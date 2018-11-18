 Современная аудитория с интеграционной платформой "Дельта" появилась в НАСВ им. Сагайдачного. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил ректор академии Павел Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

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"Вместе с заместителем командующего Сухопутных войск ВС Украины по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки генерал-лейтенантом Андреем Грищенко и командиром операции ЮНИФАЕР подполковником ВС Канады Пьером Леру открыли специализированную учебную аудиторию "Интеграционная платформа "Дельта"", - написал он.

Ткачук отметил, что сегодня Национальная академия активно вовлечена в процесс трансформации военного образования, одним из основных направлений которого является создание новых учебных технологий, объединяющих современные научные исследования с учебным процессом и обеспечивают подготовку высококвалифицированных военных кадров.

"Отныне курсанты и слушатели Академии с помощью комплекса "Дельта" смогут более детально изучать процессы общевойскового планирования и управления. Более того, интеграционная платформа "Дельта" применяет единый протокол информационного обмена, который принят в странах-членах НАТО", - добавил он.

Аудитория была оборудована при взаимодействии с канадскими коллегами.





















