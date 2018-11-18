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 Современная аудитория с интеграционной платформой "Дельта" появилась в НАСВ им. Сагайдачного. ФОТОрепортаж

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного открыта современная учебная аудитория.

Об этом сообщил ректор академии Павел Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

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"Вместе с заместителем командующего Сухопутных войск ВС Украины по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки генерал-лейтенантом Андреем Грищенко и командиром операции ЮНИФАЕР подполковником ВС Канады Пьером Леру открыли специализированную учебную аудиторию "Интеграционная платформа "Дельта"", - написал он.

Ткачук отметил, что сегодня Национальная академия активно вовлечена в процесс трансформации военного образования, одним из основных направлений которого является создание новых учебных технологий, объединяющих современные научные исследования с учебным процессом и обеспечивают подготовку высококвалифицированных военных кадров.

"Отныне курсанты и слушатели Академии с помощью комплекса "Дельта" смогут более детально изучать процессы общевойскового планирования и управления. Более того, интеграционная платформа "Дельта" применяет единый протокол информационного обмена, который принят в странах-членах НАТО", - добавил он.

Аудитория была оборудована при взаимодействии с канадскими коллегами.

Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 01
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 02
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 03
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 04
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 05
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 06
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 07
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 08
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 09
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 10
Современная аудитория с интеграционной платформой Дельта появилась в НАСВ им. Сагайдачного 11

Источник: https://censor.net.ua/p3097498
 
   
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Да уж. Наших "хенералов" ни с кем не спутаешь. Тут вам и дельта и альфа и омега в вопросах коррупции.
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1000 нарядов на кухню за дерзость маршалу практически франции...
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Це чудово ! Головне, що ми рішуче відходимо від совдепівської системи підготовки військ і офіцерів !
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а ґебельси пукіна хором з юдько-вількуль-бойко ботами заскавчали як #вДупиВиламиПоранені Сучасна аудиторія з інтеграційною платформою "Дельта" з'явилася в НАСВ ім. Сагайдачного - Цензор.НЕТ 6274
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сколько бесполезных генералов маршалов командармов...а танки там можно шпили вили Сучасна аудиторія з інтеграційною платформою "Дельта" з'явилася в НАСВ ім. Сагайдачного - Цензор.НЕТ 5278 Сучасна аудиторія з інтеграційною платформою "Дельта" з'явилася в НАСВ ім. Сагайдачного - Цензор.НЕТ 2227
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центральный генерал на последней фотке - енто не тот ли,

который отправил самалет в луганский эрапорт??

живучий сука.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСовременная аудитория с интеграционной платформой "Дельта" появилась в НАСВ им. Сагайдачного. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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