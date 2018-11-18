 Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти из Украины сигареты без акцизных марок общей стоимостью 200 тысяч гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В легковом автомобиле "Фольксваген" литовской регистрации кроме водителя, гражданина Украины, ехал еще и пассажир, также наш соотечественник. В багажнике и салоне иномарки они везли 9 ящиков сигарет без акцизных марок", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, опубликованном в воскресенье утром.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника
На двух граждан Украины – жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП.
Обнаруженные сигареты и автомобиль переданы сотрудникам ГФС.
Также на Цензор.НЕТ: Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ. ФОТО
Получается или откат не поделили, или нарвались на "летучий" отряд
и потому делают так
а вы голосуйте за кучерявую панамскую Украину!!!!
Интерестно,щас выпускаются,а то на базарi одна подделка.
Я считаю этим людям надо дать орден труда - они хоть как-то валюту в страну ввозят.
Не то что рыжая крыса-ахметов - всё вывозит в Лондон и маскву .
на жкх и еду
а 0 в будке это бесконечность - и ваще они слишком много жрут и живут в своей хате - вот негодяи!!!
Крыса отгонит собаку и съест её еду или доест за свиньёй .
Крысе пох.й чью еду она ест - она всех переживёт и её выводок будет кормиться ещё не с одного корыта .
Единственный выход - это отравить крысу или затопить её норы а потом палкой по рыжей башке когда она выбежит .
Аллегорию надеюсь понял .