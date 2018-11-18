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Все про:Госпогранслужба (3059) контрабанда (1622) Одесская область (1624)

 Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен. ФОТО

Сигареты везли на автомобиле с литовской регистрацией. И машину, и товар передали сотрудникам ГФС.

В Одесской области правоохранители задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти из Украины сигареты без акцизных марок общей стоимостью 200 тысяч гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В легковом автомобиле "Фольксваген" литовской регистрации кроме водителя, гражданина Украины, ехал еще и пассажир, также наш соотечественник. В багажнике и салоне иномарки они везли 9 ящиков сигарет без акцизных марок", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, опубликованном в воскресенье утром.

Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен 01

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На двух граждан Украины – жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП.

Обнаруженные сигареты и автомобиль переданы сотрудникам ГФС.

Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен 02

Также на Цензор.НЕТ: Житель Марьинки пытался вывезти в Россию автомат и гранаты, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3097503
 
   
 Топ комментарии
 
Так, в открытую, могли везти только те, кто делал это регулярно в сговоре с погранцами и таможенниками.
Получается или откат не поделили, или нарвались на "летучий" отряд
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Это не экспорт нашей продукции, это сигареты без акциза с частной фабрики, государство не получило ни копейки.
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Какая то хрень, а из Румынии к нам еще не возят контрабас сигарет?
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Так, в открытую, могли везти только те, кто делал это регулярно в сговоре с погранцами и таможенниками.
Получается или откат не поделили, или нарвались на "летучий" отряд
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Скоріш за все друге. Не знаю як одеська митниця але через чернівецьку можна хоч атомну бомбу провезти....при чому в обох напрямках.
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У нас в Закарпатье то же самое. Это система
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ну не хотят неблагодарные холопы пахать на соевую банду за 7-8 тыщ
и потому делают так Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 6638
а вы голосуйте за кучерявую панамскую Украину!!!! Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 5038
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Ето прям УЖАССС!!! УЖАСС!!! Люди, что же ето делается? Страну грабят. Вывозят народное достояние да еще в таких масштабах. А потом пенсионеры и льготники жалуются что газ дорогой и цены растут, А все из за таких вот. Хорошо что у нас власть борется с такими преступниками, а пограничники даже под колеса бросаются чтобы своей жизнью остановить верблюдов
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а на тачке и сигаретках - поездят бравые погранцы Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 3613
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200миллиардов через Приватбанк украсть и ты бизнесмен и уважаемый человек. А коробку с сигаретами через границу провести и ты контрабандист, вор и преступник, да еще извините за такое позорное слово, евробляхер.
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Когда-то в Молдавии выпускались хорошие сигареты-"Дойна","Алонка","Флуераш".
Интерестно,щас выпускаются,а то на базарi одна подделка.
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на нашем базаре кошерная контрабанда - так я понимаю
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Осталась только ,"Дойна,"из старых марок.Остальное по лицензии....табак один-только названия меняются..
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Так пусть вывозят - это экспорт нашей продукции .
Я считаю этим людям надо дать орден труда - они хоть как-то валюту в страну ввозят.
Не то что рыжая крыса-ахметов - всё вывозит в Лондон и маскву .
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так крыса близкая к будке - а это холоп - его место пахать на сою Контрабандисти намагалися вивезти до Молдови сигарет на 200 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 9826
на жкх и еду

а 0 в будке это бесконечность - и ваще они слишком много жрут и живут в своей хате - вот негодяи!!! Контрабандисти намагалися вивезти до Молдови сигарет на 200 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 1051
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Крыса возле будки или корыта - она всегда будет при еде и сыта .
Крыса отгонит собаку и съест её еду или доест за свиньёй .
Крысе пох.й чью еду она ест - она всех переживёт и её выводок будет кормиться ещё не с одного корыта .
Единственный выход - это отравить крысу или затопить её норы а потом палкой по рыжей башке когда она выбежит .

Аллегорию надеюсь понял .
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Это не экспорт нашей продукции, это сигареты без акциза с частной фабрики, государство не получило ни копейки.
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Так хоть работники , которые произвели эти сигареты , получат зарплату и уже купят в магазине товары , которые обложены НДС - таким образом государству большая польза .
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Бред какой то , на оборот это из Приднестровья к нам возят контробасом сигареты .Или подпольные цеха по производству сигарет уже даже Приднестровье переплюнули , что в обратную сторону поток пошел.
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Какая то хрень, а из Румынии к нам еще не возят контрабас сигарет?
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дійсно якась фігня - завжди з Молдови в Україну сигарети контрабасом йшли....
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С контрабандистами понятно а как называют тех кто крышует их на границе... Контрабандисти намагалися вивезти до Молдови сигарет на 200 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 3111
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Самое интересное что Ахметов и Косюк получают миллиардные дотации из бюджета за то что вывозят свою продукцию за бугор.
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і заскавчала ж.крімінальна мішпуха!! Контрабандисти намагалися вивезти до Молдови сигарет на 200 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 1287СКРІЗЬ по-кардонах вже їх ловлять!! а іхні"сваі" по буцегарнях"співають" та "пишуть оперу... і про себе.. і про того парня.. опер просив все писати" Контрабандисти намагалися вивезти до Молдови сигарет на 200 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7264
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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