 Киевляне провели уборку на аллее Героев Небесной Сотни. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло рассказал, что во время уборки собрали мусор у Экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников (известного как "майдановская часовня"), памятного креста и Стены памяти с портретами Героев Небесной сотни. Также киевляне очистили портреты от пыли и убрали увядшие цветы.

"Нас собралось немного, около двадцати человек - но это все люди, которые взяли на себя ответственность за память Героев Небесной Сотни и надлежащий вид памятных мест Революции достоинства", - отметил Пошивайло.

Среди инициаторов нынешней акции и ее участников - Национальный музей Революции достоинства, семьи Героев Небесной Сотни, участники Майдана.

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Напомним, 21 ноября Украина будет отмечать пятую годовщину начала революции достоинства.