 Современная аудитория с интеграционной платформой "Дельта" появилась в НАСВ им. Сагайдачного. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил ректор академии Павел Ткачук, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с заместителем командующего Сухопутных войск ВС Украины по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки генерал-лейтенантом Андреем Грищенко и командиром операции ЮНИФАЕР подполковником ВС Канады Пьером Леру открыли специализированную учебную аудиторию "Интеграционная платформа "Дельта"", - написал он.
Ткачук отметил, что сегодня Национальная академия активно вовлечена в процесс трансформации военного образования, одним из основных направлений которого является создание новых учебных технологий, объединяющих современные научные исследования с учебным процессом и обеспечивают подготовку высококвалифицированных военных кадров.
"Отныне курсанты и слушатели Академии с помощью комплекса "Дельта" смогут более детально изучать процессы общевойскового планирования и управления. Более того, интеграционная платформа "Дельта" применяет единый протокол информационного обмена, который принят в странах-членах НАТО", - добавил он.
Аудитория была оборудована при взаимодействии с канадскими коллегами.
который отправил самалет в луганский эрапорт??
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