо.
Так, в силу тих чи інших причин в природі трапляються певні мутації. Сучасна медицина може допомогти цим людям. Це питання в першу чергу допомоги психологічного характеру і виключно індивідуальні. Інколи такі люди потребують спеціалізованої медичної допомоги.
Проблема є. Але це не привід влаштовувати публічні шоу. Тим паче питання трансгендерства в більшості суспільства асоціюються з розпустою і викликають зрозумілий супротив.
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😕😕😕

Родила царица в ночь
Не то сина, не то дочь
Не мишонка, не лягушку
А невелику зверушку...

А.С.Пушин Видатний россійський поет і генетик.
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Дык твой бог и есть самый первый гей. Вот зачем он создал Адама с ,членом между ног, если дырки куда его сунуть ещё как бы и не было? А Еву уже создал после, когда Адам затосковал. Да и из рая изгнал после того, как Адам стал прикрывать свою наготу.
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Я уверен что за етими всеми маршами типо ущемленных стоит кремль. Ето они постоянно трепают нам нервы разными вбросами. Кроме того ети шагающие по улицам пи***сы и трансы ето специально картинка для кремлевских каналов. Сегодня вечером у Соловьева будут показывать как украинцев Европа превращает в биомусор.
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Навпаки, ця картинка для очей західного громадянського суспільства. Якщо українці такі дикуни, що кидаються отруйним димом на мирних трансгендерів, то чи варто їх жаліти, якщо Раша почне у них якийсь погром? На мешканця Європи чергова українська катастрофа не вплине, бо російський газ вони вже і без України отримають через Nord Steam
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Транс кто ? Трансгеи ? ((( Акцію трансгендерів у Києві закидали димовими шашками, двох осіб забрала швидка - Цензор.НЕТ 8054Просто полезные идиоты на службе фсб.
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Сумніваюся, що на тій акції був хоч один трансгендер, там самі грантожери. Вони за гроші готові будь-кого захищати: лгбт, мігрантів, супрун - тільки не українців.
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Может трансгендеров действительно надо ненавидеть? Напишите, как они перешли вам дорогу и испортили жизнь.
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У кого ви питаєте? У проплачених тролів?
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Какими же надо быть мудаками, чтобы нападать на няшных трапиков
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Единственное в чём "ущемляют" нетрадиционалов - это не желают видеть их гей-парады!
Отсюда вопрос: С чего они взяли что всем остальным жутко интересно каким таким способом они там трахаются?
Гетеросексуалисты же по улицам с "парадами" не бегают! И свои "достоинства" на всеобщее обАРЗЕНИЕ не выставляют !!!
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А гетеросексуалов никто и не убивает за то что они гетеросексуалы.
И кстати - тут не гей-парад, а демонстрация в защиту транссексуалов
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А этим чтО нужно? Не то же самое? Пускай себе живут спокойно и не высовываются! Хотят отрезать писку - пусть отрезают! Хотят пришить - пожалуйста! Переодеться в шмотки противоположного пола, не вопрос!
Зачем ЭТО с гвалтом непременно нужно делать?
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они тебе пипиську показали что-ли? и что значит не желают? а они желают пройти парадом
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Вот уж востину - дикий постсовок с дикими АУЕ-никами, которые рядятся под ура-потреотов
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підараси проти геїв.. кому яке діло хто чим займається в совєму приватному житті? якщо людина не стоврює для мене дискомфорт, не порушає закони, то чим вона займаєтся і з ким в своєму ліжку мені абсолютно однаково.
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я от не розумію чому Корчинський і Ко не ходять натовпом на Ахметова, на ригов з Верховної ради, на інших підарiв які реально страшніше для України чим нетрадицiонали ???
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тот в рясе з мацкковського поцреархата, вже не перший раз у кадри потрапляє активний борець проти інших. Мабуть за гроші.
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Украинские трансы самые красивые шмели в мире.
Да здравствует красота !)))
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В мороз по Киеву лазит кто попало по черт знает какому поводу. Что это,как не очередная проплаченая провокация?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАкцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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