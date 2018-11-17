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 Общество, Фоторепортаж
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 Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Украинские военные восстановили мост под Попасной, который был поврежден оккупантами в 2014 году.

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко 01
Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко 02
Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко 03
Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко 04

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Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко 05
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, военным железнодорожникам пришлось восстанавливать мост через железнодорожные пути на автомобильной дороге общего пользования государственного значения А 32 "Покровск - Бахмут - Михайловка" на Луганщине у населенного пункта Попасная почти с нуля. Строительство началось во втором квартале текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/p3097476
 
   
 Топ комментарии
 
Петро Ликсійович стрічку перерізав?
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а сколько у вас рухнуло за последнее время Во-Во...?)
ты свои кацапские считай...!
ещё напиши про мост на крым...)
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Собаки гавкают...а караван идет...или в соаременном звучани...йульки и зрадоботы воют..а Украина строится..
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ты хотел сказать: "Украина строится по инициативе Петра Порошенко..."
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Не без этого...
Президент делает свою работу на отлично...
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Просто строится под будку ляксеича
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Около прифронтовой Попасной в Луганской области открыли восстановленный путепровод через железнодорожные пути в направлении Бахмута.
Торжественное открытие моста прошло 15 ноября. Замглавы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь рассказал в Фейсбуке, что путепровод восстановили по инициативе президента Петра Порошенко. И чтобы жители Луганской области об этом не забывали, возле моста установили памятную табличку.


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А пооявила бы Жюля инициативу...и на камешке была бы ее фамилия...
Но Жюле не до этого...она ужом вьется...как лохам и йулькам еще больше лапши на уши навешать..
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Ты скоро будешь петь сладкие оды той самой Жульке, скоро...
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Разве что сразу после того...как рак на горе свистнет...
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Все дело в выборах. Было бы до выборов больше двух лет - никакой круглосуточно охранаяемой таблички в пользу барыги и не появилось бы

Помнишь, как в 2004 менты круглосуточно охраняли биг-борды соратника Порошенко - Януковича?))
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Мост не день ремонтировали..и не два...так что ты пукнул в лужу..
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Тем кто желает восстанавливать СССР вместе с Тимошенко и путиным при участии Украины, хочу напомнить что восстанавливать СССР придется как и тем, кто не пережил 1933 года, времена голодомора в Украине. Любители СССР вы готовы умереть с голоду за СССР? Или вы думали что вас выродков переселят в лучшие времена при СССР? Нет - как строить то с нуля. С отжатием последнего куска хлеба, с пересылкой на Кавказ или в Сибирь, с войнами - все как было при начале образования СССР. Это относится и к тем, кто до сих пор не определился с позицией - с кем ему дружить.
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Ватник - беги пока тебя здесь на ноль не умножили.
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Ось якраз при варовкі люди тільки і пожили нормально.
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Йулину вату корчит от всего украинского, любые позитивные изменения вызывают понос.
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Как в интернете - так все ненавидят Порошенко и готовы его свергать, а как до дела, так на Майдан нет никого. Ну а чего еще хотеть? Ведь кацапня круглосуточно топящая за Тимошенко на цензоре не подорвет свои зады и не приедет выгонять Порошенко, вот и месная вата и в меньшенстве на улицах.
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А смысл, если ему 3 месяца осталось царствовать?
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До нового президенского срока. Или ты дурачек в рейтинги Тимошенко поверил? Так у нее при каждых выборах самый высокий рейтинг, только она всегда проигрывала.
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Как же так, обошлось без перерезания ленточки? Неподобство, без пэтруся вошь не кашлянет а тут цельный мост!
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Как же так, обошлось без перерезания ленточки? Неподобство, без пэтруся вошь не кашлянет а тут цельный мост!

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скоро мальдивский начнет восстанавливать данецкий эрапорт.

скоро понадобится, когда расеские танки поедут по ентаму мосту на киев.

деньги все равно на чем пилить.

данецкие жители насмехаются в инете -

путин заставил тупых хахлов ремантировать мост.

пусть сука мальдивская ремантирует 5 складов с бонбами,
взорванных за 4 года палтараком.
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скоро мальдивский начнет восстанавливать данецкий эрапорт.

скоро понадобится, когда расеские танки поедут по ентаму мосту на киев.

деньги все равно на чем пилить.

данецкие жители насмехаются в инете -

путин заставил тупых хахлов ремантировать мост.

пусть сука мальдивская ремантирует 5 складов с бонбами,
взорванных за 4 года палтараком.
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Жаль нет виселицы чи камеры,они затмили все перемоги,зрады и ганьбы
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Порошенко НАШ ПРЕЗИДЕНТ! Конів на переправі не змінюють! Завдання украінської громаді - примусити владу виконувати свої обов'язки на користь УКРАЇНІ!
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Так перешли и брод и переправу,Украина не выдержит ещё одно правление вора и обманщика
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Цензор.НЕТФотоОбществоРазрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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