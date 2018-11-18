 Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты намерены были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей, а также почтить память тех, кто погиб из-за трансфобии.
В то же время возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко собрались активные противники марша трансгендеров, включая представителей радикальных организаций и религии.
Возле станции метро "Университет" в сторону участников марша неизвестные бросили дымовые шашки, но столкновений удалось избежать.
Под контролем правоохранителей участники марша зашли в метрополитен. Для этого на станцию метро "Университет" временно не пускали пассажиров, но со станции людей выпускали.
В результате нападения, пострадали две девушки, которых увезла скорая.
Фото, видео - Олег Богачук
Мусульмане этого не допустят.
"П*дарасы против геев", вариант №2, пачка хороших новостей для рашаСМИ.
А так бы никто про акцию этих трансов и не узнал....
Так, в силу тих чи інших причин в природі трапляються певні мутації. Сучасна медицина може допомогти цим людям. Це питання в першу чергу допомоги психологічного характеру і виключно індивідуальні. Інколи такі люди потребують спеціалізованої медичної допомоги.
Проблема є. Але це не привід влаштовувати публічні шоу. Тим паче питання трансгендерства в більшості суспільства асоціюються з розпустою і викликають зрозумілий супротив.
Родила царица в ночь
Не то сина, не то дочь
Не мишонка, не лягушку
А невелику зверушку...
А.С.Пушин Видатний россійський поет і генетик.
Отсюда вопрос: С чего они взяли что всем остальным жутко интересно каким таким способом они там трахаются?
Гетеросексуалисты же по улицам с "парадами" не бегают! И свои "достоинства" на всеобщее обАРЗЕНИЕ не выставляют !!!
И кстати - тут не гей-парад, а демонстрация в защиту транссексуалов
Зачем ЭТО с гвалтом непременно нужно делать?
Да здравствует красота !)))