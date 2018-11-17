 Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Напомним, военным железнодорожникам пришлось восстанавливать мост через железнодорожные пути на автомобильной дороге общего пользования государственного значения А 32 "Покровск - Бахмут - Михайловка" на Луганщине у населенного пункта Попасная почти с нуля. Строительство началось во втором квартале текущего года.
Президент делает свою работу на отлично...
Торжественное открытие моста прошло 15 ноября. Замглавы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь рассказал в Фейсбуке, что путепровод восстановили по инициативе президента Петра Порошенко. И чтобы жители Луганской области об этом не забывали, возле моста установили памятную табличку.
Но Жюле не до этого...она ужом вьется...как лохам и йулькам еще больше лапши на уши навешать..
Помнишь, как в 2004 менты круглосуточно охраняли биг-борды соратника Порошенко - Януковича?))
скоро понадобится, когда расеские танки поедут по ентаму мосту на киев.
деньги все равно на чем пилить.
данецкие жители насмехаются в инете -
путин заставил тупых хахлов ремантировать мост.
пусть сука мальдивская ремантирует 5 складов с бонбами,
взорванных за 4 года палтараком.
скоро понадобится, когда расеские танки поедут по ентаму мосту на киев.
деньги все равно на чем пилить.
данецкие жители насмехаются в инете -
путин заставил тупых хахлов ремантировать мост.
пусть сука мальдивская ремантирует 5 складов с бонбами,
взорванных за 4 года палтараком.