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 При лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки под Харьковом погиб 20-летний парень. ФОТО

В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с Chevrolet, которое произошло на окружной дороге под Харьковом, один человек погиб, трое доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, а также 33-летняя пассажирка Chevrolet с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время водитель Volkswagen задержан в порядке ст. 208 УК Украины.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

При лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки под Харьковом погиб 20-летний парень 01

Источник: https://censor.net.ua/p3097502
 
 
 Топ комментарии
 
печально, в принцыпе ещё только 20, только выросшое детьё, очень печально.
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чтоб спастись на дороге нужно уметь видеть даже невидимое При лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки под Харьковом погиб 20-летний парень - Цензор.НЕТ 6594
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Це факт. Дуже часто зустрічаєш в місті "водятлів". Стоїть на світлофорі, а нутро підказує, що ВОНО буде зараз повертати наліво, а там зустрічні. Значить зробить непередбачувану пробку.
І береш від дятла правіше. І таки да... СцукоМабіла... Не дозволяє перемикнути поворот...
А ще фхлам прибивають фіровози; вАділа в майці з цигаркою і з мабілаю... А, ще в тапках на босу ногу.
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печально, в принцыпе ещё только 20, только выросшое детьё, очень печально.
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Печально, конечно. 20 лет , опыта , рефлексов свернуть, удрать еще нет.В таком возрасте надо ездить 70 км час.Может и было бы время отвернуть от придурка.
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если тебе в лоб резко вылетает чучело, то хоть 20 км едь все равно не увернешься.
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чтоб спастись на дороге нужно уметь видеть даже невидимое
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Це факт. Дуже часто зустрічаєш в місті "водятлів". Стоїть на світлофорі, а нутро підказує, що ВОНО буде зараз повертати наліво, а там зустрічні. Значить зробить непередбачувану пробку.
І береш від дятла правіше. І таки да... СцукоМабіла... Не дозволяє перемикнути поворот...
А ще фхлам прибивають фіровози; вАділа в майці з цигаркою і з мабілаю... А, ще в тапках на босу ногу.
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Да , вы правы. Но шанс спастись увеличивается. В принципе в ПДД есть такой пункт об ограничении скорости неопытным.
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у моего товарища отец попал в дтп, снято на видео, он ехал в сторону Богодухова от населенного пункта Ольшаны, скорость в районе 40 км, навстречу ему фура (фура шла на подъем), когда они поравнялись по центру фуры, то из-за нее выскакивает форд (примерно 60км) лоб в лоб, спасло только скользящий удар, таким образом машину отца товарища перевернулась и слетела в кювет, ссадины и испуг, видео смотрели раз 100, назвали форд неведимка.
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проклятое селяви который год...странно шывроле иномарка амеранская и такое..элитка тачка..хде подушки....
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Шевроле авео елітна тачка? Ну якщо порівнювати з деу ланос, тоді трохи краще.
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Это шевроле рядом с американскими автомобилями даже и не стояло никогда... у нее только одно название типа американское...а более ничего...
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і коли воно встигло наколядувати на авто в 20 років
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родители могли дать свою, либо купить, что не так?
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Ну Ваши дети (внуки, племянники) наколядовывают же на мобильники, ноутбуки...
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ти написав як класичний совок - всi повиннi бути бидлом та пересуватись на вiдрах
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давно назрел запрет на обгоны. любые. под страхом немедленного лишения прав навечно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки под Харьковом погиб 20-летний парень. ФОТО
 
 
 
 
 
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