 Разрушенный в 2014 году автомобильный мост недалеко от Попасной восстановлен, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, военным железнодорожникам пришлось восстанавливать мост через железнодорожные пути на автомобильной дороге общего пользования государственного значения А 32 "Покровск - Бахмут - Михайловка" на Луганщине у населенного пункта Попасная почти с нуля. Строительство началось во втором квартале текущего года.